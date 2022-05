Abertas inscrições para desafio de empreendedorismo

Evento do Sebrae Minas é gratuito e direcionado para jovens que desenvolvem soluções inovadoras para o agronegócios

CARATINGA – No dia 26 de maio, o Sebrae Minas promove, gratuitamente, o “Desafio de Empreendedorismo Fator S Challenge”, em Caratinga. O evento de imersão será realizado na faculdade Doctum para jovens com idades entre 16 e 20 anos que se interessem pelos temas inovação, agronegócio e sustentabilidade.

O programa pretende estimular a criação de ideias de negócios de base tecnológica, digitais e escaláveis, além de mobilizar os participantes na busca por soluções criativas e inovadoras para transformar o mercado. Nesta edição do evento, as equipes deverão propor alternativas para os desafios do agronegócio, com destaque para a cafeicultura.

A analista do Sebrae Minas Mirelly Viana destaca que o evento é uma grande oportunidade para a área tecnológica, além de reforçar o agronegócio, um setor com representatividade na região. “E é muito importante o estímulo ao envolvimento dos jovens em idade de profissionalização com atividades ligadas ao campo, promovendo a inserção deles nestes processos.”

Podem participar estudantes universitários e de cursos técnicos, educadores, empreendedores, potenciais empresários e interessados no tema. Os interessados poderão se inscrever em um dos perfis: desenvolvedor, marketing, design ou vendas/negócios.

O evento vai premiar os grupos que apresentarem as três melhores ideias com medalhas e itens exclusivos, além da oportunidade de expor sua solução para uma banca com capacidade de apoiar o desenvolvimento de um negócio futuro.

Além do Sebrae Minas, são parceiros na iniciativa a rede Doctum, a Emater, a JS Cafés Especiais, a Levex, a Prefeitura de Caratinga, o Senar e a Sicoob Credcooper.

BOX

Serviço

Fator S Challenge – Caratinga (AÇÃO GRATUITA)

Quando: 26 de maio – das 18h às 22h

28 de maio – das 8h às 17h

29 de maio – das 9h às 13h

Local: Faculdades Doctum – Rua João Pinheiro, 147 – Centro – Caratinga

Inscrições: até 22 de maio, pelo formulário https://forms.gle/ZUVgthx5hfy67Ebr7