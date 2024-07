A QUESTÃO NÃO ESTÁ EM PAUTA.

Margareth Maciel de Almeida Santos

Doutora em Sociologia Política (IUPERJ)

Membro do Instituto Nacional dos Advogados do Brasil (IAB-RJ)

Romeu Zema (Novo) segundo pesquisas, recuperou o nosso estado de Minas Gerais. Mas quem é Romeu Zema? Um gestor? Um empresário e empreendedor?

Segundo o levantamento que fizemos, a figura de Zema reúne todos esses atributos e ainda é o homem certo para ser o próximo presidente do Brasil, por ter como ideal a reconstrução da democracia além de não fazer parte da extrema direita.

Vocês se lembram quando Sergio Moro convidou Zema para participar da construção de um país novo? Com a presença de Zema, Moro escreveu que: “assim ficou nítida a importância de Minas Gerais no projeto Brasil”. (O Globo Política 24 de novembro de 2021).

Ainda em o Globo Política, “após farpas e indiretas enviadas por Zema, Bolsonaro participou de uma cerimônia para a extensão da capital mineira e fez acenos ao governador: “ Vejam o que Bolsonaro disse: “Como é bom ter um governador da estatura do Romeu Zema. Um homem que ninguém conhecia na política e foi uma surpresa, para todos nós a sua ascensão. A humildade do Zema é o segredo do seu sucesso aqui em Minas Gerais”. (Política – Eleições 2022 – O Globo Politica).

Em 04 de julho de 2023 questionado sobre a possibilidade de concorrer às eleições presidenciais em 2026, Zema disse ao Jornal Estado de Minas que prefere apoiar outro candidato. A preocupação de Zema, segundo analisei em suas respostas, é com a economia brasileira, com um bom projeto para o Brasil em todos os sentidos. Além disso, ele respeita a nossa Constituição Federal de 1988. Quando em 02 de julho de 2023, Romeu Zema, lamentou a morte do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Sepúlveda Pertence, e relatou para o Jornal Estado de Minas que Sepúlveda atuou de forma brilhante na promulgação da Constituição Federal de 1988 do nosso Brasil, além de ter sido implacável em defesa da democracia e também em relação a consolidação de direitos no Brasil, percebi que Zema é um candidato forte para a presidência do Brasil em 2026. Veja as palavras do nosso governador:

“ Ao longo de quase duas décadas de atuação na Suprema Corte, Sepúlveda Pertence contribuiu para marco jurídicos importantes do país, como a garantia de direito ao voto a jovens de 16 anos e a implementação do voto eletrônico” disse Zema para o Estado de Minas.

Pesquisa Atlas divulgada em 24 de outubro na semana anterior ao segundo turno da última eleição para Presidente do Brasil, “mostrava que, naquele momento, 27% dos brasileiros se diziam bolsonaristas, acima dos 21% que se declarara petistas. Mas 45% se definiam como antibolsonaristas acima dos 30% que se diziam antipetistas”.

Isso é um dado importante quando Romeu Zema (Novo), em 25 de junho de 2024, disse, que pretende participar das eleições de toda forma para ajudar a mudar o Brasil. (globo.com.política.)

Porque eu entendo que a pesquisa se revelou como um teste para que possamos avaliar o comportamento dos eleitores brasileiros para a eleger o próximo presidente do Brasil em 2026?

Entendo que com essa hipótese de haver um crescente de sentimentos que se relacionam com os comportamentos dos eleitores no pleito presidencial, cria-se tantas evidências que o brasileiro se cansou tanto da extrema direita quanto da extrema esquerda. As diferenças ideológicas entre os candidatos, leia-se Bolsonaro e Lula mostra uma outra monta a qual significa o comportamento dos eleitores de não se sentirem satisfeitos com o comportamento político do ex-presidente Bolsonaro quanto do atual presidente Lula.

Os dados da Pesquisa Atlas divulgados acima, tem argumentos que apontam para a disputa presidencial em 2026, uma construção de que essa monta que despreza Lula e Bolsonaro, não é uma parcela pequena, embora não ser desprezível essa quer se posicionar de forma determinante na decisão de seu voto.

Assim entra a questão do voto para Romeu Zema, governador de Minas Gerais, onde se verifica que os eleitores estão separados e essa divisão não é predominante quando se busca um novo olhar para a defesa da democracia. Não estou dizendo sobre a questão de ser Bolsonaro ou Lula, mas que possamos verificar a realidade dos fatos que surgem a cada momento e propormos novas contribuições para transformar o Brasil, uma nova identificação partidária. Nem extrema direita e nem extrema esquerda. Isso significa a construção de um contexto desafiador para pensarmos de como fazer um Brasil melhor sem a presença do gabinete do ódio, sem a presença das fake News, mídias contaminadas de falsas notícias.

É preciso nos desnudarmos de categorias construídas que nos vinculam a um posicionamento ideológico que em vez de ajudar o Brasil se tornar um país melhor, principalmente para os mais necessitados, nos separa e cria-se uma guerra entre família, amigos, religião, ou seja a falta de respeito.

Se o Brasil é um país novo em relação a democracia, os partidos políticos também são e assim como aprender sobre os partidos políticos se os comportamentos políticos são cada vez mais agressivos entre os próprios políticos?

Se for para o BEM DO POVO BRASILEIRO, que venha ZEMA com os seus atributos fazer do nosso BRASIL, como está fazendo em nossa MINAS GERAIS, aplicando diversas estratégias para a TRANSFORMAÇAO do nosso Brasil para um PAÍS DE TODOS E TODAS.

PAZ E BEM!