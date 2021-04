Mês é dedicado à saúde e segurança do trabalhador

CARATINGA- A campanha Abril Verde tem como objetivo conscientizar a população acerca da importância da prevenção de acidentes de trabalho.

A Prefeitura de Caratinga, através da equipe do Departamento de Promoção à Saúde, tem realizado um trabalho junto aos comércios essenciais, abordando o tema e falando sobre a importância, principalmente neste momento de pandemia, da manutenção dos cuidados essenciais.

José Antônio Silva Souza, especialista em Segurança do Trabalho destaca a importância da prevenção no ambiente de trabalho. “O dia 28 de abril é um dia em memória às vítimas de acidente de trabalho e doenças do trabalho. Durante esse mês precisamos pensar e agir para que realmente a saúde aconteça. O município de Caratinga busca conscientizar sobre a prevenção dos acidentes de trabalho, de mantermos os aspectos de biossegurança, principalmente nesse momento de pandemia, diários na nossa vida: uso de máscara, higienização das mãos, a lavagem contínua das mãos e todas outras orientações para que nossa população possa atravessar esse momento com qualidade de vida. Vamos vencer este momento através de ações diárias”.

Ele destaca que o acidente de trabalho impacta a sociedade e ações diárias podem evitar que isso ocorra. “Quando alguém se acidente, a família sofre, os amigos sofrem, a sociedade como um todo sofre. Por isso é tão importante estarmos atentos no nosso ambiente de trabalho, para que se evite esta situação. Um acidente é algo inesperado e indesejado, para que isso não aconteça é necessário que haja cuidado, prevenção e informação.