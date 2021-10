ABRINDO O JOGO

Copa das Escolinhas tá show!

Final de semana marcou a estreia de duas grandes escolinhas de futsal da nossa região: ASBJ, com o professor Paulo Victor depois de 2 anos, voltou a competir, com equipe sendo formada pós-pandemia a tendência é de crescimento durante o decorrer da competição. Foram quatro jogos que marcou a volta da torcida no ginásio poliesportivo Armando Alves da Silva – ginásio do Limoeiro em Caratinga, a equipe da casa comandada pelo professor David Tallert não teve dificuldade em vencer 3 dos 4 jogos no qual disputou. Com a equipe considerada mais velha a categoria sub 16 fez um jogão que terminou com o placar de 5 x 5. Bom Jesus volta a jogar no dia 30 de outubro no ginásio recém reformado: Ginásio Poliesportivo Deputado Federal Mauro Lopes, onde recebe em casa as equipes de Santo Amaro e Piedade de Caratinga. Já a equipe da Escolinha de Futsal de Piedade de Caratinga comandada pelo professor Cristiano Honório manteve sua invencibilidade até o momento com 2 jogos e 2 vitórias nas duas categorias que disputa: Sub 14 e 16. Jogando em casa, a equipe recebeu a CETTATIC REDESPORTS/SANTA CRUZ que fez sua estreia na competição, perdendo na categoria sub 14 pelo placar elástico de 7×1 e na categoria sub 16 fazendo jogo de igual pra igual onde perdeu pelo placar de 6×5. A CETTATIC SPREDESPORTS/SANTA CRUZ é uma equipe recém formada por atletas da região, e uma parceria da consultoria CETTATIC comandada pelo professor Clayton Lopes com a equipe do SANTA CRUZ comandada pelo professor Paulo Prado.

A organização da competição gostaria de agradecer o apoio constante que vem recebendo dos pais dos alunos inscritos, e principalmente de todos os professores, onde se mantém um diálogo constante para fazer o melhor da competição. Além dos árbitros que se colocaram á disposição para fazer acontecer. Sem eles, não tem competição. O próximo final de semana não haverá rodada devido a pedido das próprias equipes por compromissos pessoais marcados anteriormente, voltamos com a terceira rodada no dia 30 e 31 de outubro na cidade de Bom Jesus do Galho e de Caratinga. A 1º Copa de Escolinhas de Futsal terá ao todo 52 jogos, com sua data final marcada para o dia 11 de Dezembro, até lá tem muita água pra rolar em baixo dessa ponte.

Distrital começou com tudo

A primeira rodada da 36ª edição da Copa Distrital de Caratinga começou com muita chuva em algumas localidades, e muitos gols. Apesar de todas as dificuldades em se promover a competição num ano que ainda vivemos a pandemia, a primeira rodada mostrou que nosso futebol é forte, que os distritos são carentes de competição, que ainda temos muita gente que trabalha pelo futebol. Os resultados iniciais demonstraram que aqueles times apontados como favoritos, devem mesmo brigar pelo título, embora possa pintar alguma surpresa quando chegar no mata mata.

