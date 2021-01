Academia Caratinguense de Letras empossa nova diretoria

Professora Ligia Maria dos Reis Matos presidirá ACL pelos próximos dois anos

CARATINGA – Em cerimônia virtual, para manter as medidas de prevenção à covid-19, a Academia Caratinguense de Letras (ACL), realizou a posse de sua nova mesa diretora. O evento, promovido na última segunda-feira (4), contou com a presença dos membros e de alguns convidados.

De acordo com o regimento da ACL, os membros da nova mesa diretora, efetivos e suplentes, terão mandato de dois anos. A presidente, Lígia Maria dos Reis Matos, terá como vice José Celso da Cunha. Os demais membros da diretoria são Marilene Godinho como primeira secretária, Cláudia Cardoso Cruz Gomes como segunda secretária, José Aylton de Mattos como primeiro tesoureiro, José Geraldo Batista como segundo tesoureiro, Águida Pereira Martins Silva de Almeida como bibliotecária e Monsenhor Raul Motta de Oliveira como orador.

A nova presidente recebeu o cargo pelas mãos de seu antecessor, Eugênio Maria Gomes. Em seu discurso, o escritor destacou a satisfação em fazer parte de uma importante instituição da cultura de Caratinga. “Ostentarei para sempre com muito orgulho esse título, pois para mim foi e sempre será motivo de imensa honradez ter presidido a ACL. Desde que aqui cheguei, em 30 de março de 2013, por convite do mestre e amigo professor Monir Ali Saygli, fundador e presidente emérito desta instituição, tenho me esforçado para o seu fortalecimento, sempre com fundamento na legislação pertinente e nos instrumentos balizadores das atividades de uma academia de letras séria como é a nossa”, declarou.

Durante seu primeiro pronunciamento no cargo, Lígia Maria dos Reis Matos afirmou que assumi-la é uma missão honrosa e ao mesmo tempo desafiadora, devido à importância dos nomes dos antigos presidentes Eugênio Maria Gomes, Hélio Soares do Amaral e Monir Ali Saygli. “Justo eu, que sequer sonhara pertencer a este seleto grupo de tão ilustres personalidades da nossa cultura, aqui estou para receber os desígnios da presidência desta casa. Tenho a plena consciência de que sucedê-los não será tarefa das mais favoráveis. Sei, no entanto, em quem ponho a minha confiança, certo que em Deus. E acredito na força do comprometimento daqueles que aceitaram compor comigo essa diretoria. Nossa orquestra há de afinar instrumentos e executar as mais lindas melodias com graça e harmonia”, garantiu.