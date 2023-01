A QUESTÃO NÃO ESTÁ EM PAUTA

Margareth Maciel de Almeida Santos

Doutora em Sociologia Política (IUPERJ)

Membro do Instituto Nacional dos Advogados do Brasil (IAB-RJ)

Estarrecida, mas não desesperançosa com o que aconteceu aqui no Brasil em 08 de janeiro de 2023. A comemoração do ano novo, leia-se 2023, os votos de esperança para um Brasil melhor ainda estão sendo celebrados apesar do ambiente turbulento das relações políticas. Tentativa de um golpe por não reconhecimento da vitória de Lula, então eleito democraticamente pelo povo. O golpe falhou como também a reeleição de Bolsonaro.

Nós sabemos que podemos votar em que quem quisermos, o voto é livre aqui no Brasil, cada um com suas convicções, mas não acreditar que os bolsonaristas extremistas foram a Brasília para atacar a democracia, defendendo medidas inconstitucionais, que foram impregnadas na população pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a ponto de que alguns ainda possam justificar os atos desses terroristas é inacreditável! Invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal na tarde do dia 08 de janeiro de 2023.

“ Transmitidas em lives por bolsonaristas radicais, a invasão teve início por volta das 15 horas, quando o grupo saiu em marcha do acampamento na frente do quartel-general do Exército e furou o bloqueio de PMs. Muitos dos terroristas estavam munidos com máscaras de gás e capacetes—indícios de que o ataque foi planejado. Houve registro de agressão a um policial e a um cavalo da corporação e a jornalistas que cobriam os atos”. (Do Uol, em São Paulo, 09/01/2023 em https://noticias.uol.com.br).

Penso que esses Bolsonaristas extremistas não receberam legitimidade da maioria do povo brasileiro para cometerem esse tipo de Crime. Isso é sério, porque mesmo os que votaram em Bolsonaro não desejam esse cenário como se fosse natural decretar uma situação contra o Tribunal Eleitoral sem apresentar nenhuma prova de que houve fraude nas eleições. Já foi provado e comprovado que não houve fraude.

Conversei com várias pessoas sendo a maioria votou em Bolsonaro e elas me disseram que não deram legitimidade para esses “terroristas” agirem em nome delas, e me esclareceram ainda que se deve olhar para as aberturas de inquéritos com cautela e encontrar todos os estimuladores e financiadores que apoiaram esse grupo que provocou o ápice desses ataques-antidemocráticos no dia 08 de dezembro de 2023.

E esse pensamento vem ao encontro do meu, pois esse tema deve ser desdobrado para que a verdade venha à tona coberta de provas, para acabar de vez com essas notícias falsas que estão circulando pela mídia, causando terror, insegurança a população. Essa “geringonça” misturada com mentiras, invenções inescrupulosas, tudo contra as boas intenções do atual governo, parece que tem como objeto abrigar atitudes repletas do ódio por não saberem perder a eleição para presidente, e assim se reflete em atos como rasgar uma tela de Di Cavalcanti exposta no Palácio do Planalto, destruir patrimônios históricos dados por autoridades estrangeiras ao povo brasileiro e ainda saquear armas e munição do Gabinete de Segurança Institucional. Foram ações garimpadas pelos bolsonaristas extremistas com a finalidade de criar uma realidade delirante.

E eu me pergunto como a educação principalmente para as crianças possa prestar sua contribuição para que a futura geração tenha um olhar mais crítico sobre esses episódios nefastos que querem destruir a credibilidade da nossa democracia? Será que os articulistas desse golpe não pensaram em ser espelho para a sociedade brasileira, especificamente para as crianças, por terem sidos extremamente exaurientes em formular um golpe que se pode definir como crime?

“Nós temos no artigo 339-L do Código Penal o crime equivalente ao delito de insurreição”, afirma Diego Nunes, professor de história do direito penal da Universidade Federal de Santa Catarina”. Ainda nos ensina que o “dispositivo, acrescentado pela lei do Estado democrático de direito – sancionada em 2021 para substituir a Lei de Segurança Nacional, da ditadura militar, prevê reclusão de 4 a 8 anos para quem “ tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais”. (09 de janeiro de 2023, em politicalivre.com.br/2023).

É preciso registrar essa dinâmica de terroristas no processo escolar para esclarecer tanto as crianças, aos jovens e adultos, essa falsa visibilidade que coloca a democracia em risco colocando esses atos em um patamar inferior a moralidade e a ética. Penso que a escola deve fazer uma boa leitura desses atos mostrando os contrapontos que não são condizentes com a grande relevância que a sociedade brasileira merece.

