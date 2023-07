Aberta a rota e vendas de passagens de voo direto de Manhuaçu para BH

Estado ganha ainda mais conectividade aérea com o interior com operação da Azul, que segue plano de expansão da aviação regional

MANHUAÇU – A aviação regional segue em expansão em Minas. A Azul anunciou, nesta quarta-feira (26), o início das vendas de passagens aéreas ligando o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, ao Aeroporto Regional de Santo Amaro de Minas, em Manhuaçu. Uma solenidade marcou esse começo das vendas das passagens.

A região é uma das maiores produtoras de café do Brasil, além de grande polo de negócios e turismo. A rota atende à reivindicação histórica da população local e foi viabilizada em parceria entre Governo de Minas, Azul e a BH Airport.

“Neste ano, criamos uma política estadual para impulsionar conexões aéreas por meio do fortalecimento do hub aéreo do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, dando a vários polos regionais uma maior conectividade com o Brasil e o mundo. Isso potencializa as oportunidades de negócios para as empresas e, consequentemente, a geração de empregos em Minas”, diz o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio.

Herlichy Bastos, diretor de Operações do BH Airport, também destaca o crescimento da aviação regional em Minas. “Com esse voo, passamos a ser o segundo aeroporto com o maior número de destinos domésticos do Brasil. Em Minas Gerais, estaremos conectados a 12 destinos, o que contribui significativamente para que os mineiros possam voar para qualquer lugar do país e do mundo que desejarem, a partir do nosso terminal”, avalia.

Para César Grandolfo, gerente de Relações Institucionais, o novo mercado aproxima ainda mais a Azul de Minas Gerais. “Para nós é uma alegria fortalecer um dos pilares da companhia, que é a aviação regional, em um estado tão importante para a economia e a política do país e também para a história da Azul, já que com nosso hub em Belo Horizonte, a presença em Minas é bem forte”, ressalta.

Atrações

Manhuaçu tem mais de 90 mil habitantes, e outras 19 cidades compõem a sua microrregião. A economia da cidade gira em torno do agronegócio, mas o município também tem grande apelo turístico. “A cadeia produtiva do café é a mais presente, desde empresas de fertilizantes e produtos agrícolas, a máquinas pesadas e escritórios de exportação. Além disso, a cidade está a menos de 50 quilômetros do Parque Nacional do Caparaó, onde está situado o Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do país. O agronegócio e o turismo ecológico e de aventura ganham muito com essa ligação direta com Belo Horizonte”, conta o diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas, Ronaldo Alexandre Barquette.

Imaculada Dornelas, prefeita de Manhuaçu, comenta o fortalecimento da aviação regional no estado. “Temos uma região pujante, de grande força econômica. O município de Manhuaçu decola em mais esse projeto de expansão em parceria com a Azul, garantindo o fortalecimento da aviação regional em Minas Gerais”, afirmou.

Os voos terão início em 16/10, com quatro dias por semana (segundas, quartas, sextas-feiras e domingos). A rota será operada pela aeronave Cessna Grand-Caravan.