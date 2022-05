A VOZ E O CARISMA DE DEISY SOUZA

Ubaporanguense se destacou em convenção nacional de talentos

UAPORANGA- A voz e o carisma da sorridente mulher de cabelos vermelhos encantaram os jurados de uma convenção nacional de talentos, que aconteceu no Rio de Janeiro. De Ubaporanga, Deisy Souza, 28 anos, viu um anúncio pela internet, se inscreveu e participou do concurso. Por lá, soltou a voz e mostrou todo o talento que, até então, não tinha sido revelado para grandes competições.

Em entrevista ao DIÁRIO, Deisy afirma que a música ganhou espaço na sua vida ainda na infância. “O interesse pela música vem desde pequenininha, minha família é evangélica e sempre havia aquele espaço de uma oportunidade da igreja pra louvar, sempre com apoio da minha mãe de ensaiar um louvor para cantar na igreja. E assim começou o desejo, obsessivo eu falo, pela música. Falo que a música me inspira, me envia a lugares. Estou aqui e consigo a viajar através de uma letra”.

Foi na música cristã que Deisy se moldou e que segue cantando. Ela cita algumas de suas inspirações. “No mundo gospel hoje em dia temos muitas influências, mas, gosto muito de Damares, Lauriete, Alugiana e Midian Lima. São cantoras, exemplos de mulheres, fora que as músicas e as vozes são maravilhosas”.

A cantora detalha como decidiu participar da audição em São Paulo. “Sou de Ubaporanga e essa oportunidade da empresa BR-People surgiu através de uma propaganda na internet. Estava escrito: À procura de talentos em Caratinga. Vi aquela publicação, poxa, moro pertinho de Caratinga, então, vou me inscrever. Em primeiro instante pensei se poderia ser um golpe, pesquisei, então mergulhei de cabeça”.

Deisy Souza elogia a estrutura do evento e fala que encara a oportunidade como a realização de algo que nasceu ainda na infância. “Já participei de eventos menores, mas, eventos grandes como esse, com tantos famosos num só lugar, jurados conhecidos e renomados foi a primeira vez. É uma emoção, só estando lá para saber como é. É algo surreal, falo que é um sonho. Eu já sonhei isso e hoje estou vivendo. É como se eu estivesse dormindo e acordasse pensando: É isso mesmo? Será que é verdade? É um cumprimento de uma profecia antiga de quando eu era pequenininha, onde Deus tinha falado que ia me enviar a lugares que eu na conhecia. E que ainda eu ia comer e beber o melhor dessa terra. Hoje estou acreditando e creio nessa palavra, porque Jesus Cristo não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa”.

Sobre a apresentação, Deisy detalha a forma curiosa como foi chamada para cantar, emocionando ao público e aos jurados. “Estávamos todos reunidos numa só sala, muito grande, eram mais ou menos 350 pessoas. Tiveram apresentações e daqui a pouco o rapaz que estava dirigindo evento falou que viu uma menina lá fora, do cabelo vermelho e queria que ela fosse ali. Falei, meu Deus, será que sou eu no meio desse monte de gente? E era eu. Naquilo, eu já gelei, no meio de tantas pessoas, ele me escolher. Subi naquele palco, cantei um pedacinho de uma música e recebi o carinho, até mesmo dos candidatos que estavam ali em busca da mesma coisa que eu. Foi muito gratificante, muito gostoso”.

O próximo passo será uma viagem em que Deisy participará, para dar continuidade na carreira de cantora. “Fomos para a Barra da Tijuca, onde foram feitas as audições. Agora vamos para São Paulo, Ribeirão Preto, mas, não é mais competição. Iremos para realização de fotos, vídeos, clipes. Ter uma conversa com a nossa produtora Mari Torres, porque é muito importante, tem muitas pessoas como eu que entram com o talento, mas, leigas, sobre o que postar nas redes sociais e como chamar atenção do público”.

Para isso, ela conta com a colaboração da população, para que possa custear as despesas e realiza uma campanha. “A agência de fotos é paga e a viagem fica em torno de R$ 1000. Estou vendendo uma rifa de um violão da marca Giannini profissional, que ganhei. É o valor de R$ 10, simbólico, para você que quiser me ajudar a realizar mais um passo desse sonho. Quem desejar contribuir pode me chamar no instagram @ deisy_souza_musicista, @deisy_souza_producoes ou pelo WhatsApp (33) 99803-6926.