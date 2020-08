“A população está se comportando como estivéssemos vivenciando tempos de normalidade”

O alerta é da secretária de Saúde Jacqueline Marli, que reforça necessidade de medidas para enfrentamento da pandemia

CARATINGA- Nos últimos dias, quem passa pelas ruas de Caratinga tem observado maior movimento, inclusive na área comercial. Em muitos casos sem a adoção de medidas de prevenção à covid-19, como o uso de máscaras. As mudanças indicam um falso cenário de normalidade, como alerta a secretária de Saúde Jacqueline Marli. Afinal, a pandemia de covid-19 continua e os casos no município seguem crescendo.

A secretária relatou em vídeo encaminhado à imprensa, que é importante frisar que Caratinga atingiu a marca de mais de mil casos de pacientes positivos para o covid-19. Diante dessa situação, a necessidade de alertar a população para sua postura. “Nosso comportamento com relação às medidas que são necessárias para esse enfrentamento. Ainda continuamos sob Plano de Contingência no enfrentamento dessa pandemia. O vírus está circulando em nosso município e nós ainda temos um número considerável de pacientes infectados”.

Jacqueline frisou que o vírus é passado de pessoa para pessoa, daí a importância das medidas restritivas nesse momento de pandemia, o que não tem sido observado no comportamento de muitas pessoas. “Nós temos percebido que a população está se comportando como se nós estivéssemos vivenciando tempos dentro da normalidade. E, infelizmente, nós ainda não temos o direito de ir e vir. Se nós precisarmos tomar medidas como sair às ruas, movimentar os comércios, ser participante em alguma situação na sociedade; nós precisamos que as medidas de prevenção sejam adotadas. Uso da máscara corretamente, álcool em gel, lavar bem as mãos. Essa higienização é muito importante nesse momento e evitar aglomeração”.

Para a secretária é preciso a consciência de que reunir pessoas em ambientes diversos ainda é risco de contaminação. “Nós ainda não estamos vivendo num período que podemos participar de festas, estar movimentando dentro de eventos, comunidades evangélicas, religiosas na totalidade. Nós precisamos tomar as medidas necessárias para que o vírus saia de circulação. E ele só vai sair de circulação quando encerrarmos esse período de infecção. Se é de pessoa para pessoa é importante que as medidas sejam tomadas”.

Recentemente, a prefeitura anunciou um protocolo de tratamento precoce para tratamento do Coronavírus, com uso de medicamentos como hidroxicloroquina. Mas, Jacqueline alertou que isso não exclui a necessidade de adoção das medidas. “Eu acredito que ninguém escolhe se contaminar, porém, ninguém está imune. Nós precisamos tomar as medidas, ainda que nós estejamos praticando o tratamento precoce, ele não evita a infecção, evita o agravamento da doença. A infecção só é evitada se eu e se você tomarmos as medidas necessárias”.

Conforme a Secretaria de Saúde, o município ainda conta com uma taxa de internação na média de 70% de ocupação de leitos e com um número de óbitos que “também chama atenção da população”.

Por isso, a responsável pela pasta destacou que os relacionamentos familiares devem ser voltados para o ambiente daquele seio familiar, ou seja, da casa e da convivência de cada um. “Que os abraços, apertos de mão, os contatos sejam deixados para o tempo que nós de fato pudermos ter esse tipo de comportamento. Lamentavelmente, nesse tempo de pandemia, os contatos são virtuais. Que estejamos estritamente próximos daquelas pessoas que convivem no mesmo ambiente que a gente, porque, para além disso, eu posso ser um propagador da doença e contribuir para o crescimento ainda mais do vírus em nosso município”.

E finalizou convocando a população para se unir no combate à pandemia em Caratinga. “Vamos juntos. Precisamos manter as medidas restritivas para que o vírus saia de circulação e, brevemente tudo isso vai passar, estaremos de volta com a vida dentro da normalidade. Dessa forma, poderemos festejar a vitória sobre essa pandemia”.