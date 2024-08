Abertas as inscrições para os Jogos Estudantis de Caratinga

DA REDAÇÃO- Vai começar a maior e mais tradicional competição escolar de Caratinga e região – os Jogos Estudantis – uma ferramenta pedagógica que valoriza a prática esportiva escolar e a construção da cidadania de crianças, adolescentes e jovens alunos.

Podem participar alunos de sete a 18 anos de idade das redes municipal, estadual e privada de ensino, dos distritos e da sede. As inscrições iniciam nesta quinta-feira (01/08) e os alunos que tenham interesse em participar do evento devem procurar o professor de Educação Física da sua escola que realizará o cadastro.

Na edição de 2024 serão disputadas 13 modalidades esportivas: Atletismo, Basquete, Dama, Futevôlei, Futsal, Handebol, Natação, Peteca, Queimada, Tênis de Mesa, Vôlei de Areia, Voleibol, Xadrez. Em 2023, 2.317 alunos/atletas de 48 escolas participaram do evento e a Escola Professor Jairo Grossi conquistou o título de Campeã Geral, já a Escola Municipal Gerly Rodrigues Moreira do distrito de Santa Luzia foi a campeã da Copa Criança.

Os alunos competem em seis categorias de idade: Juvenil – para alunos nascidos em 2006 e 2007; Infanto – para alunos nascidos em 2008, 2009 e 2010; Infantil – para alunos nascidos em 2011 e 2012; Mirim – para alunos nascidos em 2013 e 2014; Pré-Mirim – para alunos nascidos em 2015 e 2016; e Mini – para alunos nascidos em 2017 e anos posteriores.

A competição é totalmente gratuita, cumprindo sua função social e também serve como qualificatória para as Escolas que representarão Caratinga no JEMG / Jogos Escolares de Minas Gerais em 2025 nas modalidades coletivas e individuais. A cerimônia de abertura acontecerá no dia 23 de agosto (sexta-feira) no Ginásio Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva no bairro Limoeiro.