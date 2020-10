A RESTAURAÇÃO ACONTECENDO-14

O homem é a coroa da criação divina

O homem nasce culpado?

As duas passagens a seguir exemplificam a dificuldade para responder à esta pergunta:

Eclesiastes 7.29: Deus fez os homens justos [bons, direitos, retos, com perfeição], cada um se desvia para seguir o seu próprio declive.

E Salmo 51.5 (duas traduções): De fato, tenho sido mau desde que nasci; tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. (Bíblia na Linguagem de Hoje)

Ou: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. (Tradução Almeida Revista e Corrigida)

Criados por Deus, mas imperfeitos? – Por que o pai de Davi – Jessé, não o apresentou ao profeta Samuel, que tinha vindo enviado por Deus para ver, examinar todos os filhos e escolher um deles, e ungi-lo como o novo rei?

Do ponto de vista dos primeiros intérpretes da Bíblia, o povo judeu, temos a seguinte interpretação:

– No Salmo 51, é o próprio Rei Davi que está relatando. Quais são as circunstâncias em que ele fala? Tudo indica que ele compôs este Salmo logo após ter cometido o pecado de adultério com a mulher do capitão Urias, Bath-seba. Assim, dizendo “Em pecado me concebeu minha mãe” ele fala de si mesmo. Ele não está se referindo a todos os seres humanos nascidos de mulher.

– Contudo, o que ele pode estar dizendo? O profeta Samuel disse ao pai dele, Jessé, “Traga todos os teus filhos”. – Por que Davi não foi chamado? Várias razões possíveis, todas implicam a atitude do pai: uma, que o pai achava que Davi não era TÃO filho como os outros.

– De acordo com a tradição rabínica, dá para entender que ele não era filho do seu casamento. A pergunta que surge é, então: – Quem era a mãe de Davi? Ele diz no Salmo que sua mãe o concebera em pecado. Contudo, estamos partindo neste trecho de uma situação apenas, e sobre a qual não temos “provas finais”.

– A única CERTEZA que podemos ter a partir deste versículo 5 do Salmo é que ele não PROVA que “todos nascem com culpa de pecado”.

O que pode e deve ser dito?

QUE herdamos a habilidade de escolher, a escolha entre o bem e o mal, e, por isso, também herdamos a inclinação para pecar.

Tudo se resume então à nossas decisões, e escolhas. Se forem boas, colheremos o bem. Se forem más, sofreremos as consequências.

Para podermos escolher, temos de ser livres. Arcamos, porém, com a responsabilidade individual pelos nossos atos. Contudo, e muito importante: não nascemos culpados. Como diz o profeta Jeremias 31.28-30:

“Ao contrário, cada um morrerá [ou, sofrerá] por causa do seu próprio pecado. São os dentes de quem comer uvas verdes é que se embotarão…

A responsabilidade é individual. Deus é justo e conhece as verdadeiras causas do mal. O conselho que Jesus daria é de nos esforçar para elevar, encorajar e promover uma convivência sadia e feliz:

É em casa, é na comunidade de fé que começa o verdadeiro ensino sobre QUEM SOMOS.

Através de palavras e AÇÕES diga a seus filhos, a seu cônjuge: Você é maravilhosa/o, você é capaz – Deus vai te usar, Você tem um chamado, Você está fazendo a vontade de Deus.

Aja com cada um como Deus age com você: paciente, confiante, encorajador, nunca esquecendo do plano original que Ele teve com cada um de nós.

Somos os últimos da série criados pelo Deus Todo-poderoso – somos a coroa de sua Criação.

Ao pensarmos assim, nossa teologia está sendo igual à de Jesus!

Jesus trouxe e é a RESTAURAÇÃO! Cremos que também está acontecendo em nossos dias!

(Extraído de RESTAURAÇÃO ACONTECENDO, livro de Rudi Kruger, Diretor da Faculdade de Teologia Uriel de Almeida Leitão, que será lançado na próxima quarta-feira, 27 de outubro.)

