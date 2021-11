ABRINDO O JOGO

Campeão Universitário: Vai faltar lugar na estante

Final de semana foi de decisão em mais uma competição universitária em Caratinga. O ginásio Alfeu Chaves, no clube América, foi palco de grandes jogos e disputa de alto nível técnico em modalidades como voleibol e futsal. Um torneio que reuniu a nata das duas modalidades. Falando especificamente de futsal, não é novidade que Caratinga conta com ótimos jogadores, além de grandes técnicos. Sem esforço, posso enumerar alguns: Professor Munirzinho, Clayton Lopes, Robson Freitas, Davi Tallert, Luizinho do América são grandes exemplos. Entretanto, nos últimos anos, o nome de Istefam Gomes, ou simplesmente “Istefam da Microsul”, tem aparecido com frequência em diversas competições e conseguido fazer frente em diversas oportunidades a essas feras. Não por acaso, convites para comandar times de outras regiões tem se tornado mais comum. Porém, é bom lembrar que tudo começou com a ideia de criar um time para seus filhos jogarem, a “brincadeira” ficou séria, o time virou um projeto, e em pouco tempo os resultados começaram a aparecer. Mas, quem conhece o meio esportivo, principalmente o futsal, sabe que nada é por acaso. Antes dos resultados vem o trabalho. Sempre formando dupla com o amigo Duany Lopes, Istefam tem se destacado cada vez mais seja lá qual for a competição.

Dessa vez o triunfo foi numa competição que para ele foi novidade, comandar a Atlética La Fenix (Associação Unificada de Exatas Doctum) no Campeonato Universitário foi uma experiência diferente. Logo na estreia pegou o time da Educação Física, sempre considerado favorito em todas as competições do gênero. A vitória por 2 a 0 com gols do jogador Testa, deu a devida confiança para o restante da competição. O segundo desafio foi contra a equipe Alcateia, do conhecido goleiro Rodrigo Bebezão. O placar de 2 a 2 levou a disputada da vaga para os pênaltis, com nova vitória da La Fenix. O terceiro confronto foi o mais fácil, afinal, vitória por WO contra o Gorillaz de Ipatinga. Mas, a vaga na grande final colocou o time de Istefam frente a frente com o timaço do Direito, comandado pelo experiente Luizinho. Mas o que todos esperavam que fosse o maior desafio, cheio de confiança, com três gols de Rodrigo, artilheiro da competição, a La Fenix não deu a menor chance ao adversário e conquistou o título. Estou começando a achar que a Mariana (esposa do técnico e quem realmente manda na casa), vai precisar comprar outra estante. Só pra lembrar, em dezembro, a equipe da ASAF, irá representar Caratinga na Copa Valadares de Futsal, uma das competições mais difíceis do interior mineiro. Será que dá pra esperar mais troféu?