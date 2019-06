Abertas inscrições para o Pré-Enem Solidário

Parceria entre Departamento da Juventude da Prefeitura de Caratinga e polo da UAB oferece curso preparatório gratuito a estudantes de escolas públicas

CARATINGA- O Departamento da Juventude, em parceria com o Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), anuncia a abertura de inscrições para o Pré-Enem Solidário 2019. O projeto tem como proposta garantir oportunidades para jovens de 15 a 29 anos que desejam ingressar no Ensino Superior, através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Rainer Alves, diretor do Departamento de Juventude, explica como a ideia do curso preparatório sem custos surgiu. “Ao se observar que a maior parte das vagas oferecidas através do Enem é preenchida por estudantes egressos da rede privada, que tiveram a oportunidade de se preparar em um cursinho particular. Na primeira edição do curso, em 2018, já obtivemos bons resultados como, por exemplo, a Gleice, que é oriunda de escola pública e foi aprovada em 2º lugar no curso de Direito da UFOP”.

As inscrições tiveram início ontem. Para participar do projeto, os jovens devem ter entre 15 a 29 anos, sendo que aqueles que são maiores de 18 anos não podem estar cursando ensino superior. Serão oferecidas ao todo 50 vagas. Em caso de adesão superior a esse número, a equipe do Departamento da Juventude dará prioridade aos estudantes de escolas públicas que tenham renda familiar de até três salários mínimos.

As inscrições acontecem de segunda à sexta-feira, na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, situada à Praça Cesário Alvim, 01 – 3º Andar, Centro – Caratinga – MG, das 8h às 18h com pausa no período de 11h às 13h. O prazo para a realização das inscrições é até o dia 26 de junho.

As aulas serão ministradas uma vez por semana por professores voluntários. Professores que se interessarem em contribuir com o projeto também poderão entrar em contato através do telefone: 3329-8055 ou pelo e-mail: juventude@caratinga.mg.gov.br

Documentos necessários para a inscrição:

– Foto 3×4;

– Cópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade;

– Cópia de comprovante de residência atualizado no nome do responsável;

– Atestado de frequência no Ensino Médio;

– Cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio (para aqueles que já concluíram o Ensino Médio).

– Comprovante de Inscrição para o Enem 2019