“A música representa todas as minhas conquistas”, afirma Vinicius Grings

CARATINGA – Vinicius Grings tem 26 anos, é caratinguense e fez da música e da dança sua alegria de viver. Profissional de educação física, dançarino, digital influencer, empresário e funcional kids, Vinicius esteve no “Conectados com Marcy Lopes” e contou como a música e a dança, aliadas a projetos pessoais voltados para eventos, transformaram sua realidade e hoje representam sua maior conquista. “Hoje a música representa todas as minhas conquistas, foi por conta da dança que conheci pessoas, fiz viagens, adquiri meu primeiro veículo. Tudo isso é por conta da música, então a música é mais que alegria, é o que eu sou hoje”, disse.

Com 130 mil seguidores em seu perfil do instagram @eugrings, Vinicius conta um pouco de sua história nessa entrevista.

Há quanto tempo está na dança?

Fiquei conhecido alguns anos atrás quando comecei a postar vídeos dançando no Facebook, e na época os vídeos começaram a virilizar muito nem existia Instagram ainda. Com isso a gente começou a postar e pedir as pessoas para compartilhar, foi até que a prefeitura de Caratinga convidou a gente pra dar aula de dança na avenida Dário Grossi. Essa aula começou ter muitas pessoas, no primeiro mês que a gente fez, teve em média 400 pessoas. Eu estava no segundo período de faculdade, sempre pedia às pessoas para postar e compartilhar nossos vídeos, e aí começou a internet pra mim. Na época quem fazia as danças comigo eram a Lorena, a Nathalia e a Cassandra. Aí fui convidando as pessoas para participarem comigo, e esses vídeos foram viralizando, e quando o Instagram apareceu, eu não tinha um celular compatível para fazer um Instagram, então criei um pelo celular de outras pessoas, e na primeira semana eu tinha o Facebook lotado, aí eu divulguei que tinha Instagram, depois fiquei com uns dez mil seguidores nele. Continuei meu trabalho com os vídeos e danças no Instagram, e comecei a ter mais seguidores, e começou a viralizar. Na época comecei com o provador com a Alana Flopes, ela tinha uma loja de roupas fitness e patrocinava os nossos looks. Não existiam stories no Instagram, então a minha primeira publicação foi no feed, falando o que estávamos usando. A primeira pessoa que acreditou no meu trabalho foi Alana. Depois começaram as parcerias com empresas, teve uma loja grande que veio pra Caratinga, de pouco a pouco foram aparecendo oportunidades. Um vídeo viraliza e assim vai. Hoje a gente tá somando 130 mil seguidores, bastante engajamento, vários vídeos bacanas, que no mínimo são de 20 mil visualizações, e o maior chega a 300 mil, então está sendo uma grande realização.

Dançar é transmitir alegria?

A dança, além de transmitir a alegria pra mim, foi um destino que eu tive de não entrar no mundo das drogas, um destino que eu tive de não me perder. Então desde muito novo quando comecei a dançar, quando comecei a fazer apresentações foi num grupo chamado Estilo Livre, é um grupo de hip hop, esse grupo não permitia que a gente bebesse ou usasse qualquer tipo de droga. Tenho certeza total, que o fato de eu estar aqui hoje concedendo essa entrevista é um processo que eu tive na adolescência, e que a dança me mostrou. Hoje a música representa todas as minhas conquistas, foi por conta da dança que conheci pessoas, fiz viagens, adquiri meu primeiro veículo… Tudo isso é por conta da música, então a música é mais que alegria, é o que eu sou hoje.

Você ensaia muito sozinho?

