“A VIDA PEDE EQUILIBRÍO”

Janeiro Branco trata da saúde mental. Marco Antonio Gomes, doutor em Psicologia, explica o objetivo dessa campanha

CARATINGA – Janeiro, o primeiro mês do ano, inspira as pessoas a fazerem reflexões acerca das suas vidas, das suas relações, dos sentidos que possuem, dos passados que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia. Janeiro é uma espécie de portal entre ciclos que se fecham e ciclos que se abrem nas vidas de todos nós. Pensando justamente nisso foi criada no Brasil em 2014, a Campanha Janeiro Branco, cujo objetivo é chamar a atenção dos indivíduos, das instituições, da sociedade e das autoridades para as necessidades relacionadas à nossa saúde mental. Para essa edição, o tema é “A vida pede equilíbrio”.

A cor branca foi escolhida por, simbolicamente, representar “folhas ou telas em branco” sobre as quais podemos projetar, escrever ou desenhar expectativas, desejos, histórias ou mudanças com as quais sonhamos e as quais desejamos concretizar.

O Janeiro Branco é um movimento social dedicado à construção de uma cultura da saúde mental na humanidade. É, também, o nome do Instituto que coordena esse movimento.

Para entendermos o propósito dessa campanha, entrevistamos Marco Antonio Gomes, doutor em Psicologia, professor pesquisador do Centro Universitário de Caratinga (Unec)

O que significa ter saúde mental?

Quando falamos em saúde mental é importante compreender que não estamos falando necessariamente em ausência de doença, ou seja, saúde mental não significa ausência de depressão, ansiedade ou outros quadros de doença mental. Como afirma a Organização Mundial da Saúde – OMS, saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças ou demais enfermidades.

Qual o significado dessa campanha?

Nesse sentido, o “ Janeiro Branco” é um alerta, uma maneira simbólica de chamar a atenção das pessoas para o tema da saúde mental nas nossas vidas.

Como dito anteriormente, a OMS esclarece que saúde mental é “um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades, consegue enfrentar as situações estressantes que são comuns nas rotinas diárias e é capaz de ter uma vida ocupacional produtiva”.

O que pode afetar nossa saúde mental?

Então, os cuidados são necessários, pois, nosso equilíbrio mental pode ser afetado independentemente de doenças, por situações cotidianas que todos vivenciamos, como pressões internas e externas, conflitos de relacionamento, perdas ou desemprego, tendo reflexo inclusive na nossa saúde física e social.

Sendo assim, janeiro é o mês ideal para começarmos algo?

Nessa direção, o início de um novo ano, com sua perspectiva de mudança, nos proporciona algo fundamental à saúde mental: rever, nossas atitudes, recuperarmos nossas energias, fecharmos ciclos e iniciarmos outros, com a constante pergunta: o que esse novo ano pode esperar de mim?

Essa campanha serve para nos alertar?

Faz sentido dessa forma, compreender que o Janeiro Branco é um alerta, um movimento de conscientização da importância de promovermos em nós e nos outros a possibilidade e o direito de vivermos bem, em harmonia, com respeito as nossas possibilidades e limites, de buscar o prazer e a realização no trabalho, na vida em comunidade e na convivência familiar.

Quais as principais doenças mentais que estão afetando a população?

Quanto aos quadros de transtornos mentais como depressão, fobias, síndrome do pânico entre outras, são situações que merecem e deve ser compreendidas e necessitam de acompanhamento médico, psicológico e do apoio familiar. Podem ser causadas por diferentes fatores e que em alguns casos dificultam o convívio social, a vida laborativa, porém não são obstáculos para uma vida compartilhada e com relações significativas. A participação social, a vida em comunidade, a cultura e a arte são condição fundamentais para a saúde mental.

A Campanha Janeiro Branco deve ser mais ampla?

Penso também, que esse alerta, esse movimento do Janeiro Branco, precisa atingir as alteridades púbicas, governo federal, estadual e municipal. Precisamos de políticas públicas que favoreçam a grande parte de nossa população com trabalho, educação e saúde. Não é possível pensar em bem-estar onde não há comida, moradia, educação e saúde.

O tema desta edição é “A vida pede equilíbrio”. Qual o significado dessa mensagem?

Para finalizar, pensando no tema dessa edição “A vida pede equilíbrio” e sabendo que somos seres complexos conectados em diferentes dimensões, ou seja, somos seres biopsicossociais, podemos concluir que nosso estado mental, de saúde mental é linha, a base o suporte para nos mantermos de pé e em equilíbrio.