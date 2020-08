A RESTAURAÇÃO ACONTECENDO-5

A lei da reciprocidade e a redenção da cultura grega

Hoje queremos ver uma RESTAURAÇÃO que iniciou no II século antes da nossa era em Jerusalém, e em Israel. Para entender melhor o que aconteceu, precisamos entrar na história do povo judeu. A aliança que Deus fez com Abraão, chamada hoje em dia como aliança abraâmica (Gn 12.1-3), diz que as nações ou civilizações ou pessoas que abençoam o povo judeu serão abençoadas. E aquelas que os amaldiçoarem serão amaldiçoadas.

De uma forma simples de olhar, temos aqui uma lei, que foi verificada através dos tempos, e cujo princípio foi estabelecido por Deus mesmo. Ela aponta para uma reciprocidade: O que é feito a Israel, será feito a eles.

Vejam que interessante o que a história revela: Foi a civilização grega que de forma maciça travou uma guerra total contra Deus, contra a Bíblia, contra a Lei de Moisés, contra a aliança e tudo o que era bíblico e judaico. Eles, no tempo do imperador Antíoco Epifânio IV (180 a.C.), colocaram ídolos dos deuses gregos no Templo de Jerusalém e em toda a terra de Israel, e ordenaram que todos os judeus os adorassem. Qualquer um pego lendo ou cumprindo a Torá, a Lei de Moisés, deveria ser morto. Os pergaminhos contendo a Palavra de Deus foram queimados. Tudo indicava que a fé bíblica seria destruída. Em 167 a.C., Antíoco determinou a construção de um altar para Zeus, a principal divindade grega, que foi erguido no próprio Templo de Jerusalém, onde sacerdotes tinham de oferecer sacrifícios de animais imundos (Lv 11; Dt 14) sobre o altar.

Mas contra todas as probabilidades, um pouco depois, em 164 a.C., o povo judeu sob a liderança de um sacerdote, Matatias e, depois, após sua morte heroica, com seu filho Yehudá na chefia, expulsou os invasores gregos e o Templo de Jerusalém foi RESTAURADO.

Esta é a base da celebração da festa de Chanucá, ou Hanukkah. Segundo à aliança abraâmica, o que você fizer a Israel será feito a você. E, dentro de nossa série, esta RESTAURAÇÃO é também uma comprovação das promessas divinas ao seu povo.

Porque, tudo mudou: no primeiro século de nossa era, a mensagem do Messias judeu e a salvação foram transmitidas de Israel para as nações. . . e especialmente para os gregos. Como a civilização grega já havia tentado erradicar a civilização judaica, agora foi a vez da civilização judaica de influenciar e transformar a civilização grega . Como o paganismo grego fora usado para substituir a fé bíblica, agora era a fé bíblica que substituía o paganismo grego. Como os gregos haviam deixado o Templo de Jerusalém desolado, agora os templos dos gregos e seus deuses seriam abandonados na medida que homens e mulheres gregos se voltassem para a fé no Deus de Israel. E como a língua grega era usada para extinguir a revelação das Escrituras, agora ela seria usada para trazer a revelação das Escrituras para o mundo.

Como está escrito no início do Novo Testamento (Mateus 1.1): Biblos genesis Iesous Christos Huios Dahvid Huios Abraham. Em português quer dizer, O Livro da Genealogia de Jesus Cristo, Filho de Davi, Filho de Abraão. O próprio fato de as Escrituras da Nova Aliança estarem escritas em um tipo de língua grega dá testemunho desta verdade: Tudo o que o inimigo usou para o mal e para destruir, Deus usará para o bem e para preservar e para salvar. . . neste mundo . . . na história judaica. . . e em nossas vidas. . . em tudo.

Portanto, façamos nós o mesmo. Como? Aplicando diretamente a pergunta bem objetiva: – Que parte de sua vida foi atacada pelas trevas, pela escuridão?

Pegue essa mesma área e use-a agora para os propósitos de Deus, para a sua salvação e para a glória de Deus. Assim, você comprovará em sua própria vida o que diz em Romanos 8.2: Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.

Até na próxima semana. E cuide-se. Continue crendo que a RESTAURAÇÃO ESTÁ ACONTECENDO!

ADONAI, o Senhor, te abençoe e te guarde; ADONAI faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. ADONAI sobre ti levante o seu rosto, e te dê a PAZ.

Rev. Rudi Augusto Kruger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – rudi@doctum.edu.br