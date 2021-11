ABRINDO O JOGO

Valeu Paulinho!

Pensa num garoto extremamente do bem, pensa num cara educado, humilde, pensa num moleque generoso. Esse cara era o Paulo Prado. Tive a oportunidade de conhecê-lo não faz tanto tempo, mas, e daquelas pessoas que a gente conhece hoje e parece que é amigo de infância. Apenas 29 anos e muitos sonhos pela frente. Infelizmente não teremos mais a chance de ter resenhas como essa que tivemos, saboreando um delicioso café, na companhia do colega Getúlio Dias. Nesse dia, foi quando tive um contato por mais tempo com esse rapaz que demonstrou uma humildade e simplicidade sem tamanho. Um dia antes do acidente que o vitimou, assim como o carona da moto, o garoto Vítor de apenas 16 anos, Paulinho me enviou mensagem perguntando se eu iria ao jogo e falando das dificuldades do trabalho que fazia juntos aos jovens. Hoje estamos aqui chorando sua partida. Sua passagem por aqui foi rápida, mas o suficiente para ser marcante na vida de muitos garotos que ajudou. Isso me faz refletir como a vida é mais aleatória que gostaríamos. Não tenho a menor dúvida que sua família está sentindo um enorme vazio neste momento. Porém, tenho certeza que eles sabem que apesar da forma abrupta com que partiu, sabem também que estava indo fazer o que mais gostava: Trabalhar com jovens carentes, usando o futebol como recurso.

Uma das grandes preocupações que tenho em relação ao nosso futebol regional, está relacionada à ausência de jovens desportistas. Infelizmente, não vemos uma renovação em quantidade, e principalmente qualidade de quem pessoas dispostas a trabalhar pelo esporte, usá-lo como ferramenta de transformação social. Na maioria das vezes, o foco é revelar jogadores, formar atletas. Porém, ninguém está preocupado em formar desportistas na acepção da palavra. Nesse sentido, Paulinho também fará uma grande falta. Afinal, era um desses poucos jovens que surgiram nos últimos anos dispostos a trabalhar pelo próximo através do esporte. Que Deus conforte toda família de Paulinho e do garoto Vítor. Fico na torcida para que surjam outros “Paulinhos” para o bem do nosso futebol.

Será que o VAR tem solução?

Sou a favor de toda e qualquer mudança de regra, e principalmente tecnologia que venha para melhorar o futebol. Afinal, a exigência de diminuir os erros numa modalidade cada vez mais profissional só tem aumentado a cada ano. Bilhões são investidos para se conseguir o resultado. Portanto, não tem lógica que no futebol profissional ainda tenha algum setor que seja amador. Principalmente quando este setor é da arbitragem. Afinal, suas decisões podem interferir diretamente nos resultados de jogos, e consequentemente em competições. Não adiantar investir nas mais modernas tecnologias do mundo, se o responsável por opera-la não está preparado. Além disso, é impressionante a total falta de critério de um jogo para outro. Lances idênticos, interpretações diferentes dentro da mesma competição. Na minha humilde opinião, nossos árbitros precisam passar por um curso intensivo com árbitros europeus. Está claro que eles entenderam muito melhor o funcionamento do VAR. Não significa que erros não são cometidos nas ligas europeias. Assim como aqui, lá também tem erros de arbitragem, mas, numa proporção muito menor, e erros bem menos escandalosos.

