A QUESTÃO NÃO ESTÁ EM PAUTA

Margareth Maciel de Almeida Santos

Doutora em Sociologia Política (IUPERJ)

Membro do Instituto Nacional dos Advogados do Brasil (IAB-RJ).

Ainda posso lhes dizer: – Feliz Páscoa pois todo tempo é tempo de transformação, de tirarmos o nosso coração de pedra e dar lugar para um coração de carne. A Páscoa é para todos nós! Que maravilha!

Com tantos acontecimentos recentemente na Igreja Católica, como a paixão de Cristo, a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, também a morte do papa Francisco, a qual abalou, pode-se dizer que o mundo inteiro que sentiu uma grande tristeza pelo ocorrido, gostaria de abrir um espaço para citar aqui na íntegra as palavras do Reitor do Santuário de Fátima em Belo Horizonte, Reitor Padre Fernando Lopes.

Antes de abrir os parênteses para a fala do Reitor, faço uma observação: – Se tem uma coisa que muitas pessoas falam sobre o Papa Francisco, é que ele sempre foi pop, pois onde ia arrastava multidões e eu particularmente era a sua FÃ, sempre que podia o seguia, seus pensamentos e forma de ser me contagiava profundamente. Esse era o CARA!

Segue abaixo as palavras do nosso Reitor Padre Fernando Lopes que nos sensibilizou com sua sabedoria, inspirada pelo Espírito Santo de Deus:

“A Páscoa nos alcança como um sol que nasce depois de uma longa noite. Ela não apaga nossas dores, mas as transfigura com uma nova luz. Como diz o Evangelho “Ele não está aqui, ressuscitou!” (Lc 24, 6). E com esperança recomeça.

A ressurreição de Jesus não é um evento isolado no tempo: é um sopro que atravessa o cotidiano e nos enche de eternidade. Em cada gesto de ternura, em cada perdão oferecido, em cada recomeço humilde, a vida de Cristo e manifesta em nós.

A fé pascal não exige grandes demonstrações, mas nos convida a gestos pequenos e silenciosos que mudam de dentro para fora. Uma mesa partilhada, um abraço sincero, uma palavra que consola, um coração que não desiste de amar.

O amanhecer da Páscoa começa ainda na escuridão. João nos diz que “ Maria Madalena foi ao túmulo, bem de madrugada, quando ainda estava escuro”. E essa não é apenas uma informação sobre o horário. É um dado humano sobre o coração humano. Maria caminha no escuro. Como nós tantas vezes caminhamos: entre perdas, dúvidas, cansaços, despedidas e silêncios. A noite parece não ter fim.

Mas é nesse exato ponto que o Evangelho nos surpreende: o túmulo vazio. A pedra foi retirada. O corpo já não está ali. E por um momento, tudo parece mais confuso do que antes Porque a ausência de Jesus não parece, a princípio, uma resposta. Parece uma nova ferida. Contudo, a Páscoa começa com certezas claras, começa com um coração que procura. Maria procura. Pedro corre. João também corre. Todos procuram. E o RESSUSCITADO se revela, primeiramente, não a razão, mas à sede. Á saudade. Ao amor.

Aquele túmulo vazio é, na verdade, um espaço de transformação. Ali, Deus não nos dá uma prova científica, mas nos oferece um sussurro que só o coração pode escutar: “Ele vive”. A pedra retirada é o sinal de que não há peso, não há fechamento, não há morte que possa conter a vida que vem de Deus. Quantas vezes visitamos nossos próprios túmulos: as esperanças perdidas, os afetos quebrados, os projetos interrompidos, os lutos, as saudades, os sonhos abandonados. A todos nós o Ressuscitado se dirige com a mesma promessa: A morte não é o fim. Eu estou contigo. A vida vencerá.”

Padre Fernando Lopes é o autor desses parágrafos acima. Parabéns Reitor padre Fernando pois suas palavras nos ajuda a reencontrar o Cristo vivo em nossa história, a fugir do escuro, porque é lá que a luz de Deus começa acender-se.

E assim concluo a mensagem após essas longas férias que fiquei longe do Diário, e como estava com muitas saudades de estar aqui com vocês dividindo o que penso, retorno lhes pedindo que sigamos o exemplo do Papa Francisco, e rezemos por sua alma, pois ele está presente entre nós por meio de seus exemplos de amor, união, respeito e paz: “ Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé (2 Tm 4,7).”

O Papa Francisco cumpriu sua missão ancorando na esperança e conduzindo a barca de Pedro com humildade, sabedoria e compaixão

Feliz Páscoa!

Até breve!

Paz e Bem!