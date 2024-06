CARATINGA – A abertura dos Jogos Interclasse da Escola Líber, em Caratinga, realizada, nesta terça-feira (11), promoveu não só a união, mas também o espírito de equipe e o desenvolvimento pessoal dos estudantes. Além dos alunos, o evento também reuniu professores e funcionários, marcando o início de uma semana repleta de atividades esportivas e recreativas. Os Jogos Interclasse têm como objetivo realizar uma competição saudável e integrar toda a comunidade escolar.

“Eu acho muito importante para nós alunos do Interclasse porque, por exemplo, a minha sala se uniu em vários aspectos. Para fazer a pintura no rosto de cada um, arrumar o cabelo, agilizar as blusas. Então, eu acho que, além da competitividade nas quadras, é muito importante esta união. A turma se juntar para ver o outro ganhar, quando a gente não participa. E, dentro da quadra, eu também acho muito importante a gente manter a plenitude e respirar fundo, quando não tiver ganhando, para conquistar todas essas coisas enquanto estamos lá para competir”, destacou a aluna Anna Carolina Trovões.

Durante a cerimônia de abertura, a diretora da Líber, Flávia Bastos, ressaltou em seu discurso a importância dos Jogos Interclasse como uma oportunidade de fortalecer os laços entre os membros da comunidade escolar. “O principal objetivo do evento é promover valores, como o respeito, a cooperação e o espírito de equipe, que são essenciais para o desenvolvimento integral dos alunos.”

Os Jogos Interclasse não são apenas uma competição esportiva, mas uma chance para todos celebrarem a união e a diversidade que caracterizam o ambiente escolar. “Queremos que cada aluno se sinta parte de algo maior e aprenda a valorizar o trabalho em equipe e a solidariedade”, afirmou a coordenadora pedagógica, Renata Paiva.

A importância da integração de toda a comunidade escolar nos Jogos Interclasse foi um dos pontos mais ressaltados pelos organizadores. “A participação dos professores, funcionários e alunos é fundamental para o sucesso do evento. É uma forma de todos nós nos envolvermos mais profundamente no ambiente escolar, contribuindo para a formação de um senso de comunidade”, destacou o professor Rafael Silva, um dos coordenadores do evento,

Os Jogos Interclasse da Escola Líber seguem até o início do mês de julho, com competições em diversas modalidades esportivas, como futsal, vôlei, ping pong, totó e peteca. A expectativa é de que todos os participantes possam desfrutar de momentos de lazer e aprendizado, fortalecendo ainda mais os vínculos dentro da escola.

“A abertura dos Jogos Interclasse representa mais do que uma simples cerimônia. É o início de uma celebração da unidade e do espírito coletivo que define a Escola Líber. Com isso, a instituição reafirma seu compromisso com a formação de cidadãos conscientes e participativos, preparados para os desafios dentro e fora do ambiente escolar”, finalizou a diretora da escola.