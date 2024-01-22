Absorventes gratuitos podem ser retirados em 81 farmácias da região

O programa Farmácia Popular disponibiliza absorventes para população em situação de vulnerabilidade social em 81 farmácias credenciadas em toda a região, envolvendo Caratinga e outros 12 municípios.
A iniciativa é decorrente das ações do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual já executadas pelo Governo Federal em 2023.
A oferta é direcionada aos grupos que vivem abaixo da linha da pobreza e estão matriculados em escolas públicas, em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema. A população recolhida em unidades do sistema prisional também será contemplada. O público-alvo do programa abrange 24 milhões de pessoas entre 10 e 49 anos em todas as regiões do País. A estimativa é alcançar cerca de 2,2 milhões de pessoas em Minas Gerais.
Para garantir o benefício, as pessoas que se encaixam nos critérios já estabelecidos precisarão apresentar um documento de identificação pessoal e uma autorização na farmácia credenciada. Essa autorização será emitida pelo aplicativo ‘Meu SUS Digital’– a nova versão do Conecte SUS já disponível para download.
O portal do Ministério da Saúde disponibiliza a opção para fazer o download do aplicativo ‘Meu SUS Digital’. As orientações também estão disponíveis no Disque Saúde 136.
Como acessar o benefício
Podem receber o item de higiene nas unidades credenciadas do Farmácia Popular, brasileiras ou estrangeiras que vivem no Brasil, têm entre 10 e 49 anos de idade, estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e contam com renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa. Estudantes das instituições públicas de ensino também devem estar no CadÚnico, mas a renda familiar mensal por pessoa vai até meio salário-mínimo (R$ 706). Para pessoas em situação de rua, não há limite de renda.
Para retirar o absorvente, basta se dirigir a uma unidade credenciada do Farmácia Popular, apresentar um documento de identificação oficial com número do CPF e a ‘Autorização do Programa Dignidade Menstrual’, em formato digital ou impresso, que deve ser gerado via aplicativo ou site do ‘Meu SUS Digital’ (nova versão do aplicativo Conecte SUS), com validade de 180 dias. A aquisição para menores de 16 anos deve ser feita por responsável legal.
Em caso de dificuldade para acessar o ‘Meu SUS Digital’ ou emitir a autorização, basta se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde agentes de saúde e profissionais podem auxiliar na emissão da autorização. Pessoas em situação de rua também podem ir até os Centros de Referência da Assistência Social – Cras e Creas, Centros POP, centros de acolhimento e equipes de Consultório na Rua.
Para as pessoas que estão recolhidas a unidades do sistema penal, a entrega será coordenada e executada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a distribuição realizada diretamente nas instituições prisionais.
Confira a lista de farmácias credenciadas:
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Lista de Farmácias Credenciadas
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Data da atualização: 31 de dezembro de 2023
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UF
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CÓD.
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MUNICÍPIO
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FARMÁCIA
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ENDEREÇO
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BAIRRO
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MG
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310780
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BOM JESUS DO GALHO
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ALTIVO RICARDO ROCHA
|
RUA VITAL MARTINS BUENO, Nº 600
|
CENTRO
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|
MG
|
310780
|
BOM JESUS DO GALHO
|
C CCAMPOS DROGARIA – ME
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R VITORIA REGIA, 100, LOJA: B
|
REVES DO BELEM
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|
MG
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310780
|
BOM JESUS DO GALHO
|
CRISTIANE DE SOUZA CORREA – ME
|
AVENIDA GOVERNADOR JUSCELINO KUBITSCHEK, 770
|
CENTRO
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|
MG
|
310780
|
BOM JESUS DO GALHO
|
DROGARIA P & V LTDA. – ME
|
RUA VITAL MARTINS BUENO 106
|
CENTRO
|
|
MG
|
310780
|
BOM JESUS DO GALHO
|
