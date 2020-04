No mês de conscientização para a prevenção da cegueira, oftalmologista Amauri de Oliveira fala sobre os cuidados com a visão

CARATINGA- A Campanha Abril Marrom alerta a população sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce das doenças causadoras da cegueira. Para tratar deste tema e a importância de cuidar da visão, o DIÁRIO traz uma entrevista com Amauri de Oliveira, que é oftalmologista há 25 anos.

Amauri é formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e diretor do Centro Oftalmológico de Caratinga. Também é sub-especialista em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa à laser.

Confira a entrevista:

Como se estabelece a diferença entre cegueira e baixa visão?

O termo baixa visual é bastante subjetivo porque a visão não é uma medida linear como é o peso ou altura. A visão é uma medida que está relacionada com vários fatores, se tem a acuidade visual, que é a capacidade da pessoa enxergar determinado tamanho de um objeto a determinada distância; existe o campo visual, que é a capacidade de percepção da visão em termos de campo de lateralidade e temos também estereopsia, que é a noção de profundidade; temos percepção de cores, contrastes. Então a medida da visão é multi, não é única, portanto, considerarmos visão baixa visual vai depender da atividade profissional da pessoa, do grau de exigência dela. Mas, a grosso modo, baixa visual é quando a pessoa apresenta uma redução da acuidade visual que interfere na capacidade dela exercer suas atividades diárias, de trabalho, do cotidiano. Já a cegueira, quando existe a ausência da percepção de luz. O termo técnico para cegueira seria amaurose, que quer dizer incapacidade de percepção de luz, nesse caso a cegueira total.

Quais principais doenças oculares podem provocar cegueira? Qual o perfil em termos de cura e tratamento?

As principais causas de cegueira no mundo são em primeiro lugar a retinopatia diabética, que é uma doença provocada pelo diabetes, pessoas que têm diabetes descontrolado, que não são tratados de forma adequada. Depois de algum tempo de evolução do diabetes, desenvolve uma doença no fundo do olho, daí o nome retinopatia. É uma doença progressiva, vascular, na retina, que se não tratada de forma adequada, pode levar a pessoa à perda da visão. Tem o tratamento em que fazemos aplicações de laser no fundo do olho, existem também aplicações de drogas injetadas dentro do olho, chamadas antiangiogênicas, que vão controlar essa doença, recuperar parcialmente a visão e evitar que a doença evolua. A segunda causa seria o glaucoma, a doença do nervo óptico, uma neuropatia, uma alteração do nervo óptico que está relacionado ao aumento da pressão intraocular. É uma doença de característica genética, que se desenvolve normalmente na fase adulta, em que a pessoa começa a perder o campo de visão. A pressão do olho vai aumentando, a pessoa começa a perder a visão periférica e se não for feito o tratamento de forma adequada, vai perdendo o campo de visão até fechar completamente e levar à cegueira irreversível. Uma outra causa de cegueira no mundo é a catarata, mas, diferente das outras, é uma cegueira reversível, que existe a possibilidade de cura, de voltar a enxergar, através da cirurgia. Infelizmente no mundo ainda existem muitas pessoas que têm perda acentuada da visão, em alguns casos até perda total da visão por catarata, sendo que existe tratamento.

Há outras doenças menos frequentes, mas que também levam à perda da visão?

Sim. Doenças do fundo do olho, tipo a Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI). É uma doença que, como o próprio nome diz, acontece em pessoas idosas, se caracteriza por uma degeneração, um desgaste, enfraquecimento, de uma parte nobre do olho, que é a mácula, responsável pela visão central. Nesse caso, a pessoa tem uma perda da visão central, tem uma visão periférica, mas, a visão central dela é prejudicada de maneira que não consegue ler, identificar fotografia ou ver detalhes, porque a área que é afetada é a mais importante da retina, a área central da visão. É tratada com aplicações dentro do olho e, na maioria das vezes, não se consegue reverter o que se perdeu. Consegue se estabilizar o quadro evitando que a pessoa perca totalmente a visão, paralisa naquele ponto que está.

O senhor citou que uma das complicações do diabetes mal controlado é a cegueira. Quais cuidados estes pacientes devem ter em relação à visão?

