Abertura de empresas cresce 27,8% em Caratinga

Município chega a 2020 com 5.311 empresas ativas

CARATINGA – Em 2019, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) registrou a abertura de 53.758 novas empresas, um crescimento de 15%, considerando os 46.730 negócios formalizados no ano anterior. Julho se destacou com os melhores resultados, sendo 5.276 constituições, crescimento de 31,5% em relação ao mesmo mês de 2018.

O Estado de Minas Gerais chega a 2020 com 751.450 empresas ativas. Destas, quase 364 mil atuam no setor de serviços, pouco menos de 309 mil estão no setor de comércio, e outras 79 mil são indústrias.

Em Caratinga, a Administração Fazendária (AF) aponta que atualmente são 5.311 empresas ativas no município. Já na regional, englobando Santa Rita de Minas, Vargem Alegre, Entre Folhas, Córrego Novo, Caratinga, Bom Jesus do Galho, Piedade de Caratinga, Vermelho Novo, Ubaporanga, Imbé de Minas e Santa Bárbara do Leste, o número de negócios formalizados em atividade é de 8.340.

A AF ainda acrescenta que a regional contabilizou a abertura de 277 empresas em 2019, além da reativação de outras 147. Ou seja, somando os dois quantitativos; das empresas ativas, em torno de 5% surgiram no ano passado, contribuindo para a economia local.

O DIÁRIO também solicitou dados à Jucemg, que informou 262 novos negócios formalizados no município de Caratinga em 2019. Se comparado com 2018, o crescimento foi de 27,8%, uma vez que naquele ano foram abertas 205 novas empresas. O mês de dezembro registrou o maior número de formalização de empresas: 29.

Por outro lado, foram extintas 185 empresas, número também superior ao de 2018, quando 155 negócios foram encerrados, um crescimento de 19,35%.

2019

Mês Abertura Extinção Janeiro 20 20 Fevereiro 11 18 Março 23 11 Abril 25 18 Maio 23 15 Junho 25 17 Julho 23 13 Agosto 22 13 Setembro 23 15 Outubro 17 14 Novembro 21 17 Dezembro 29 14

2018