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA – ME
|
RUA KYLE BATISTA 50
|
CENTRO
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|
MG
|
310780
|
BOM JESUS DO GALHO
|
SILVA FARMA DROGARIA LTDA – ME
|
RUA VITAL MARTINS BUENO, 402
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
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CARATINGA
|
BARBOSA & BARBOSA FARMACIA LTDA.-ME
|
RUA MIGUEL DE CASTRO, 34, LOJA 1
|
CENTRO
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|
MG
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311340
|
CARATINGA
|
BETEL CARATINGA DROGARIA LTDA
|
JOSE LIBERATO
|
SAO SIMAO DO RIO PRETO
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|
MG
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311340
|
CARATINGA
|
CAMPOS E ASSIS LTDA
|
RUA RAUL SOARES, 91
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
DROGARIA AF COSTA LTDA – ME
|
R DEPUTADO DENIO MOREIRA DE CARVALHO, Nº 1010
|
SANTA CRUZ
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
DROGARIA CORDEIRO DE MINAS LTDA ME
|
RUA JOAQUIM F LOPES, 55 A
|
CORDEIRO DE MINAS
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
DROGARIA GADE FARMA LTDA
|
RUA RAUL SOARES, 134
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
DROGARIA LIDIA LTDA
|
AVENIDA PRINCESA ISABEL, Nº 659
|
SANTO ANTONIO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
DROGARIA MELO E COSTA LTDA – ME
|
Rua MIGUEL DE CASTRO 09
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
DROGARIA ORCINI & OLIVEIRA LTDA – ME
|
R MANOEL GONCALVES DE CASTRO 167
|
ESPLANADA
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
DROGARIA PEIXOTO E SILVA LTDA – ME
|
PRAÇA MONSENHOR ROCHA, Nº 17
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
DROGARIA RRJ LTDA
|
PRAÇA PADRE JOSE LANZILLOTTI, 46
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
DROGARIA SILVEIRA E VIEIRA LTDA
|
MONSENHOR ROCHA, Nº 396
|
DAS GRAÇAS
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
DROGARIA SOUZA LOPES LTDA
|
MOACIR DE MATOS
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
DROGARIAS NADIR LTDA
|
AVENIDA CAPITAO JOAO FRANCO, 127
|
SAO CANDIDO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
DROGARIAS PACHECO S/A
|
OLEGARIO MACIEL
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
DUDA FARMA DROGARIA LTDA – ME
|
RUA DEPUTADO DENIO MOREIRA DE CARVALHO 411
|
SANTA CRUZ
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
EXTRA PHARMA COMERCIAL LTDA-ME
|
RUA LAMARTINE, 325
|
ESPLANADA
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
FARMA-ACCAO DROGARIA LTDA
|
MIGUEL DE CASTRO 20
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
FARMACIA E DROGARIA VITORIA CARATINGA LTDA – ME
|
AVENIDA OLEGARIO, 167 – LOJA: 01
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
FARMAGEMEAS LTDA-ME
|
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1445
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
FONTES COMERCIAL LTDA – ME
|
RUA DOUTOR JOSÉ DE PAULA MACIEL, Nº 72
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
FONTES E COSTA LTDA – ME
|
PCA DOM PEDRO II, Nº 11
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES – DROGARIA
|
RUA DEPUTADO DENIO MOREIRA DE CARVALHO, 1096
|
SANTA CRUZ
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
GUIMARAES E NOGUEIRA 1 LTDA
|
RUA EUZEBIO DE QUEIROZ, Nº 231 – LJ 01 E LJ 02
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
IRMAOS MATTAR & CIA LTDA
|
RUA MIGUEL DE CASTRO, 86 – ESQ R CEL PEDRO MARTINS 04
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
IRMAOS MATTAR & CIA LTDA
|
RUA CAPITÃO PAIVA, 59
|
ESPERANÇA
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
IRMAOS MATTAR & CIA LTDA
|
RUA RAUL SOARES, 09
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
JOSE RAIMUNDO MELANIA & CIA LTDA
|
AVENIDA RAUL SOARES, Nº 714
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
JOSE RAIMUNDO MELANIA & CIA LTDA – EPP
|
PÇA DOM PEDRO II, Nº 16, LOJA
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
JUAREZ FARMA LTDA – EPP
|
OLEGARIO MACIEL, 74
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
LUCIVANEO ADRIANO DA COSTA
|
JOSE LOPES
|
SANTA LUZIA
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
OHFARMA DROGARIA LTDA
|
CATARINA CIMINI
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
OHFARMA DROGARIA LTDA – EPP
|
PC DOM PEDRO II, 316 – LOJA
|
DISTRITO SAO JOAO DO JACUTIN
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
PATRICIA K. FINAMORE – ME
|
R JOSE LOPES 14
|
SANTA LUZIA
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
PLENA – DROGARIA E COMERCIO LTDA.
