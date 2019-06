A TRAVESSIA

Durante anos, acessar ou sair da via principal do bairro pela rodovia representava insegurança. Em 2017, Dnit realizou intervenções no trecho e avalia resultados satisfatórios

CARATINGA- Quem precisa acessar a via principal do Bairro Esplanada ou se deslocar do bairro sentido perímetro urbano de Caratinga há anos conviveu com um cenário de insegurança.

Foram inúmeros acidentes devido aos perigos daquele trecho, somado à imprudência de condutores. Durante anos foram cobradas providências do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O DIÁRIO já exibiu inúmeras reportagens sobre os anseios dos moradores sobre projetos que pudessem reduzir as ocorrências registradas naquela localidade.

Com a mudança na supervisão do Dnit, em agosto de 2017 o chefe da Unidade Local de Caratinga, Robson Santana, determinou que se criasse um grupo de estudos, formado por servidores e coladores do órgão, com a missão de analisar e propor soluções para o trecho urbano da rodovia BR-116 em Caratinga.

Nascia a esperança de que o Esplanada seria contemplado com algum tipo de intervenção, o que veio a se concretizar posteriormente. “Até esta época, este trecho de aproximadamente 10 km era conhecido nacionalmente como o trecho que mais aconteciam acidentes em toda extensão de mais de 4.500 km desta Rodovia Federal. Um dos pontos críticos alvo deste grupo era o acesso ao Bairro Esplanada, que vivia situação caótica há décadas, onde os usuários da rodovia estavam entregues à própria sorte ao atravessar a rodovia para acessar ou sair deste bairro”, enfatiza o Dnit.

Foram adotadas as seguintes práticas para solucionar este problema: levantamento planimétrico do local (planta baixa); medição de todas as vias que compõe este complexo; estudo do tráfego; e simulação em laboratório.

De acordo com o Dnit, após os levantamentos, foi verificado que a grande causa dos problemas neste ponto era a falta de organização, onde vários veículos se alinhavam de qualquer forma para fazer a travessia e sempre contando com a sorte e colaboração dos condutores que vinham na faixa preferencial.

Após as propostas oferecidas em muitas reuniões foi decidida a melhor solução e antes de executá-la foram feitas diversas simulações no local. Para essas simulações foi requerido todas equipes que prestam serviços a esta unidade e também a valorosa participação da imprensa local que divulgou e apoiou sempre as iniciativas. “As obras foram realizadas dentro da realidade operacional e financeira, fato que em comparação com o tempo que este local ficou sem os devidos cuidados as obras terminaram num prazo bastante rápido, em torno de seis meses”.

Na avaliação da unidade local, após a conclusão das obras, “é notório que os acidentes graves não acontecem mais neste local, assim como em todo trecho urbano”. “Acidentes pontuais continuam e sempre continuarão a acontecer, pois a prática da direção defensiva é um dever de todo condutor e, infelizmente, não é uma constante em nosso país. Além da segurança outro fator importante em destacar é que com a organização do acesso, a travessia da rodovia ficou muito mais prática e rápida”.

A Unidade do Dnit em Caratinga ressalta que, assim como o Esplanada, Santa Zita, Rua dos Cavacos e Rodoviária, outros acessos a bairros serão feitos, sempre visando a segurança de todos os usuários desta via.