Então, como eu sou professor de dança, eu assim não tenho uma franquia e não sou franqueado tipo Fitdance, da zumba. Eu sempre soube dançar e depois da faculdade eu aprendi dá uma aula, tipo assim futebol, qualquer coisa, e eu criei a minha própria metodologia, como eu tenho alunos que são bem mais novos, alunos que são bem mais velhos, e alunos que ficam no meio termo, criei uma aula que fosse adaptada que todo mundo conseguisse dançar, então quando eu estou num processo de criação para montar coreografia eu pego geralmente, como a minha dança é mais feita para aula de fitness, eu pego uma ficha de academia, e vou. Hoje eu quero trabalhar braço nessa música, aí eu faço a coreografia com várias séries de elevação de braço, alguma coisa assim que eu possa trabalhar braço. A outra vai ser perna então eu pego a perna, e vou fazendo nesse processo. Agora como eu também ensaio 15 anos e noivas, vai muito da pessoa que me contrata. Se a pessoa quer mais sertanejo ou funk, eu faço um coreografia exclusiva pra cada noiva, pra cada debutante, pra cada empresa que me contrata. O processo de criação eu faço sozinho, geralmente eu faço em casa, não vou para academia, eu fico dentro da minha casa geralmente à noite começo a trabalhar eu levanto da cama, e penso, gravo no meu celular, e aí no outro dia na academia passo a coreografia. Sempre pego uma referência do YouTube, principalmente o refrão o que está viral, mas geralmente eu uso a minha própria coreografia mesmo.

O que você ainda não fez na dança que gostaria de fazer, algo que fosse diferente?

Graças a Deus todas minhas conquistas foram com a música. Meu sonho era dançar para muita gente, eu achei que isso ia demorar muito acontecer, e a minha primeira oportunidade foi através da prefeitura que a gente divulgou e foram umas 400 pessoas, e deu uma multidão. Na sequência eu comecei a fazer animação no carnaval, e eram muitas pessoas. Hoje na dança eu queria fazer um projeto igual eu tive quando era adolescente, eu gostaria que o projeto fosse comunitário que eles não pagassem, eu estaria dando a aula, pois eu estaria ali me doando sem cobrar nada, é um projeto que eu ainda não coloquei em prática, mas é algo que queria realizar através da dança.

Quais estilos você dança, e quais mais gosta?

O estilo que eu mais danço no momento é o de academia, porque eu trabalho mais com isso, mas eu gosto muito do jazz e do contemporâneo. Na verdade eu não danço tão bem o jazz e contemporâneo, meu forte mesmo é dança de academia. Tive oportunidade de fazer um curso lá em Valadares e me apaixonei bastante tanto pelo jazz e contemporâneo. Peguei algumas referências do jazz pra dança de quinze de anos.

Você já foi a algum espetáculo de dança. Como é a emoção de assistir as pessoas dançando?

Tive oportunidade quando eu fui com professora Keké e representar a escola Jairo Grossi numa competição de dança chamada Keké Rodrigues. Nunca tinha visto uma apresentação assim, naquele glamour todo, com vários profissionais, eu fui representando a escola, a gente perdeu por causa de um décimo. Mas quando a gente acabou a apresentação, assisti várias escolas de dança se apresentando. No momento eu tive oportunidade de ver sapateado, apresentação de música contemporânea, porque pequenas cidades assim quase não têm oportunidades. Quando vou para Porto Seguro, amo ir pra axé moi, e quando eu vou lá eu não danço, eu fico vendo o grupo dançando, é um estilo que eu gosto de dançar, então fico só reparando e absorvendo as coisas. Quando eu volto pra dar aula, sempre vem um pouquinho da influência de todos os lugares que estive.

Hoje você trabalha no Esporte Clube Caratinga e ensina a dançar, sua profissão te faz feliz?

