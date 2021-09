AABB CUP: Santa Cruz é campeão

Equipe venceu o Santa Bárbara por 1 a 0

SANTA RITA DE MINAS – A iniciativa do quadrangular que reuniu quatro super times da região para marcar a volta oficial do futebol amador foi encerrada com grande sucesso neste domingo (12). A AABB Cup já tem o seu campeão. Depois de 90 minutos de uma partida muito bem disputada, o Gorila levou a melhor sobre o Santa Bárbara e soltou o grito de campeão e fez a torcida vibrar nas arquibancadas do estádio Cel. Galdino Pires em Santa Rita de Minas. Nem mesmo o calor intenso e o sol forte, impediram que o público cantasse e pulasse o tempo todo. Foi uma festa que mostra a força do nosso futebol, independente da competição.

O Jogo

A festa nas arquibancadas, a atmosfera criada ao longo da semana, e a qualidade dos dois times, já dava para prever que teríamos uma grande decisão. Quando a bola rolou, a expectativa se confirmou, o primeiro tempo o Santa Bárbara esteve mais organizado em campo, levando vantagem principalmente no meio campo e criando as melhores oportunidades de gols. Porém, o goleiro Goiaba impediu com duas grandes defesas que o Tubarão abrisse o marcador. O Santa Cruz chegou pouco ao gol azul. O primeiro tempo terminou sem ninguém balançar a rede.

Na volta para a etapa complementar, o técnico Dedeu teve que mexer no seu meio campo já que o camisa dez Kanu sentiu uma lesão e deu lugar a Rogerinho. O Gorila voltou sem modificações, porém, retornou mais organizado, adiantou suas linhas, e começou a incomodar mais a defesa azul e branca. Além disso, equilibrou o jogo no meio campo e passou a levar vantagem nas jogadas pelos lados do campo. Foi exatamente numa jogada pela lateral que o camisa seis Lucas, fez um cruzamento na medida, o camisa7 Victor Hugo subiu e testou forte, o goleiro defendeu, mas a bola voltou na perna do zagueiro Lucão e foi para o fundo do gol do Santa Bárbara. O árbitro anotou gol do camisa 7 tricolor. Depois de abrir o placar, o Gorila ainda criou mais algumas oportunidades nos espaços deixados pelo avanço do Tubarão. Já o time azul e branco foi todo para frente, inclusive colocando no jogo o conhecido atacante Kaká. Porém, não chegou a criar tantas oportunidades para empatar. Ao final, o placar de 1 a 0 deu o título da AABB CUP para o Santa Cruz que soube segurar a vantagem até o final.

Santa Cruz: Goiaba, Fred, Daniel, Junior Silva, Luquinha, Testa, Maxuel, Lucas, Abner, Vítor Hugo, Juninho do Pelota (Wiliam Coronel), Rerinho. Técnico: Clayton Lopes.

Santa Bárbara: Danilo, José de A. Lima, Lucão, Raí, Gustavo, Mikael, Edson, Lucas, Hitalo, Kanu (Rogerinho) , Alan, Andre, (Kaká). Técnico: Dedeu

Arbitragem: Se no primeiro encontro entre Santa Cruz e Santa Bárbara sobrou reclamação em relação ao trabalho da arbitragem, principalmente pelo lado do Tubarão, dessa vez não tem como se atribuir o resultado a interferência do trio. Vindos de Governador Valadares, o trio formado por Welington Araújo (Nego), auxiliado por Pâmela Souza e Edmilson Pereira, tiveram uma atuação muito boa. Discretos, controlando bem os ânimos de uma decisão, firmes em nas decisões, não deram muitas oportunidades para reclamações, nem mesmo quando o clima esquentou por uma chegada um pouco mais firme de um lado ou de outro. Aplicou corretamente a regra, e manteve o controle da partida disciplinarmente.