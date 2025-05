Academia Manhuaçuense de Letras sedia lançamento de mais dois livros

MANHUAÇU – Em sessão solene na noite da última sexta-feira (9) a Academia Manhuaçuense de Letras recebeu convidados, acadêmicos e familiares de dois escritores, para o lançamento de suas obras literárias. O evento também foi marcado com homenagens às mães.

O padre Marcelo Souza Silva, natural do distrito de Dom Correa (Soledade) lançou seu segundo livro de poemas, com o título “Estranho Familiar”, que traz lindas poesias, que falam de origens, da terra, do campo, família, dos que partiram e permanecem em nós, além dos laços de vida, que definem as pessoas no caminho da nossa existência. Da palavra como modo de existir e ser. Padre Marcelo Soares conta que, o livro tem gosto de café coado na hora, quitanda fresca e muito mais. O livro traz 54 poemas e, como o próprio escritor define que “escrever para ele é ato de transgressão, apaziguamento do coração”. No final do livro, dois poemas foram colocados e falam sobre a família, que guarda com muita preciosidade. “Hoje, as pessoas precisam ler mais, esquecer esse mundo de tela, sobretudo, tendo o celular como o principal elo. O livro propõe para o mundo da leitura, para a elaboração de trabalho, de superação, perdas, mas também para celebrar as alegrias da vida”, conta padre Marcelo

A prima do escritor, Selma Carla escreveu na apresentação do livro “Estranho Familiar” que, é uma obra simples, como simples são as coisas de quem é do campo, das montanhas de Minas, do cafezal, da poesia que há por essas bandas. Somente quem trabalhou a terra, saberia cultivar os versos em forma de palavras (poemas) com tanta maestria e, ao mesmo tempo, simplicidade. Ela finaliza dizendo que, o autor utiliza-se deste segundo livro de poemas, para honrar e fazer perpetuar sua ancestralidade. “Vovó Filhinha” e “Vó Sinhá”, mulheres fontes primárias de sua inspiração. Que embora elas tenham vindo antes dele, continuam nele a tradição dos versinhos, seguem vivas, versando a trama da vida”, destaca Selma Carla.

O primeiro livro do padre Marcelo Souza foi lançado em 2021, inspirado durante o período da pandemia. De 125 poemas escritos, escolheu 48 para o seu livro “Poemas de mim-Verso e reverso”. Ele conta que, naquele momento aprendeu com a dor de muitas pessoas, que estavam no hospital e, como padre dava a unção. Ás vezes seguia até ao cemitério para participar do enterro. Ele, que também é formado em psicologia, usou as palavras por meio da poesia para descrever toda a aflição vivida pela humanidade desde que a pandemia se instaurou, provocando muitas perdas e mudando a vida de muitos para sempre.

Livro infantil também foi lançado na AML

A Academia Manhuaçuense de Letras também recebeu o professor, Gessé Antônio de Souza, para lançar o livro intitulado “Minhoca Pipoca viaja com Júlio Verne”. A obra infantil conta a história da jornada da Minhoca Pipoca, que embora bem frágil, assemelha a nossa própria existência. Ela busca de uma forma de viver, reinventar e lutar para ter o seu espaço. Gessé Antônio conta que Minhoca Pipoca recebeu esse nome, por ser muito agitada, vivia fazendo estripulias e malabarismos. “Certo dia, ela foi rotulada de esquisita, diferente, quadrada e ficou abiscoitada, lendo por dois dias o livro de Júlio Verne “Viagem ao Cento da Terra”. Adentrou literalmente em seu nicho e habitat”, detalhe o escritor.

Academia presta homenagem às mães

Em comemoração ao Dia das Mães, a Academia Manhuaçuense de Letras também prestou uma linda homenagem a todas as mães. Os acadêmicos, Adair André da Silva e Maristela Rodrigues recitaram poemas falando do amor de mãe. Cristina Narciso recitou um poema, de autoria da acadêmica Natália Schettine, sobre a essência e o verdadeiro amor de mãe, como sendo a sublime imagem de um ser tão iluminado.

O presidente da Academia Manhuaçuense de Letras, Dr. Luiz Gonzaga Amorim falou de sua alegria em receber a todos, bem como os escritores, que demonstraram em suas obras a essência de viver, de zelar e enriquecer ainda mais a cultura.

Eduardo Satil / Rádio Caparaó / Cidade Total