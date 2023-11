A NECESSIDADE DE SER CRIANÇA-2

“- Não seja uma criança! “– é o que nós, adultos falamos muitas vezes, e acertadamente.

Entretanto – Jesus, o Mestre dos mestres de Israel, diz:

– … se você não receber o reino de Deus como uma criança, você jamais entrará nele. (Marcos 10:15)

Como entender isso – parece mais com dois polos opostos!?

Quando contei a história de minha infância – no artigo anterior – eu estava sendo sincero, e afirmo mais uma vez que aquele acontecimento continua sendo o grande, o maior acontecimento de minha vida: foi quando reconheci que era uma pessoa que cometia erros ou pecados, os quais começavam a se acumular.

Mas, naquele dia – tendo reconhecido isso – esse fardo do pecado, pedi perdão a Deus, e aceitei o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário: que lá ele de fato aceitou morrer em meu lugar (e por todo aquele que cre nele), pela minha culpa diante do único Deus, nosso Criador, o Senhor, Rei e Juiz do Universo.

Isso tudo eu fiz naquela pouca idade!

Foi uma decisão madura, consciente, e que fez o céu, sim, a própria alegria do céu inundar, encher de fato e de direito o meu interior, o meu coração.

Convidei Jesus para entrar lá dentro, e ele não somente entrou, mas trouxe alegria, paz, descanso, esperança, propósito, – enfim, a vida que vale a pena viver.

O que foi que eu fiz para receber aquilo?

Nada.

O mais difícil era TER aquela ATITUDE de criança, isto é, ser sincero, honesto comigo mesmo, e reconhecer que eu mesmo nunca conseguiria resolver o este MEU problema.

Por isso é que Jesus tinha falado:

“… se você não receber o reino de Deus como uma criança, você jamais entrará nele.”

Claro que questionei minha decisão – posteriormente. Obviamente que achei que tinha sido uma decisão imatura! Isto é, que eu não tinha levado em conta todos os detalhes…

Isso me aconteceu principalmente nos dias de Seminário teológico…

Mas ouvi ultimamente uma história muito linda – de um colega meu daquela instituição onde se preparavam os futuros líderes e pastores de igrejas.

Vindo de uma família muito dedicada a Deus, ele – depois de finalizar o curso – desistiu de assumir algum posto ou posição na igreja, e estudou Psicologia, e formado, foi um excelente profissional numa grande empresa internacional. E se aposentou…

Agora, quase octogenário, declarou – para a surpresa de todos – na festa do seu níver, que tinha

“… muita gratidão por tudo que Deus me tem dado embora pouco merecesse. Tudo vem dele e é dele e para ele. Esta certeza tem dominado meus dias. A Sua mão me guia e me segura…”

Para fazer tais afirmações meu amigo precisava ser muito humilde, quase como uma criança – reconhecendo a Deus como aquele de quem tudo vem, e que está no controle de tudo. E sentir gratidão a Ele.

É isso que vejo como o grande milagre de Deus em nossas vidas.

É aí que entendo o que Jesus disse:

Para vocês isso é impossível, mas para Deus – meu Pai, nosso Pai que está nos céus – não é impossível!

Sim, esses milagres acontecem ainda hoje.

Qualquer um pode – não importa a idade – dar esse passo corajoso.

Reconhecer meus erros, e aceitar o que Jesus fez por nós.

Saber que você foi perdoado pelo seu passado (e futuro também!) é indescritível.

Aguarde – vou contar mais. A história vai continuar…

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum; E-mail: [email protected]