AABB CUP: Gorila x Tubarão na final

Jogo com campo lotado, torcida do Santa Bárbara deu show, porém a equipe sentiu a pressão, fez o primeiro gol ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo recuou, até que em um lance duvidoso pra muitos, o goleiro do Santa Bárbara tentou adivinhar o lance que era pra ser um cruzamento e acabou indo direto ao gol, bateu na trave, e na sobra o Maxuel empatou a partida. Onde o goleiro do Santa Bárbara já se encontrava dentro do gol ao fazer a defesa.

Depois disso jogo esquentou, houve um pênalti muito bem marcado para equipe do Santa Cruz que teve chance de sair com a vitória, porém o goleiro do Santa Barbara foi muito bem ao fazer a defesa.

Jogo 02: Ipanema 02 x 01 Santa Rita

Mesmo bem desfalcado a equipe de Santa Rita compareceu para o jogo que aparentemente “não valia nada” e que após o empate entre gorila x Tubarão, decidiria a equipe que faria a final contra a já classificada santa cruz. Jogo começou movimentado, com gol do Ipanemense logo de cara aos 4min, logo em seguida Santa Rita equilibrou e empatou a partida. E com lances pegados, aos 42 do segundo tempo Ipanema fez o gol, ficando assim apenas um gol da classificação para final, porém ela não veio.

Destaque: organização da diretoria do Santa Bárbara, que teve ambulância o tempo todo em campo, aliás utilizada no primeiro jogo onde aos 14min do primeiro tempo o atleta Michelzinho teve que sair com equipe médica após uma torção em seu cotovelo, em uma jogada sozinho, ao se movimentar… Logo em seguida houve a reposição do mesmo veículo no estádio. E com os ânimos a flor da pele, desde o primeiro tempo, houve presença constante por parte do policiamento no campo, evitando uma confusão ainda maior ao final do primeiro jogo, onde alguns membros da torcida organizada do Santa Bárbara foram cobrar do árbitro Marcelo.

Árbitro esse que por sinal merece muito o respeito assim como toam lá trabalhando. Arbitragem que na opinião de muitos presentes, teve boa atuação confiando em sua equipe, principalmente no lance do gol do Santa Cruz, onde o auxiliar Wanderson chamou a responsabilidade correndo para o meio do campo sinalizando o gol. Em todos os lances interpretativos Marcelo procurou o diálogo junto aos “medalhões” de cada lado, e conduziu de forma até surpreendente um jogo de extrema importância. Arbitragem de Caratinga precisa sim de renovação, mais precisa ainda mais valorizar os que estão dispostos a sair do conforto de sua casa aos domingos, e fazer o trabalho. Errando, acertando, crescendo, mais sempre através deles proporcionando o lazer de muitas famílias aos domingos pela manhã.

Final: A organização, comissão de arbitragem e membros da diretoria de ambos os clubes irão se reunir para discutir como será a final. Final essa com o mando do primeiro colocado geral a equipe do Santa Cruz. Possivelmente mandará sua partida no estádio Dr. Maninho no dia Setembro. O espaço de um final de semana, será para clubes e organização prepararem uma linda festa, e contando com o apoio das duas grandes torcidas de nossa região.

Vem aí: Esporte 89

Este ano estou completando 25 anos de carreira. Foi exatamente em 1996 que iniciei minha trajetória na imprensa esportiva através da renomada equipe de esporte da Rádio Caratinga AM 970. Tive o prazer de aprender e ser colega de várias jornadas esportivas ao lado de nomes como: Jota Baranda, Élio do Carmo, Eurico Gade, Paulo Sores, Gino Beltrão, Juarez Salles, Jaime Júnior, Josué da Silveira, Inácio Novaes, Israel Salles e tantos outros. Dia 06 de setembro, irei retornar um pouco as origens, recebi a missão da Rádio Cidade, 89,1 FM, para criar e apresentar um programa esportivo que terá como principal objetivo, destacar nosso esporte e futebol amador. Algo parecido como o programa icônico Esporte na Onda, que tive a honra de apresentar em algumas oportunidades nos anos 90 e 2000 na rádio AM. Com essa ideia, nasce o ESPORTE 89, que será apresentado por mim ao meio-dia de segunda a sexta-feira na Rádio Cidade.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89fm