A RESTAURAÇÃO ACONTECENDO-15

Estamos em nossa VI Semana Teológica (desta vez, Virtual) na Faculdade de Teologia Rev. Uriel de Almeida Leitão, com o tema “Teologia e Sociedade”. A seguir, as palestras e os palestrantes:

Terça, 27, 19h – A Arte de Escutar o Outro, Dr. Rubens Eduardo Cordeiro

Quarta, 28, 19h – A Teologia de Jesus, Rev. Rudi Kruger

Quinta, 29, 19h – Mídias Sociais, Rev. Rodrigo Leitão

(Inscreva-se com a Coordenadora de Teologia: Prof. Áurea Leitão, aurealeitao@doctum.edu.br, para receber o link para as palestras.)

Tenho o prazer hoje de compartilhar DOIS COMENTÁRIOS sobre o livro A GENEROSIDADE…:

Moisés nos escutou atentamente e – sem saber o que dizer – foi à presença do Deus Altíssimo, e relatou tudo para Ele.

E o Deus Eterno em sua infinita sabedoria disse:

“É justa a demanda das filhas de Zeofeade; dê a elas uma propriedade entre as terras dos irmãos do pai e, a herança de seu pai, farás passar a elas. E dirás aos filhos de Israel: quando alguém morrer e não deixar filho, sua herança será transmitida à sua filha.” Números 27.5-8.

Gosto muito, dentre outras passagens, esta do texto Sagrado – a demanda das filhas de Zeofeade por Direito de herança. No veredito, nos encontramos com um Deus de misericórdia que escuta, ouve e nos ensina a prática da Justiça, da Generosidade e do Amor. Mas sabemos que a Graça de Deus não se limita a vereditos no círculo do humano, mas Ele resgata a vida plena e eterna para todos e todas que aceitam o sacrifício do Seu amado Filho.

Em “A Generosidade Começa de Cima”, você, Rudi, nos expõe de forma tão natural à bondade do Deus conosco, os seres criados por Ele. Você nos mostra a Palavra profética que a generosidade vem do Coração de Deus. E, esta mesma generosidade deve inspirar o nosso agir em relação às distorções e iniquidades humanas que geram a pobreza, o abandono e a perda da dignidade humana, na contramão do desejo de Deus para homens e mulheres, crianças e idosos que Ele criou para sua honra e Glória.

Sua extensa pesquisa no texto sagrado, nas referências que faz a teólogos igualmente sensíveis a estas questões, torna o seu livro uma referência para estudo e formação de gerações futuras. Aponta para a nobre missão, enquanto comunidade, dos cristãos de ontem e de hoje.

O diálogo com a tradição das leis, práticas e dos códigos hebraicos com aqueles da tradição greco-romana nos faz questionar esta última que parece gerar obstáculos para o exercício da generosidade incondicional na vivência cotidiana da fé Cristã hoje.

E, ao mirarmos a prática de Jesus, a retificação que Ele fazia das leis e dos profetas nos traz com seu texto a sabedoria amorosa exercida por Ele entre nós. E assim, o Primeiro Testamento fundamenta o Segundo Testamento bíblico e ambos se complementam mutualmente numa fundamental direção: a prática do amor que tem como missão o exercício da generosidade incondicional para com o próximo.

Reconhecendo seu esforço, sua sensibilidade, sua criatividade e justeza ao tratar o tema, desejo que este livro inspire a muitas pessoas, principalmente jovens pastores e pastoras, homens e mulheres de bem, que com humildade aceitam responder à pergunta do livro: Como se consola um pobre?

Vale lembrar que “somos de uma mesma família, (da família humana) somos responsáveis uns pelos outros”. E, assim, tendo vivido a Ética da solidariedade, da compreensão, do respeito à natureza e às diferenças, trabalharemos na direção da humanização da humanidade mediante a expressão da nossa Fé num Deus que cuida e quer que cuidemos uns dos outros.

Elizabeth Engert Milward Leitão – Beth Leitão, Presidenta da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de BH; Psicóloga, Psicoterapeuta, mestre em filosofia, e especialista em políticas públicas de enfrentamento à pobreza e às violências contra crianças, adolescentes e idosos. BH – 24 de outubro de 2020

Sabe, Rudi, esse seu trabalho, muito profundo e bíblico, ajuda a acentuar a minha frustração com o que chamamos de cristianismo atual (no qual, infelizmente, estamos inseridos também), no qual vivemos mais das liturgias e frases prontas.

Esse cristianismo se resume ao nome e ao que acontece nos cultos, entre as quatro paredes dos mais diversificados templos, e nos dias específicos. Onde estão os cristãos que interrompem a sua viagem (os seus afazeres) para acudir aquele que está necessitado, assim como Cristo nos ensina na parábola do samaritano?

Acho que fazemos parte (assim como os católicos eram na minha época de menino e muitos continuam até hoje) de um grupo extremamente dominante de cristãos não praticantes, se é que isso exista, ou que seja possível existir. Percebo ainda que em todos os momentos violamos todas as leis de Deus, pois se o maior mandamento é amá-lo sobre todas as coisas e o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a nós mesmos, se resumindo nestes dois toda a sua lei, e não consigo me enxergar, em nenhum segundo, cumprindo esses preceitos.

Que esse seu trabalho possa despertar nossa consciência de que nossas bandeiras estão nas mãos de partidos políticos e ONGs!

Parabéns pelo belo trabalho!

Valter Reggiani – Advogado; Pastor-fundador da Igreja Reformada de São Paulo http://www.batistareformada.org.br/, São Paulo – SP, Agosto 2015.

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – rudi@doctum.edu.br