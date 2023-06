A QUESTÃO NÃO ESTÁ EM PAUTA

Esse final de semana passei em Brasília/DF e como adoro ler jornal em papel que estava disponível no hotel em que fiquei, o Correio da Manhã. Não poderia deixar de manuseá-lo para ver o que estava sendo informado.

Diante de todas as informações citadas no respectivo jornal de 12 de junho /2023, fiquei intrigada e passei a refletir se devo fazer o L DE LULA ou o L DE LIRA?

Antes de me adentrar no que eu quero lhes contar aqui por meio do DIÁRIO é que o mais importante é torcer para que todos os projetos de lei que forem bons para o Brasil, sejam aprovados com a finalidade de preencher lacunas que fazem com que as políticas públicas sejam eficazes para o povo brasileiro.

Porque questiono o L de Lula ou de Lira?

Sabemos que Arthur Lira (PP-AL) é o presidente da Câmara dos Deputados, e segundo as pesquisas, citadas pelo Correio da Manhã, identificam onde residem as dificuldades políticas do governo Lula, e aponta que as maiores dificuldades vêm da complicada relação entre o LULA E LIRA. A mobilização do governo e a articulação com a Câmara precisa estar alinhada para discutir as dificuldades com tranquilidade. E assim nos diz o Correio da Manhã:

“ Se os números registram uma tendência de queda na popularidade do governo, isso poderá estar relacionado com as dificuldades que ele enfrenta no Congresso” especialmente na Câmara sob o comando de seu presidente, Arthur Lira (PP-L)”. (Correio da Manhã,12/06/2023).

Por outro lado, apesar dessa dificuldade a “ maioria dos eleitores de Bolsonaro possa ver o atual governo como ruim ou péssimo (56%), o apoio do levantamento apontou que 8% já o avaliam como ótimo ou bom, 33% como regular. Assim os 41% de eleitores de Jair Bolsonaro em outubro do ano passado não estavam sendo totalmente pessimistas em relação ao atual governo nos informa o referido jornal Correio de Manhã.

Essa pesquisa é muito interessante, quando nos revela de certa forma um diagnóstico que cria precedentes para que outros eleitores e eleitoras possam passar a buscar uma certa esperança no atual governo, um caminho para possibilidades de haver um bom relacionamento entre o governo e a câmara.

Uma conversa que Lira teve com a CNN ficou gravada em minha memória quando ele disse que através das redes sociais os parlamentares sofrem influência dos seus eleitores enfatizando que a realidade de um Congresso de hoje não é igual vinte anos atrás. E isso é notório nos dias de hoje pois está diariamente em todos os tipos de mídia, onde os eleitores e eleitoras deposita confiança ou desconfiança das instituições.

E para completar cito que também fui informada pelo jornal citado acima, achei muito interessante pois não sabia desse “ bafômetro”, ou seja, existe um grupo de analistas que mede o “ Índice de Governabilidade do país” a partir do número de parlamentares que o governo tem a seu lado. Mede mensalmente a quantidade de deputados e senadores que estão ou não alinhados com o governo. E esse resultado será o produto entre à difícil relação política do governo Lula pois é um partido de esquerda com um Congresso que tem como maioria deputados e senadores conservadores. Caso queira entender melhor vejam a relação entre a Consultoria InfoMoney e um grupo de analistas políticos.

As tratativas envolvem mudanças e VAMOS TORCER PARA que AVANCEM e sejam anunciadas para o bem de todos e todas, envolvendo principalmente os que mais necessitam de dignidade.