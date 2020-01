Abastecimento em Sapucaia segue complementado por caminhão-pipa

Copasa afirma que está viabilizando materiais e serviços para interligação de dois poços profundos à rede da empresa

CARATINGA- Mais de 100 dias de rodízio de abastecimento em Sapucaia. Durante este período, estiagens e chuva. Ainda assim, a situação de abastecimento da cidade ainda não foi solucionada.

Na edição do dia 6 de novembro de 2019, o DIÁRIO trouxe relatos dos moradores que afirmam que a falta d’água não é uma novidade no local e não estaria somente ligado à estiagem. O vereador Cleider Costa, o ‘Cleidinho’, também frisou que o problema de água em Sapucaia tem mais de três anos e que fez um pedido de providência na Câmara Municipal solicitando a construção de mais um poço artesiano.

Esta semana um novo cronograma de rodízio de abastecimento foi divulgado pela Copasa. A Reportagem entrou em contato com a Companhia para saber quais são as providências em relação a Sapucaia. “O longo período de estiagem vem impactando diretamente a disponibilidade de vazão das fontes de produção da localidade de Sapucaia, pertencente ao município de Caratinga. O abastecimento do distrito está sendo complementado por meio de caminhão-pipa”, destacou.

A Copasa esclareceu que foram perfurados mais dois poços profundos para melhorar o atendimento na região. “No momento, a Copasa está viabilizando materiais e serviços para a execução das obras de interligação destes poços à rede da empresa e regularizar o fornecimento de água da localidade”.

A Copasa ainda destacou que para garantir o fornecimento de água aos moradores desta localidade durante o período crítico, a Companhia iniciou o rodízio como medida preventiva. “O término do período de restrições no abastecimento de água dependerá da normalização das condições das fontes de produção de água”.

Dia Região Desabastecida Inicio do Desabastecimento Dia Término do Desabastecimento Período de Interrupção Data Horário Data Horário Segunda Região 2 20/01/2020 A partir de 09-h Terça 21/01/2020 Até às 09-h 24-h Terça Região 1 21/01/2020 A partir de 09-h Quarta 22/01/2020 Até às 09-h 24-h Quarta Região 2 22/01/2020 A partir de 09-h Quinta 23/01/2020 Até às 09-h 24-h Quinta Região 1 23/01/2020 A partir de 09-h Sexta 24/01/2020 Até às 09-h 24-h Sexta Região 2 24/01/2020 A partir de 09-h Sábado 25/01/2020 Até às 09-h 24-h Sábado Região 1 25/01/2020 A partir de 09-h Domingo 26/01/2020 Até às 09-h 24-h Domingo Região 2 26/01/2020 A partir de 09-h Segunda 27/01/2020 Até às 09-h 24-h

Região 01: Rua Francisco Ferreira Timóteo, Rua A, Rua Ana Augusta Ferreira, Rua João Evangelista de Souza e Rua Geraldo Lopes da Costa.

Região 02: Rua José Miguel, Praça Doutor José Augusto, Vila Florentino José Silveira, Rua Miguel Augusto de Castro, Rua José Bertholdo, Rua Gerino Francisco da Silva e Rua Joaquim Vicente Bonfim.

A Copasa esclarece que o abastecimento nestas regiões será restabelecido de forma gradativa.

Para outras informações, dúvidas ou solicitação de serviços, ligue 115, cuja chamada é gratuita, ou vá até a agência de atendimento ao cliente mais próxima de sua residência.