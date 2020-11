ABC da Construção chega a Caratinga

Loja faz parte da maior rede de materiais de construção de Minas Gerais

CARATINGA- A ABC da Construção, maior rede de materiais de construção de Minas Gerais, inaugurou sua primeira loja em Caratinga ontem. A solenidade contou com benção das instalações e corte da fita de inauguração.

O empresário e franqueado Lucas Gualberto Ferreira destaca o potencial do novo empreendimento. Nascido em Manhuaçu, ele tem vínculo materno em Caratinga, dessa forma já alimentava o desejo de investir na cidade. “Meus avós e minha mãe são nascidos em Caratinga. Sempre foi um sonho pra mim desde quando abri a loja em Manhuaçu, ter uma loja também desse porte em Caratinga, uma cidade com potencial econômico muito grande. E eu vislumbrei sempre essa possibilidade, já tem mais de três anos da franquia de Manhuaçu e não via na região aqui outra cidade com maior potencial que Caratinga, mesmo por esse lado também familiar, meu avô trabalhou aqui muitos anos; e o desejo também de crescimento”.

Lucas enfatiza que a cidade merece uma loja deste porte, afinal, a franquia ABC da Construção é um modelo inovador de negócios. “Uma loja de capital que estamos trazendo para a cidade, às pessoas às vezes iam pra BH para ver alguma coisa diferente, agora já pode ter em Caratinga. Estamos chegando para oferecer produtos, atendimento e qualidade.

A ABC da Construção conta com estoque único e realiza entrega em um prazo de 48 horas. “É uma coisa bem diferenciada. Temos um estoque gigantesco com vários centros de distribuição espalhados em algumas regiões. Por isso, temos o poder de negociação muito grande com as fábricas, compramos um volume muito grande, para 90 lojas. Com isso temos agilidade, qualidade, variedade e estoque”.

Ainda em 2020, a expectativa é bater a marca de 100 lojas. Produtos ao alcance do consumidor com preços atrativos, como explica Lucas. “O cliente hoje tem porcelanato a preço de cerâmica, produtos diferenciados, grandes formatos com preço de pequenos formatos, com qualidade e prazo de entrega. Somos especializados em acabamentos, entramos na obra a partir da parte hidráulica e trabalhamos até o final da obra. Temos toda a linha de revestimento, louças, metais. Entramos forte com a linha de iluminação. Nesse momento de pandemia tivemos que fazer algumas adequações, crescemos muito, o mix, temos marcas novas. Aqui ele encontra tudo que precisa para dar o acabamento na casa dele”.

A loja funciona no horário de 8h às 19h de segunda a sexta-feira e, aos sábados, de 8h às 12h. “Nossos profissionais receberam treinamento, estão capacitados, muito mais do que vender fazemos uma consultoria. Prezamos muito por um atendimento de qualidade, consultivo; além de vender o produto temos que especificar o certo, para o local certo. Estamos preparados e estamos aqui para trazer boas coisas para a cidade”.

A ABC Caratinga fica situada à Avenida Dário Grossi, 585.