|
PRAÇA MONSENHOR ROCHA, Nº 62
|
CENTRO
|
|
MG
|
311340
|
CARATINGA
|
VIEIRA & REBELO DROGARIA LTDA – EPP
|
AvOLEGARIO MACIEL 236
|
CENTRO
|
|
MG
|
312000
|
CORREGO NOVO
|
DROGARIA VIEIRA E FORNEAS LTDA. – ME
|
RUA SAO JOSE, 95
|
CENTRO
|
|
MG
|
312385
|
ENTRE FOLHAS
|
ANTONIO LOURENCO EUGENIO
|
r JOAQUIM CAMPOS 32
|
CENTRO
|
|
MG
|
312385
|
ENTRE FOLHAS
|
IRMAOS ISAAC LTDA – ME
|
RUA JOAQUIM CAMPOS, 163
|
CENTRO
|
|
MG
|
313055
|
IMBE DE MINAS
|
DROGARIA & PERFUMARIA MELLO LTDA – ME
|
AVENIDA JK, 305
|
CENTRO
|
|
MG
|
313055
|
IMBE DE MINAS
|
DROGARIA E PERFUMARIA ANDROFARMA LTDA
|
AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 282, LOJA
|
CENTRO
|
|
MG
|
313090
|
INHAPIM
|
COMERCIAL MACHADO & ALVES LTDA – ME
|
RUA OSVALDO SILVA ARAUJO 299 C
|
CENTRO
|
|
MG
|
313090
|
INHAPIM
|
DAVID HENRIQUE OSORIO MACHADO & CIA LTDA – ME
|
R PALMA CIMINI 10
|
CENTRO
|
|
MG
|
313090
|
INHAPIM
|
DROGARIA MARQUES & VAZ LTDA
|
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 737
|
SANTO ANTONIO
|
|
MG
|
313090
|
INHAPIM
|
DROGARIA SOUZA & FERRAZ LTDA
|
JOAO BARBOSA DOS SANTOS
|
CENTRO
|
|
MG
|
313090
|
INHAPIM
|
IRMAOS MATTAR & CIA LTDA
|
RUA ALBERTO AZEVEDO, 03
|
CENTRO
|
|
MG
|
313090
|
INHAPIM
|
J. R. MACHADO DROGARIA
|
RUA OSVALDO SILVA ARAUJO , 54
|
CENTRO
|
|
MG
|
313090
|
INHAPIM
|
MARLI LUCIO DE AMORIM ALMEIDA & CIA LTDA
|
ALBERTO GROSSI SOBRINHO, Nº 09
|
CENTRO
|
|
MG
|
313090
|
INHAPIM
|
MARQUES & CIA LTDA – ME
|
RUA OSVALDO SILVA ARAUJO, Nº 530
|
CENTRO
|
|
MG
|
315015
|
PIEDADE DE CARATINGA
|
COMERCIAL IRMAOS ABREU LTDA
|
OLIMPIAROCHA DE OLIVEIRA
|
CENTRO
|
|
MG
|
315015
|
PIEDADE DE CARATINGA
|
CRISTIANA FURTADO ZEFERINO – ME
|
AVENIDA ADRIANO SABINO 38 LOJA
|
CENTRO
|
|
MG
|
315015
|
PIEDADE DE CARATINGA
|
N G CAMPOS – ME
|
AVENIDA ISABEL VIEIRA, 55
|
CENTRO
|
|
MG
|
315015
|
PIEDADE DE CARATINGA
|
SAULO GONCALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
|
R IZABEL VIEIRA 78
|
CENTRO
|
|
MG
|
315053
|
PINGO-D’AGUA
|
DROGARIA E PERFUMARIA VERA CRUZ LTDA ME
|
RUA 15, 410
|
CENTRO
|
|
MG
|
315053
|
PINGO-D’AGUA
|
DROGARIA PECANHA LTDA. – ME
|
COMERCIAL JUCA MARIA 115
|
CENTRO
|
|
MG
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315725
|
SANTA BARBARA DO LESTE
|
