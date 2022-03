A QUESTÃO NÃO ESTÁ EM PAUTA

Margareth Maciel de Almeida Santos

Doutora em Sociologia Política

Membro do Instituto Nacional dos Advogados do Brasil/ RJ (IAB)

Retornei a escrever para o Diário de Caratinga com a mesma alegria de quando comecei. Falar com vocês me enriquece a partir do momento que exponho o que penso, mesmo que tenhamos pontos de vistas diferentes.

Simultaneamente, penso que o tempo é longo e curto, já estamos em março, mas ainda é tempo de contabilizar vitórias e derrotas, traçar planos para corrigir rotas. E por que não estabelecer novos objetivos, buscando sempre um futuro melhor?

Mesmo que a pandemia do novo coronavírus, causador do Covid-19 ainda vem provocando mortes em todo o mundo, precisamos abraçar mesmo que seja de forma virtual todas as mulheres, dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher. Registra-se que todas as mulheres são essenciais para o nosso dia a dia, é aquela que varre a calçada de onde moramos, as ruas, as que nos atendem nos restaurantes, as que estão distantes dos olhos do público, mas provendo de alguma forma seu carinho e seu trabalho. Penso que o segredo de nós mulheres é que conciliamos tudo com muito amor, e já sabemos que existem várias iniciativas de valorização da diversidade nos diversos ambientes de trabalho, e é notório que as mulheres possuem capacidade e competência para enfrentar trabalhos cada vez mais competitivos

Gostaria de abraçar aqui principalmente as mulheres que são vítimas de violência doméstica e que estão em situação de rua. É lamentável saber que esses crimes persistem, a cada dia se exige a necessidade do planejamento de ações por meio de atendimentos psicológico, clínico geral onde essas possam tratar de todas as lesões para recuperar a auto- estima dessas mulheres.

A Conferência Nacional dos Bispos no Brasil lançou nesta quarta-feira segundo o site Vaticans News, o tema: “Fraternidade e Educação” com o lema bíblico, extraído de Provérbios 31,26: “Fala com sabedoria, ensina com amor”.

Nesse contexto oferecer a realização de cursos, oficinas de culinária, de trabalhos manuais para essas mulheres são iniciativas que auxiliam na educação e principalmente podemos dizer que serão como sementes lançadas para que nesses corações tão desolados possam frutificar uma verdadeira dignidade.

Paz e Bem!