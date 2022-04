AABB CUP MASTER: Final marcada

Depois de três rodadas empolgantes, ótimos jogos e qualidade técnica altíssima, União de Santo Antônio do Manhuaçu e União Rodoviário garantiram vaga para grande decisão. A princípio a final seria jogada no domingo 03 de Abril. Porém, por conta de uma dificuldade de sintonia entre agenda do clube e finalistas, ambos acharam melhor marcar a grande decisão da AABB CUP MASTER para o domingo dia 24 de abril, às 9h. Logo após a partida, está programado um churrasco para o campeão, regado a um show de pagode no clube AABB.

Dentro das quatro linhas, a expectativa é de uma grande partida. Afinal, na fase de classificação os dois times demonstraram muita qualidade. Jogadores com história por onde passaram, que ainda hoje continuam tratando a bola com intimidade. Portanto, coloquem em suas agendas, dia 24 é dia de conhecer o campeão da AABB CUP MASTER.

Mineiro: Deu Galo!

Para aqueles que dizem que futebol não tem lógica, a decisão do campeonato mineiro mostrou que tem sim. A vitória tranquila, sem susto, com autoridade do Atlético sobre o grande rival por 3 a 1, foi uma prova que na grande maioria das vezes quem tem o melhor time irá vencer. O Cruzeiro jogou no seu limite, foi digno, demonstrou organização tática, disciplina e padrão de jogo. Entretanto, do outro lado, também tem tudo isso, com o principal do futebol, mais talentos no mesmo time. A qualidade individual atleticana fez a diferença. O torcedor alvinegro continua sobrando com a certeza que terá outro ano de felicidade. Do outro lado, o torcedor cruzeirense tem motivo para enfim acreditar que esse ano será diferente e voltará a ver seu time de volta à série A do Brasileirão.

Carioca: Fluminense mereceu o título

Bem diferente da final do campeonato mineiro, no Carioca o favoritismo flamenguista não vingou. Em 180 minutos o Fluminense foi melhor, mais eficiente, principalmente em aproveitar às falhas do adversário. Sabendo de sua inferioridade técnica em relação ao Flamengo, o tricolor usou bem a defesa e contou com falhas individuais do Urubu. Se em Minas o torcedor atleticano tem certeza que será outro ano de felicidade, o torcedor rubro negro anda muito desconfiado com elenco, e com a metodologia do técnico Paulo Sousa.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com