“A PANDEMIA AINDA NÃO TERMINOU”

Médica da Rede Pública Municipal de Saúde alerta para manutenção de cuidados e necessidade de esquema vacinal completo contra a covid-19

CARATINGA – O Ministério da Saúde emitiu recentemente uma Nota Técnica, recomendando as autoridades de saúde que alertem a população quanto a necessidade da manutenção dos cuidados e da vacinação contra a COVID-19, a fim de evitar a expansão de contágio do vírus. A Nota leva em conta o aumento dos casos nos últimos meses de 2022.

A médica da família da Rede Pública Municipal de Saúde de Caratinga, Luciana Marçal Ferreira, falou sobre o alerta do Ministério da Saúde e a importância de as pessoas cumprirem as recomendações para evitarem retrocessos no enfrentamento a pandemia. “Quero chamar atenção da população ao aumento do número de casos de covid, principalmente de internação e morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave, ocorrida nos últimos meses de 2022, ressaltando que esses casos apresentados com essa evolução são pessoas em extremo de idade, ou seja, pessoas acima de 60 anos e aquelas abaixo de quatro de idade, muitas delas apresentando falha no cartão vacinal”.

Conforme Luciana, a população precisa reforçar as medidas preventivas contra a doença e também é importante realizar a testagem quando há suspeita, para que providências sejam tomadas. “Lembramos a toda a população que a pandemia do covid-19 ainda não terminou, precisamos manter os cuidados que aprendemos nesses últimos dois anos de pandemia, limpeza recorrente das mãos, evitar aglomeração, uso de máscara em ambientes fechados, as unidades de saúde sempre vão estar atendendo os pacientes com todos os profissionais em uso de máscara e pedimos à população também que ao ir a um centro de saúde, também use máscara. O isolamento daquelas pessoas com suspeita ou infecção e as pessoas com quadro viral, mesmo que leve, procure as unidades de saúde para que sejam feitos os testes para identificação da covid-19 e posterior isolamento das pessoas, avaliação dos contatos, tudo isso ainda é importante nessa nossa luta contra essa doença, para que não voltem aqueles índices alarmantes do início de 2021, que tínhamos um número exorbitante de mortes”.

Com o avanço da vacinação e a consequente queda do número de casos, Luciana destaca que a população teve a falsa impressão de que a covid estava sob controle, abrindo a possibilidade de quem a cada nova variante mais casos aconteçam. “Chamamos atenção que aquela população vacinada, já com as duas doses da vacina mais o reforço, raramente vai ter um quadro grave ou uma síndrome respiratória aguda grave, com a necessidade, por exemplo, de internação. Então, ela acha que isso é uma coisa menor, mas, ela pode contaminar outras pessoas que talvez não estejam vacinadas adequadamente”.

A Secretaria de Saúde pede para aquelas pessoas que ainda não têm o esquema completo de vacinação, duas doses mais o reforço, que procurem as unidades básicas de saúde para colocar o cartão em dia. “Continuem o uso de máscara, o distanciamento social não de uma maneira tão radical como no início da pandemia, mas, evitar grandes aglomerações, algum tipo de exposição desnecessária. Fica o alerta, porque a pandemia não acabou, o número de casos, o número de mortes, dentre aqueles não vacinados é maior daqueles vacinados. Lembrando que temos a vacina disponível para todas as faixas etárias, não tem uma restrição”, finaliza.