A equipe do CAPS da cidade de Muriaé entrou em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Caratinga a respeito de um senhor conhecido como Joy Wellington da Silva, que é acompanhado pela instituição e que havia possibilidade dele ser de Caratinga. Caso alguém tenha alguma informação, pode entrar em contato através do telefone (32) 3722-2304 ou pelo e-mail caps2muriae@gmail.com.