Uma vez que a pessoa tem o diagnóstico de diabetes, a primeira coisa é tratar a doença com especialista, endocrinologista, de forma regular, para que ela consiga manter um controle dessa doença de base. Controlando o diabetes ela, não necessariamente, vai desenvolver essa doença no fundo do olho. Tem pacientes que têm diabetes há mais de 20 anos, 30 anos, muito bem controlados e que não desenvolvem essa doença no fundo do olho, a retinopatia diabética. Portanto, a primeira coisa a se fazer é cuidar da própria doença de base, que é diabetes, com dieta e tratamento. Uma vez que se estabelece essa doença no fundo do olho, ela é uma doença progressiva, começa com fases mais tranquilas, pequenos pontos de hemorragia e que às vezes são até assintomáticos, são descobertos pelo oftalmologista. A partir do diagnóstico de diabetes, a pessoa deve passar a ir ao oftalmologista de forma regular, pelo menos uma vez por ano, para que, caso seja detectada a doença na fase inicial, faça o tratamento e a pessoa não perca a visão. Quando a doença está em uma fase já avançada, o tratamento fica mais difícil e nem sempre se consegue reverter.

Com que frequência é recomendado fazer um exame ocular?

O recomendado é que se faça uma vez por ano, principalmente em pessoas adultas, a partir dos 35, 40 anos de idade, que é o período que começa aparecer essas alterações principais. Uma vez por ano é suficiente para o médico avaliar a visão, medir a pressão intraocular no sentido de tratar o glaucoma, para avaliar o fundo do olho. Pacientes que apresentam alguma doença específica, essa frequência passa a ser a cada seis meses, paciente que tem controle de glaucoma, retinopatia diabética inicial, por exemplo.

Em relação às crianças, como se deve proceder?

A criança logo que nasce é interessante que faça o chamado teste do olhinho, para identificar alguma alteração congênita, que já possa ter nascido e quanto antes se perceba e se trate, vai evitar que ela tenha sequelas no futuro. Se essa criança está normal e não teve nenhuma alteração, por volta dos quatro anos de idade é um outro momento em que a criança deve ser novamente avaliada. Mesmo que aparentemente esteja normal, que eventualmente pode ter necessidade de óculos, uma diferença de grau entre os dois olhos. É importante que se observe nessa idade, porque temos até os seis anos de idade para corrigir, até essa idade ela desenvolve o potencial de visão dela. Se não corrigirmos qualquer deficiência até os seis anos de idade, essa criança possivelmente vai evoluir depois com uma sequela irreversível e não vai ter mais como corrigir.

Quais os cuidados especiais com idosos e com as doenças que costumam aparecer mais com a chegada da idade?

Você pode observar que as principais doenças oftalmológicas, as mais graves, acontecem com os idosos. A catarata, glaucoma, a degeneração macular relacionada à idade. Na fase mais avançada da vida tem que se ter um cuidado especial com os olhos, é onde aparecem essas doenças todas. Na verdade esse cuidado tem que acontecer já desde o início, desde quando a pessoa é jovem. Primeiro cuidando da própria saúde, se eventualmente tiver diabetes, pressão arterial, alguma doença reumatológica, cuidar destes processos o quanto antes, para que não tenha essas complicações no futuro. O uso de óculos de sol, lentes escuras, que tenham filtro ultravioleta, é bastante interessante, pois sabemos que essas doenças da retina, existe uma importância muito grande da luz ultravioleta, da luz solar, na causa dessas doenças. Portanto, esse é um cuidado especial também.

Este mês é celebrado o Abril Marrom. Como podemos no dia a dia cuidar da saúde dos olhos?

Acho muito importante a ideia do Abril Marrom, do alerta para as pessoas com relação às patologias dos olhos, porque é uma oportunidade de esclarecer, orientar, ensinar as pessoas a respeito das doenças dos olhos e da maneira de preveni-las ou minimizar os seus efeitos. Primeira coisa é uma frequência ao oftalmologista, existem pacientes que não têm nenhuma doença no olho, eles fazem sua primeira consulta, o exame está normal, não há necessidade de uso de óculos, esses pacientes podem até passar um período maior, até uns dois anos. Mas, aqueles pacientes que têm história familiar de alguma doença nos olhos, o pai ou a mãe, tio, avô, apresentam alguma doença no olho; é importante que essa pessoa faça uma avaliação, mesmo ela não sentindo aparentemente nada importante. Porque o glaucoma, por exemplo, é uma doença silenciosa, em que a pessoa não percebe que está perdendo a visão, pois a perda acontece da periferia para o centro. Quando a pessoa percebe já perdeu muito. E só se percebe que tem glaucoma indo ao oftalmologista, que vai examinar e identificar a doença.