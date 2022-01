AABB CUP: Energy Brasil Caratinga é campeão

CARATINGA – O ano está apenas começando, mas, já tem time conquistando taça. A primeira etapa da AABB CUP Empresarial aconteceu neste domingo (23) no clube AABB de Caratinga. A competição que ganhou corpo ano passado, sendo promovida em diferentes categorias, foi a primeira de uma série que acontecerão este ano. Dessa vez, foram convidadas empresas para a disputa rápida de apenas um final de semana. O domingo de céu azul, compôs o cenário ideal para uma bela competição. Apesar do sol forte, não faltou disposição para a galera.

O time da Energy Brasil Caratinga conquistou o título depois de duas vitórias incontestáveis. Na primeira partida, vitória pra cima do bom time da Casa Auxiliadora com dois gols de Buiú. O time da Auxiliadora até se esforçou e criou algumas oportunidades para empatar. Porém, o time vermelho soube controlar bem até o final.

O segundo jogo que garantiu o título foi diante do forte time da Centro Automotivo Tobogã, uma mescla de jovens e jogadores experientes, o time verde e branco começou criando problema para o time da Energy Brasil. Porém, o falhou na marcação e deu espaço para o artilheiro Buiú que marcou mais duas vezes. João Pedro camisa 07 também fez o seu. Com o jogo controlado e o placar a favor, foi só esperar o apito final do árbitro Adão Carlos “Negodão” para soltar o grito de campeão.

Energy Brasil Caratinga: Bruno, Sidney, André, Ryan, Buiú, Mateus, Fabrício, Armindo, João Pedro e Walter.

A. Tobogã: Paulo, Célio, Matusalém, Rodriguinho, Daniel, Júlio César, Emanuel César Augusto, Abel, Samuel, Anderson e Felipe.

Casa Auxiliadora: Juan Pablo, Juninho, F. Gonçalves, Adão, Vinícius, Lucas, Elias, Fabiano, Douglas, Adiel.

Em entrevista após a final, o presidente da AABB Renarly Augusto se disse satisfeito com a realização da torneio, ressaltou a importância de promover o esporte e inclusão que resulta dele. O presidente ainda se disse muito confiante que 2022 será um ano de muitas realizações. O calendário do clube prevê diversas competições esportivas, culturais, e principalmente alguns projetos sociais. Em Março, vem aí a AABB CUP Máster, para jogadores de 40 anos acima. Clubes tradicionais como Santa Cruz e Associação Sportiva de Bom Jesus do Galho já garantiram participação nessa competição que promete reunir as caminas mais pesadas do futebol regional.

