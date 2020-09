A RESTAURAÇÃO ACONTECENDO-10

A Palavra de Deus tem poder. E nossas palavras – também.

Quem é Deus? Por incrível que pareça, esta pergunta é ainda a mais importante de todas, e que define muitas outras coisas que pensamos, inclusive, sobre o que acontece ao nosso redor, e como reagimos. Contudo nunca deveríamos começar essa jornada a partir de nós mesmos, ou a partir de filosofias de outros.

O profeta chega a dizer que “Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, eu também rejeitarei você como cohen [sacerdote] para mim…” Alguém pergunta, entretanto, – Que conhecimento é esse que foi rejeitado? O profeta continua: “Porque você esqueceu a Torá [a Lei, ou o Pentateuco] do seu Deus…” (Oseias 4.6)

Mas como posso conhecer a Deus? A grande diferença que os judeus e os cristãos têm é que detêm as Escrituras Sagradas através das quais Deus se revelou e continua se revelando. Isso é algo tão importante e básico – e que nos guarda de falarmos coisas absurdas sobre Deus!

Por que pessoas que falam de Deus nem sempre usam a revelação dele? Essa é uma pergunta que estou tentando destrinchar em escritos que em breve serão lançados aqui em Caratinga. No fundo, porém, creio firmemente que a sublime posição das Escrituras será completamente RESTAURADA. Não existe outra fonte que nos esteja tão à mão como a Bíblia!

Quem estuda a Palavra de olhos abertos, sem preconceitos ou motivações pessoais, sempre vai se deparar com uma revelação direta do Deus vivo.

Por isso, queria compartilhar esse texto do Evangelho de Marcos.

Enquanto ele [Yeshua] se assentava no monte das Oliveiras, do lado oposto, Kefa (Pedro), Ya’akov (Tiago), Yochanan (João) e André lhe perguntaram em particular: “Diga-nos: quando essas coisas acontecerão? E que sinal haverá de que essas coisas estão para ocorrer?” Mc 13.3-4

Jesus era muito cuidadoso no compartilhar suas palavras. Todas as suas palavras eram ungidas. Contudo, havia aquelas que revelavam mistérios e futuros acontecimentos, e quando ele falava é porque estava no programa do Eterno. Que ele gostava de estar num círculo de amigos, de pessoas que ouviam suas palavras com prazer – isso não há dúvida! No texto acima temos uma dessas felizes paradas no meio de uma vida corrida, depois de atender a todo o tipo de pessoas com os problemas e necessidades diversos também. [Os nomes em hebraico são para você continuar a se familiarizar com a língua de Jesus!]

As palavras de Jesus – são cheias de vida, produzem vida! Palavras são sementes. Faladas, escritas, todas tem um potencial imenso. As palavras de Jesus são poderosas. Todos nós temos acesso a elas. A pergunta que surge é: – Por que elas nem sempre dão fruto?

Não é essa a experiência que fazemos muitas vezes? Por que a nossa palavra, o nosso testemunho gera poucos frutos, ou nenhum fruto? Ou frutos que Deus não pode aproveitar?

Todo aquele que já experimentou o poder da Palavra de Deus, transformando sua vida, transformando relacionamentos, curando feridas profundas na alma e no corpo, restituindo o que tinha sido perdido – a alegria, a amizade, o sorriso, a saúde – sabe que essa mesma Palavra tem poder para fazer em outras pessoas aquilo que fez em nós e para nós, e muito mais ainda, dependendo da necessidade de cada um.

Um detalhe muito importante, porém: ela precisa ser semeada, como toda a semente. Se a semente ficar dentro da cesta do semeador, ela não pode germinar e dar fruto. Ela precisa ser lançada no solo fértil da vida – na vida dos outros, na sua vida. A semente precisa se unir integralmente ao solo. A Palavra precisa se unir integralmente com sua vida. Assim, você precisa semeá-la em cada situação e deixá-la unir-se com aquele solo – o solo de seu coração, seus pensamentos, suas emoções, sua vida. Pois quando a Palavra se torna uma com sua vida, a casca pode ser quebrada, o plano original da semente pode ser ativado, as promessas contidas nela liberadas, a vida que está nela iniciada, e o milagre desencadeado.

Assim, também, mais uma vez, a RESTAURAÇÃO acontece! A forma como fomos criados por Deus nos dá essa capacidade de levar avante a vida, a partir de cada um de nós! Isso não é uma promessa falsa. Precisamos abrir os nossos olhos, os olhos do entendimento, para ver essa realidade!

Não se deixe enganar por filosofias sobre Deus. Busque-o em sua Palavra.

Você foi criado para fazer diferença neste mundo. Que tudo o que você tocar seja pautado pela justiça e pela generosidade vindos do Alto. Será, então, para a glória de seu Criador, para o bem de seu próximo!

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – rudi@doctum.edu.br