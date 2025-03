A QUESTÃO NÃO ESTÁ EM PAUTA.

Margareth Maciel de Almeida Santos

Doutora em Sociologia Política (IUPERJ)

Membro do Instituto Nacional dos Advogados do Brasil (IAB-RJ).

Muito por conta de ter morado em Caratinga, Minas Gerais por mais de 25 anos, e meus avós tanto da família materna quanto paterna, viveram em Caratinga, acompanhei a formação do Diário de Caratinga e posso dizer que este é referência de um jornalismo sério onde suas qualidades, como o respeito as informações repassadas para os leitores, o levaram a comemorar seus 30 anos de vida.

O Diário de Caratinga foi o embrião para que as informações fossem claras e precisas de forma que quaisquer outros meios de comunicação pudessem se espelhar nessa grande mídia Caratinguense.

Eu, como uma pequena contribuinte do Diário, posso confessar, que me sinto orgulhosa de fazer parte dessa equipe de jornalismo, posso dizer ainda de carteirinha que antes de me tornar colunista dessa notável mídia, me recordo da época do Procon.

Nesses anos da década de 90 eu não fazia parte da equipe, mas era a primeira diretora do Procon Municipal de Caratinga, o qual era visto como “um órgão da esquerda” que como já relatei aqui em artigo anterior, foi difícil sua implementação. Isso devido a função deste que é facilitar a relação entre consumidor e fornecedor, de forma tal que o consumidor não precisa recorrer à justiça, pois o Procon dá celeridade aos processos, além de ser gratuito para o consumidor. O importante é mostrar o nexo causal existente nas relações de consumo.

E mesmo com todas essas dificuldades o Diário de Caratinga, não se esquivou de publicar o que se passava no PROCON. Frequentemente o Diário estava presente no órgão para saber quantas reclamações foram recebidas, quantas foram resolvidas e quantas não foram resolvidas. Ainda se colocava a disposição para publicar quais fornecedores eram os mais citados pelos consumidores, diferentemente do que se pode dizer sobre as regras que circulavam na sociedade caratinguense da época, devido aos impactos que o segmento das relações de consumo, causou nesta sociedade. Ressalta-se que o Código de Defesa do Consumidor era também um instrumento de defesa muito novo, pois acabava de nascer tendo correntes a favor como correntes que não eram a favor. Me bateu saudade desse tempo!

No entanto esse saudosismo, se justifica pelo apoio das mídias da época, posso citar aqui nesses 30 anos do Diário, o qual foi tanto presente nas palestras, minicursos para os fornecedores, Congressos, que levei para Caratinga, onde eram abordados assuntos para aprofundar sobre as relações de Consumo. Predominantemente uma relação verdadeira do PROCON com o DIÁRIO, onde não se inventava nada, tudo devidamente registrado no órgão e o DIÁRIO publicava exatamente como recebia as informações.

Essa é uma das razões que me levou a fazer parte da equipe de jornalismo do Diário, pois percebi que os profissionais do Diário podiam atuar na produção de textos que ajudassem o leitor a refletir sobre qualquer assunto. Isso mostra a preocupação com a formação ética deste para que ele possa se orientar e atuar com responsabilidade e consciência.

Ser canal de informações não é fácil, pois essas chegam até nós e a repassamos, mas antes de repassá-las precisamos checar ao máximo sua veracidade e citar os fatos sem se deixar levar para um lado ou para o outro. Repassar a verdade e é assim que me procedo nessa relação com o Diário.

Algumas vezes recebo críticas de alguns leitores sobre o que escrevi, mas tenho comigo que os textos que enviei para o Diário foi fundamentado em fatos. As críticas são muito bem recebidas, pois o olhar de quem escreve e de quem lê deve ser livre para a reflexão, a fim de despertar a atenção de todos nós, para que possamos estabelecer análises que prevê a elaboração conjunta do que está se passando.

No entanto na minha relação com o Diário, posso dizer que nunca recebi qualquer tipo de alerta que pudesse estremecer a nossa relação profissional. Na verdade, estamos empenhados em despertar a noção do que se passa no mundo. Isso conjuntamente, com a possibilidade de levar para você leitor, uma experiência de que a verdade sempre vencerá.

Gostaria de Parabenizar o Diário de Caratinga que completa seus 30 anos, que durante sua existência criou uma série de elementos que faz a sua história cuja finalidade é um movimento para ampliar conhecimentos, entretenimentos a coluna que mostra os casamentos, os aniversariantes e por aí vai. Assuntos diversos, onde o leitor possa se deliciar com um instrumento de informação tão rico, como é o Diário de Caratinga.

Viva o Diário de Caratinga!

PAZ E BEM!