Academia Caratinguense de Letras vive noite de gala

Apresentações de orquestra, coral e esquete abrilhantaram o evento de posse da nova diretoria e de novos acadêmicos

CARATINGA – O auditório Professor Celso Simões Caldeira, na Unidade I do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) foi palco, no último sábado (4) de expressiva manifestação artística durante a reunião festiva da ACL – Academia Caratinguense de Letras, quando aconteceu a solenidade de posse da nova diretoria para o biênio 2023/202, que será presidida pelo José Aylton de Mattos, sucedendo Lígia Maria dos Reis Matos e dos novos membros da ACL; o cartunista e escritor Élcio Danilo Russo Amorim (EDRA), a poetisa Verônica Kelly Moreira Coelho e dos escritores Geraldo Magela da Silva Araújo e Vitor Modesto Braz que receberam os seus diplomas pelas mãos do presidente Emérito Eugênio Maria Gomes.

O objetivo da ACL é unir esforços daqueles que se interessem pelo desenvolvimento intelectual e artístico de Caratinga, incentivando divulgando a cultura e as Letras na região. Foram esses os interesses, que os novos acadêmicos prometeram defender, diante da plateia, antes de assinar o termo de posse.

Outro momento marcante da solenidade foi a entrega do troféu ACL de Cultura, que recebeu o nome da a Professora Dona Rita Costa Moreira. O troféu foi entregue por Cecília Costa Moreira, filha da Dona Rita, ao vencedor do concurso que escolheu o Hino Oficial da Academia Caratinguense de Letras, Vitor Modesto Braz, que é natural de Rosário Oeste, município do Mato Grosso.

O hino foi apresentado na solenidade, pela Orquestra Sinfônica Jovem de Caratinga, regida pelo maestro José Maria e cantado pelo Coral Villa Lobos, do Santuário de Caratinga. Durante o evento, também houve momentos dedicados a recitar poesias, e uma apresentação teatral grupo Luzes e cia, de Ubaporanga. “Um verdadeiro prato cheio de arte e cultura”.