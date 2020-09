A RESTAURAÇÃO ACONTECENDO-8

Criados com justiça e generosidade

Da minha janela pude observar hoje bem cedinho a evolução completa do céu escuro com algumas estrelas da madrugada, e, depois, o nascer do astro-rei, brilhante, majestoso, afetando e transformando tudo ao redor, extraindo beleza da escuridão opaca e descolorida.

Encontrar uma pessoa com o senso de justiça é algo muito parecido. A capacidade de avaliar e se posicionar com justiça em qualquer situação, especialmente quando se trata de alguém sem méritos aparentes, é uma boa comparação ao que acontece a cada novo dia. Assim é que é, de acordo com as únicas Sagradas Escrituras, o Deus da Bíblia: ele é justo, ele é misericordioso, ele é generoso.

Na minha caminhada de ontem o sol estava para se por. Tudo já era perfeito: brisa agradável, clima ameno, lugar com pouco movimento e o pôr-do-sol. A normalidade em pessoa: um dia sem chuva, céu límpido, natureza acordada e ainda em ação.

Foi um pôr-do-sol arrebatador! Do meu ponto de vista o sol iria se pôr num triângulo formado por montanhas e uma nuvem sorrateira, ainda em formação. Traços soltos e indefinidos, ela se aproximou calada e fechou o quadro por cima. Quando o último toque dourado surgiu, o horizonte continha uma pintura magistral, com uma moldura cinzenta completada pela nuvem intrometida.

Inesquecível – muito belo fim de tarde aqui no interior de Minas, no alto de Piedade de Caratinga.

Pensei: “Estava tudo tão perfeito – mas esse fechamento foi incrível! Nem precisava! Foi além de minhas expectativas!”

A justiça é algo que condiz com o nosso interior. Nosso organismo opera na base de justiça, sendo que todos os nossos órgãos seguem a mesma direção: se os tratamos bem, eles cooperam e cumprem seu papel. Se abusamos em alguma comida, bebida ou outra coisa, podemos causar danos a eles e eles com certeza terão de reclamar. Isso é justo, não é?

Generosidade e justiça! Que dupla que se complementa. Quando não há justiça, a generosidade nem pode aparecer. A injustiça afeta todas as outras qualidades, e as deteriora, e muitas vezes, aniquila.

Por isso, Deus nos ordena a andar em justiça. Tratar ao próximo de forma justa, e de tratar ao fragilizado, marginalizado, de forma generosa.

Deste modo, podemos até ter situações semelhantes àquela que Jesus teve em sua parábola dos trabalhadores (Mt 20) e que acabou numa tremenda revelação do coração do nosso Senhor – algo inesperado. Confira os versículos14 a16:

Toma o que é teu e vai embora; quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.

Ser generoso extrapola as expectativas. Aquele trabalhador esperava menos que o combinado porque trabalhou poucas horas – comparando com os outros. Por que o patrão lhe paga o mesmo salário?

Por que é que certas pessoas recebem sinais de bondade e misericórdia e outras, ficam com a dureza do 1 +1 = 2 (que não deixa de ser justo, o que foi tratado)?

Deus quer que nós sejamos generosos com todos, mas principalmente com aqueles que – segundo os padrões do mundo – não merecem nada.

A regra neste nosso mundo é a do “toma lá, dá cá”: se você trabalhou, mereceu, você ganha. Quem não merece, é julgado, pode até ser condenado. De experiência digo: é muito difícil de sair de um buraco do fracasso. Muitos irmãos nossos, no esforço de sair, acabaram num abismo mais profundo.

Mas o importante mesmo é como são os nossos olhos. Você quer, você sente no seu coração de ajudar a alguém mesmo que ele ou ela “não mereça”? Eu diria, faça o que o seu coração diz. Seja generoso! Libere aquilo que você sentiu dar, não se apegue a nada que seu coração já determinou que pode ser a taboa de salvação do seu próximo.

Sim, sejamos mais e mais justos. Mas deixemos a generosidade encher o nosso mundo. Pode até vir o momento que o ‘pão’ que você lançou sobre “as águas”, chegue até você – de volta, em uma necessidade imprevista do futuro.

Seja generoso! Deixe os caprichos da natureza, com toda sua exuberância e beleza, e que se repetem diariamente sem dar atenção à plateia (quantos milagres de Deus não têm plateia nenhuma!), inspirar a você a ser um pouco mais parecido, mais natural, mais generoso e justo.

Você foi criado com muita justiça e com generosidade de sobra. Para a glória de seu Criador, para o bem de seu próximo!

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – rudi@doctum.edu.br