DROGARIA E PERFUMARIA MORAES LTDA
|
GUILHERMINO OLIVEIRA, 16
|
CENTRO
|
|
MG
|
315725
|
SANTA BARBARA DO LESTE
|
DROGARIA E PERFUMARIA REIS & LOPES LTDA
|
DR. MANINHO, 105
|
CENTRO
|
|
MG
|
315725
|
SANTA BARBARA DO LESTE
|
RAMON MORAIS VIEIRA & CIA LTDA
|
AV GERALDO MAGELA, 287
|
CENTRO
|
|
MG
|
315725
|
SANTA BARBARA DO LESTE
|
RENAN PINHEIRO LAIGNIER
|
AV GERALDO MAGELA, 131
|
CENTRO
|
|
MG
|
315725
|
SANTA BARBARA DO LESTE
|
SSF FARMACIA E DROGARIA LTDA
|
AVENIDA GERALDO MAGELA, N°131
|
CENTRO
|
|
MG
|
315935
|
SANTA RITA DE MINAS
|
FARMACIA SANTA RITA DE MINAS LTDA
|
DOS PIONEIROS
|
CENTRO
|
|
MG
|
315935
|
SANTA RITA DE MINAS
|
JULLIETE GOMES GUIMARAES PERTENCE – ME
|
AV DOS PIONEIROS 06
|
CENTRO
|
|
MG
|
315935
|
SANTA RITA DE MINAS
|
SOARES E CRUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA – ME
|
AVENIDA DOS PIONEIROS, 273
|
CENTRO
|
|
MG
|
316447
|
SAO SEBASTIAO DO ANTA
|
COMERCIAL BIA FARMA LTDA – ME
|
AV JOSE ANTONIO SANTANA 31
|
CENTRO
|
|
MG
|
316447
|
SAO SEBASTIAO DO ANTA
|
COMERCIAL MARIO MARINHO LTDA – ME
|
AV JOSE ANTONIO SANTANA 102
|
CENTRO
|
|
MG
|
317005
|
UBAPORANGA
|
AMPAFARMA – FARMACIA E DROGARIA LTDA – ME
|
AVENIDA PADRE RINO, 450 – LETRA A
|
CENTRO
|
|
MG
|
317005
|
UBAPORANGA
|
CARLOS ROBERTO FERREIRA
|
PADRE RINO
|
CENTRO
|
|
MG
|
317005
|
UBAPORANGA
|
DROGARIA E PERFUMARIA MARTINS & MARTINS LTDA – ME
|
RUA SAO JOSE 538 A
|
CENTRO
|
|
MG
|
317005
|
UBAPORANGA
|
DROGARIA POPULAR II LTDA – ME
|
RUA PADRE RINO, Nº 341 A
|
CENTRO
|
|
MG
|
317005
|
UBAPORANGA
|
DROGARIA R W VIEIRA LTDA
|
MARQUES PEREIRA
|
CENTRO
|
|
MG
|
317005
|
UBAPORANGA
|
KAIO DROGARIA LTDA – ME
|
AVENIDA JOACIR DE OLIVEIRA, 45
|
SAO JOSE DO BATATAL
|
|
MG
|
317005
|
UBAPORANGA
|
MELHOR FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA
|
AVENIDA PADRE RINO, 491 – LOJA B
|
CENTRO
|
|
MG
|
317005
|
UBAPORANGA
|
WANDERSON ELINEU SOBRINHO – ME
|
CORONEL ANTONIO DA SILVA
|
CENTRO
|
|
MG
|
317057
|
VARGEM ALEGRE
|
DROGARIA FRANCO E CAMPOS LTDA
|
RUA JOAO BATISTA VIEIRA DO CARMO, 11, LJ A
|
CENTRO
|
|
MG
|
317057
|
VARGEM ALEGRE
|
MARCIO DOS SANTOS CAZASSA – ME
|
CANDIDO MACHADO, Nº 226
|
CENTRO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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