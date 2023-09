Abertas as inscrições para o Ibituruna Extreme Adventure

Valadares volta a ser palco de esportes radicais em setembro

GOVERNADOR VALADARES – No dia 17 de setembro, Valadares vai se transformar em um verdadeiro parque de diversões para os amantes e praticantes de esportes radicais. A segunda edição do Ibituruna Extreme Adventure já está com as inscrições abertas. A competição conta com cinco modalidades: a corrida de montanha, mountain bike, crossfit, down hill e voo livre.

Marcado para iniciar às 7h da manhã e terminar às 19h, o evento vai reunir atletas e espectadores em uma grande festa esportiva. Conforme o organizador, Alexandre Perim,a intenção é transformar a competição no maior evento de esportes radicais do país. “Eu sempre quis fazer algo assim em Valadares. Acho que a vocação da cidade são os esportes radicais e, por isso, temos que aproveitar a Ibituruna para turismo, esportes e muitas outras coisas. Nós juntamos todos os esportes radicais e acreditamos que já é o maior evento de esportes radicais de Minas Gerais. A ideia é transformá-lo no maior do Brasil”, diz.

Trilhas Bar

O Ibituruna Extreme Adventure terá a estrutura montada no Trilhas Bar, em frente ao Parque Municipal da cidade. Na sexta-feira (15) está marcado para acontecer o treino de down hill. Nessa modalidade do ciclismo, os atletas descem um percurso radical no menor tempo possível. “É um treino classificatório, mas a estrutura mesmo vai funcionar no domingo, de 7h às 19h. Vai ser cobrada uma entrada de R$ 30 para adultos e R$ 15 para crianças e adolescentes abaixo de 16 anos. Os atletas entram de graça”.

Uma área de lazer está sendo montada para que a diversão seja para toda a família. “Todos os esportes acontecem lá dentro. Vamos ter praça de alimentação, bares, duas bandas e dois DJs, apresentações de capoeira, lojas e parque para as crianças. É um evento para as pessoas irem passar o dia com a família e assistir às atrações esportivas. Vai ser muito bacana”, explica Alexandre.

Entre os esportes incluídos no Ibituruna Extreme Adventure está a corrida de montanha. A prática é conhecida por deixar de lado a velocidade e exigir mais força e equilíbrio dos atletas, uma vez que é praticada em terrenos irregulares, com subidas e descidas. Provas com percursos de 5 e 10 km estão sendo montadas para o evento.

Premiação

A premiação para os campeões da prova será em dinheiro, como explica o empresário Breno Coelho, responsável pela organização da corrida no evento. “A gente montou um circuito de aproximadamente 5 km na Ibituruna, em frente ao Parque Municipal, começando e terminando [a corrida] no Trilhas Bar. Teremos modalidades de caminhada, com uma volta no circuito. A corrida será com uma e duas voltas. Nas modalidades de corrida teremos as categorias adulto masculino e feminino e máster masculino e feminino. As duas categorias terão percursos de 5 e 10 km de corrida. A premiação para os campeões gerais será em dinheiro”.

“A nossa expectativa é grande. Esperamos receber um público não só de atletas no dia do evento, mas também de espectadores para podermos fazer uma grande festa aqui na cidade. Valadares tem a vocação para a aventura, mas precisa ter todo o processo organizado, e o evento vem trazendo esse nível de preparação que a gente tanto precisa”, ressalta. Fonte: Diário do Rio Doce