Não estou dizendo que devemos ser condizentes com algo que nos deixam perturbados, porém o respeito às leis deve ser observado. Eu não gostaria de ensinar aos meus futuros netos ou netas que para se conseguir algo, deve ser feito por meio de golpe, de quebradeira, de destruição, pois se assim for estarei contribuindo para que uma geração de má índole seja os formadores do futuro do Brasil. Esta reflexão deve atingir ao ensino infantil com integração até aos estudantes universitários, para que o sistema de justiça os mais diversos façam parte de uma memória vida dessa história que ficará impregnada em nossa vida buscando aferir os impactos desses atos infracionais e morais que querem destruir a nossa Constituição de 1988. Vale relembrar que a nossa Constituição de 1988, foi um marco jurídico, em momento democrático do nosso País. Essa Carta Magna buscou garantir direitos individuais, mas direitos resguardados de qualquer espécie de exploração. Seja ela de violência, crueldade, opressão.

Todos e todas importam para o Estado brasileiro, disse o ministro Sílvio Almeida de Direitos Humanos.

Posso dizer aqui que são numerosas as pessoas de diversas classes e raças que vêm até a mim e que exprimem a angústia, “o medo do Brasil parar” diante desses gestos de destruição que confirma um ritual de grande gravidade. Considero essa situação um êxtase, um grupo de pessoas que parecem estar sedentos para provocar a desesperança no povo brasileiro.

Preciso mencionar aqui que no dia 12 de janeiro de 2023 acompanhei pela mídia a sintonia entre Simone Tebet, ministra do planejamento e orçamento e o ministro da economia Fernando Haddad. Essa transversalidade fez com que o mercado reagisse positivamente. Infelizmente muitos infectados pela insegurança que é repassada a cada momento por essa tragédia, não estão abertos para compreender a sinalização de fatores positivos e aassim poder fazer uma oxigenação do cérebro e tentar reviver a esperança de um Brasil melhor. Precisamos dar oportunidade para que as boas intenções acertem na construção de um Brasil melhor.

“A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que ela e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, “serão rigorosos sobre como gastar. Tanto o Ministério da Fazenda quanto o Ministério da Gestão e Inovação abriam as portas, nós estamos trabalhando em total sinergia”, afirmou a nova líder da pasta.”(Por Brasil Econômico 11/01/2023 em economia.ig.com.br/2023-01-11/tebet).

Precisamos estar com os olhares atentos ao que é positivo também. A palavra transversalidade entre os diferentes ministérios do novo governo, leia-se Lula, está exposta de forma explícita.

“ Transversalidade é um conceito usado nas políticas públicas para se referir ao tratamento de algum tema de forma interdepartamental (ou seja, de forma conjunta entre ministérios, secretarias, etc.), com a criação de fóruns horizontais de debate e tomada de decisão. A ideia vem originalmente dos estudos sobre educação. Gestores consideram que os problemas sociais estão cada vez mais complexos, e é necessário atuar de forma transversal para enfrentá-los. Temas como desigualdade, fome, mudança climática e racismo estão entre os que pedem cooperação das diversas pastas do poder público”. (Mariana Vick, 12 de janeiro de 2023, nexojornal.com.br/expresso/2023/01/120.

Precisamos urgentemente de “curar a alma, o corpo pois a saúde da alma está vinculada a saúde do corpo. A pessoa humana é corpo e alma, perdão e saúde. É a graça de Deus que nos vem com o perdão. A proximidade que se dá entre o perdão e a saúde, pois precisamos do consultório e do confessionário”, nos ensina o padre João Carlos (https;//is.gd/HbTRsE). Muitos odeiam o ex-presidente Lula, por ter sido ex-presidiário. No entanto Lula, digo mais uma vez aqui no Diário de Caratinga, ganhou democraticamente as eleições para presidente do Brasil em 2022. O que se há de fazer?

Respeitar as leis. Não é fácil, mas se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Assim prefiro fazer o exercício de encontrar o caminho da PAZ. Podemos expressar o que sentimos, mas não criar situações que são contrárias à nossa Constituição de 1988.

Como integrante do Instituto Nacional dos Advogados do Brasil, informo a todos e todas que o Instituto dos Advogados está em vigília e à disposição para cooperar com os três Poderes e também a disposição da sociedade civil para cooperar com o que for necessário e em qualquer instância ou esfera de atuação, a fim de garantir o Estado Democrático de Direito e os Poderes da República contra qualquer ação que vise a desestabilizar a ordem constitucional e jurídica do País. A medida foi tomada por meio de portaria assinada pelo presidente nacional do IAB, Sidney Sanches.

