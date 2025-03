A Voz Diária de Caratinga

Presidente do Sindijori destaca importância do jornalismo diário no interior

CARATINGA- Em regiões mais afastadas dos grandes centros, a informação precisa chegar com clareza e constância. O DIÁRIO DE CARATINGA, por 30 anos, tem desempenhado esse papel fundamental, conectando a comunidade e amplificando suas vozes.

Nesta entrevista, Rodrigo Silva Fernandes, presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais (Sindijori), fala sobre a força do jornalismo diário no interior e sua relevância para a construção de uma sociedade mais informada e participativa.

Qual é a importância de uma cidade como Caratinga ter um jornal diário?

Para Caratinga, bem como para qualquer cidade de Minas, de todo o Brasil, é importante ter um jornal diário porque você tem um veículo de comunicação preparado para poder estar dando notícias, estar informando diariamente a situação da cidade, levando informação de confiança, de credibilidade para aquela comunidade. Além do que, o jornal também promove um trabalho de jornalismo investigativo, de acompanhamento das instituições, de defesa da sociedade. E, naturalmente, sendo um jornal diário, esse trabalho, esse serviço de apoio à comunidade também é diário. Então, para Caratinga, é motivo de orgulho poder contar com o jornal diário, porque não são todas as cidades. Vejam que cidades até maiores do que Caratinga não têm essa oportunidade que a cidade de Caratinga tem de ter um veículo do porte, da credibilidade do Diário de Caratinga.

Como o jornalismo diário contribui para a formação da opinião pública em uma cidade?

O jornalismo diário fornece informações para a comunidade para que ela possa formar a sua opinião. A sua opinião crítica sobre diversos assuntos, sobre o trabalho do poder público, sobre temas importantes que acontecem na cidade. À medida que existe um jornal diário investigando, fazendo um trabalho de jornalismo investigativo, colhendo informações e levando isso para a sociedade, essas informações ajudam o cidadão a formar a sua opinião sobre todos os temas que são importantes para a cidade como um todo.

De que maneira um jornal diário pode ser um instrumento de fiscalização do poder público e de outras instituições locais?

Como eu disse, o jornal, seja ele diário ou não, ele realiza um trabalho de jornalismo investigativo, como também acontece com as rádios, com as TVs, mas no caso do jornal você tem ali um documento impresso. O jornal está ali, ele é uma prova das informações que são trazidas diariamente para aquela comunidade. Então, o poder público, as instituições, costumam ter essa deferência com a imprensa e o jornal impresso, como vem acontecendo há décadas, tem um papel relevante nesse trabalho de apurar, de investigar e de levar informação de credibilidade, o que ajuda tanto o poder público a atuar, bem como a sociedade a cobrar.

Quais são os principais desafios enfrentados por jornais diários, como o Diário de Caratinga, para se manterem relevantes e sustentáveis em um cenário digital crescente?

O jornal diário, e é um desafio que também o Diário de Caratinga passa, é a questão da modernização. O jornal impresso, ele passou por diversas transformações. Hoje, o jornal impresso, ele também está no digital, ele está no celular, da mesma maneira que as rádios se modernizaram, as TVs se modernizaram, tem aí o streaming. Então, todo veículo de comunicação passa por uma transformação. No caso do jornal, não é diferente. O jornal hoje não está só no impresso, ele tem uma interatividade maior com seus leitores por meio das redes sociais, por meio de vários instrumentos, várias ferramentas que permitiram aos veículos de comunicação ter uma proximidade com seu leitor, com seu ouvinte. E isso aí tem proporcionado algumas mudanças importantes. À medida em que o jornal impresso tem a sua limitação por conta da entrega, por conta da questão física mesmo, de você distribuir uma grande tiragem, o digital te permiti hoje ler o Diário de Caratinga em Nova York, em São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje por meio da internet você tem a possibilidade de acessar o seu jornal impresso de confiança pelo meio digital em qualquer lugar do mundo onde você estiver. E é essa a modernização, essa a possibilidade do jornal produzir conteúdo de qualidade e disponibilizar no seu digital a qualquer tempo.

Você acredita que os jornais diários tem um papel importante na formação de um espaço público democrático e plural?

Acredito que o jornal impresso, bem como os veículos de comunicação sérios no Brasil, a gente passa por uma crise de credibilidade de muitos veículos, mas principalmente o impresso. Pela história, pelo tempo de convivência que tem com a sociedade, eu acredito que é hoje um dos que tem maior credibilidade junto à população, é o jornal impresso. Então, passa sim esses veículos por um processo de transformação do relacionamento com a população, para ajudar a formar uma geração de pessoas que vão estar mais atentas, analisando mais a situação da cidade, cobrando mais dos poderes públicos, cobrando mais das instituições, participando mais da vida em sociedade. Ou seja, a imprensa responsável é muito importante na construção de bons cidadãos. E você ter um cidadão que é consciente das suas responsabilidades e dos seus deveres é muito importante para que a cidade como um todo cresça.

Como o Sindijori analisa o trabalho do Diário de Caratinga e outros jornais locais em termos de ética jornalística e compromisso com a verdade?

O Sindijori acompanha com muita alegria o processo de modernização, o processo de trabalho jornalístico que os nossos jornais realizam. E junto desse grupo de jornais está o Diário de Caratinga. Trabalha com ética, trabalha com seriedade, um investimento para sempre estar melhorando, e isso é o motivo de alegria para o Sindijori. O Sindicato reúne hoje os jornais impressos, reúne também as revistas impressas e os veículos de comunicação digital. Portais, blogs, essa interação dos veículos de comunicação digital com as redes sociais também é muito importante. Então, a gente tem acompanhado com alegria essa transformação, que é claro, toda transformação custa, às vezes dói porque você tem que mudar algumas práticas, às vezes tradicionais, no entanto, essa transformação tem modernizado os veículos de comunicação, tem melhorado a imprensa mineira. Agora nós temos os desafios, de combater Fake News, os desafios éticos e morais que toda empresa passa, mas de modo geral a gente está muito satisfeito com o trabalho que o Diário de Caratinga vem promovendo, juntamente com os nossos associados em todos os cantos de Minas.