Parentes e amigos se despedem de jovem de Santa Bárbara do Leste que morreu em acidente de caminhão

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na tarde desta terça-feira (1), amigos e familiares de Daniel Alves, 25 anos, prestaram a última homenagem ao jovem caminhoneiro de Santa Bárbara do Leste, que se envolveu em um acidente em Campo Belo, sul de Minas, e morreu no local.

Uma carreata foi realizada do local do velório na rua Jose Geraldo das Mercês até o cemitério local. O corpo de Daniel foi levado em cima de um caminhão.

O caminhoneiro Carlos Roberto Florêncio, 53 anos, primo de Daniel, contou que ele havia carregado na região de Caratinga com destino Varginha, onde descarregou o caminhão, e pegaria uma nova carga em Arco Verde, no sul de Minas, e depois voltaria para Santa Bárbara do Leste. “Daniel estava na profissão há aproximadamente 70 dias, tirou sua habilitação, chegou a pegar um caminhão grande, bonito. Na volta, ao chegar à estrada estava chovendo, sem muita experiência, sem conhecimento, aconteceu o grave acidente que o levou a morte”, contou Carlos.

O primo de Daniel disse que ele era muito querido em Santa Bárbara do Leste, e ressaltou que ele estava muito feliz por ter se tornado um caminhoneiro. “Realizou o grande sonho dele, foi uma alegria para ele ter entrado no transporte e uma tristeza ter saído. Uma pessoa muito bacana era amigo de todos, por isso esse velório está lotado. Todo mundo só falava bem do Danielzinho”, disse Roberto.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu na tarde desta última segunda-feira (31/5), na BR-354, na “curva da morte”, entre Campo Belo e Candeias, no sul de Minas. De acordo com informações apuradas, o caminhão, com placa de São Domingos das Dores, que era conduzido por Daniel, seguia sentido Candeias, e a Scania branca, placa de Maringá (PR), sentido Campo Belo, quando na curva bateram de frente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Daniel teve a morte confirmada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local. O motorista da carreta, que estava carregada com minério, teve ferimentos e foi encaminhado pelo Samu para a Santa Casa de Campo Belo. O estado de saúde dele não foi informado.

Houve vazamento de óleo e a rodovia precisou ser interditada por seis horas. Ainda segundo os bombeiros, as pistas foram liberadas após limpeza.