Eu não posso deixar aqui a lembrança que me veio quando eu estava redigindo esse texto, do Pelé. Pelé, o imortalizado Rei do futebol, que todos sabemos faleceu aos 82 anos no dia 29 de dezembro, vítima de complicações de um câncer no cólon. A minha lembrança se refere quando se despediu dos campos no dia 1º de outubro de 1977. Pelé participou de um amistoso entre Santos e New York Cosmos, e em sua despedida convidou o público presente no Giants Stadium nos Estados Unidos, para gritar “ love, love, love” que quer dizer, “amor, amor, amor”.

Convidou-os a imitar o Rei Pelé que também está presente em nossa memória, e dizer:

-“ Love, love, love … e mais e mais love”.

PAZ E BEM!

Oi-oi, pessoal! É uma alegria inaugurar a coluna literária do DIÁRIO. Este é um novo espaço para incentivar o hábito da leitura e fortalecer o mercado do livro. Quinzenalmente, publicarei nas páginas do jornal e também na internet dicas para promover uma vida melhor através de histórias – reais ou não.

Meu nome é Daniel Dornelas, tenho 21 anos, leio desde que me entendo por gente e compartilho o meu amor pela literatura na internet desde 2016. Sempre faço questão de dizer que os livros transformaram a minha vida.

Estudei em escola pública até a conclusão do ensino médio. Nas bibliotecas da E. E. Monsenhor Rocha e da E. E. Engenheiro Caldas eu fiz dos livros companheiros de vida. Por citar as minhas histórias favoritas nas redações, fui premiado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aprovado no vestibular e consegui uma bolsa para estudar medicina.

Para o primeiro artigo, separei algumas dicas simples que podem ser seguidas por quem deseja adquirir o hábito da leitura em 2023.

1 – Tenha um objetivo claro

É fato que a leitura estimula a criatividade, favorece a liberdade de pensamento, estimula o raciocínio e melhora o vocabulário. No entanto, é preciso entender que nenhum benefício é garantido do dia para a noite. Leia por prazer. Com o passar do tempo você perceberá melhorias em diversos aspectos de sua vida.

2 – Comece por aquilo que você gosta

O que você normalmente gosta de assistir ou de fazer? Existem livros de ficção e de não ficção sobre todos os temas possíveis: futebol, história mundial, aventura, suspense, romances clichês…Busque por algo que normalmente te agrada, escolha um livro e comece a ler.

3 – Faça da leitura um hábito

A teoria dos 21 dias diz que são necessários, no mínimo, 21 dias ininterruptos para a aquisição de novos hábitos. Sendo assim, recomendo que você leia todos os dias para que seu cérebro interprete a leitura como parte da rotina. Uma boa estratégia para isso é ler em horários definidos, por exemplo, após o almoço ou antes de dormir.

4 – Tenha sempre um livro com você

Se possível, leve um livro sempre na bolsa ou na mochila. É uma ótima forma de aproveitar minutos de espera em bancos, consultórios e em filas. Caso não consiga fazer isso, instale o aplicativo Amazon Kindle gratuitamente no seu celular. Com ele será possível ter vários livros na palma da sua mão.

5 – Coloque o celular em modo avião

Vai ler um livro físico? Coloque o celular em modo avião e se distancie das notificações. Afaste-se dos distratores. Diminua a concorrência pela sua atenção e foque na leitura.

6 – Se não pode com ele, junte-se a ele

Aplicativos como o Forest ajudam a bloquear as funções do celular enquanto você define um tempo de foco. Você pode ler por 30 minutos sem nenhuma perturbação. Ao final do cronômetro, verifique as mensagens e volte ao funcionamento normal do aparelho.

Para finalizar o primeiro artigo da coluna, indico o livro “Modern Love: histórias reais de amor, perda e redenção”. A obra reúne pequenos relatos publicados ao longo de vários anos no The New York Times. Publicado em 2020 pela Rocco, o livro é capaz de agradar leitores de todos os tipos. Após a leitura, recomendo a série homônima disponível no Prime Vídeo.

Um abraço forte aos leitores do DIÁRIO.

Daniel Dornelas

Escritor, produtor de conteúdo e acadêmico de medicina no UNEC. Apresentador do Entre Livros, programa produzido pela UNEC TV.

Saiba mais: @lendocomdaniel