Então hoje eu trabalho no Clube Caratinga, na academia Body Sport, no Golden Gol, e também tenho a minha empresa de animação em festas, a ‘Grings Animation’, que a gente faz shows, ensaia 15 anos, faz festa infantil… Consigo trabalhar com meu grande sonho, quando eu entrei na faculdade foi no intuito de fazer dança, ai eu queria fazer faculdade de dança, só que pra mim, a realidade na minha época, só tinha na faculdade federal, eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Entrei na faculdade de Educação Física e me apaixonei por outras modalidades, portanto sou personal de Educação Física, trabalho com funcional kids, aula de dança, personal trainer, animação, e ensaio de debutante. As pessoas perguntam como consigo fazer todas essas coisas, mas quando a gente faz o que ama, dá um jeito, a gente trabalha sábado, trabalha domingo… Sinto totalmente realizado por estar nessa ocupação de hoje, muita gente me vê como inspiração, conversa comigo, fala sobre mim, me sinto muito orgulhoso e privilegiado por ter conseguindo chegar até aqui.

E os seus projetos já realizados, quais são?

Então, meu maior projeto que eu tinha um sonho na verdade, era fazer colônias de férias. Sempre trabalhei com a Gigi. Fazia as colônias de férias pra Gigi e comecei a virar monitor. Esse ano com as coisas voltando ao normal eu tive a oportunidade e até mesmo o apoio da Gigi, para fazer uma colônia de férias. Consegui colocar muita criança, e como trabalho com criança foi um sucesso. O Clube Caratinga abraçou esse projeto, foi uma realização muito grande. E tenho esse projeto pra ano que vem, porque Caratinga é uma cidade que não tem muito lazer para criança, então eu tenho um projeto de pelo menos uma vez por mês fazer alguma atividade pra criança. Uma balada, um dia de gincana, pelo menos um final de semana estar fazendo uma coisa para as crianças nessa questão. As coisas estão voltando agora, e temos público pra isso. Em relação à dança, como falei, tenho o projeto de fazer uma dança solidária, uma dança do bem. Estou procurando meios de fazer, e tem a questão da volta dos shows, eu ainda não voltei fazer os shows porque estou esperando toda minha equipe se vacinar, principalmente a segunda dose pra gente poder voltar, praticamente está faltando só uma pessoa, aí se Deus abençoar estaremos de volta.

A gente sabe que além de dançar você também canta. É difícil? Como são seus preparos para os shows?

Tive uma animação na cidade de Abre Campo, no carnaval, e no intervalo da banda, a gente ia lá, dançava, brincava com o público. Só que um amigo meu que era MC, na época foi, e no ano seguinte eles contrataram a gente de novo, aí ofereci um pacote pra eles com MC, eles não quiseram, aí quando eu cheguei ao hotel, o organizador perguntou pelo MC, falei que ele tinha dito que não queria, ele entendeu que estava tudo junto no pacote. Mas dei um jeito, fui pro hotel, baixei umas bases no notebook, eu já tinha feito isso ates brincando com os meus amigos, e no momento eu estava no palco, e comecei a puxar ‘eu só quero ser feliz’ e a galera cantou junto comigo, aí eu fiquei uns dez minutos cantando essas músicas que todo mundo conhece. Na época todo mundo ficou me chamando de MC Grings, até que a Carol Ferraz falou comigo: “Grings, vamos fazer um clipe”. Aí fizemos com a música chamada ‘Já te Contei’ na verdade foi uma paródia de outra música deu super certo, na época bateu de 20 mil visualizações, no primeiro clipe, não tinha nada parecido aqui, e aí comecei a ser contratado fazer shows. Hoje em dia eu faço shows em todos os cantos, deixo a equipe dançar e eu canto.

PARCEIROS

ÓTICA MORAIS

Na Ótica Morais você encontra óculos solares, de grau, e todos os tipos se lentes, inclusive de contato e para estética. Tem também armações como Ray ban, evoke e bulget. Lá você encontra toda linha adulto e infantil. ÓTICA MORAIS: UM NOVO CONCEITO EM ÓTICA!

CARTÃO DE TODOS

Já pensou em ter tudo que você sempre sonhou na palma da sua mão? Com o Cartão de TODOS, você pode estudar, cuidar da sua saúde, se divertir e muito mais. Mensalidades de R$ 25,00 reais por família, consultas de R$ 24,00 reais com clínico geral, e R$ 32,00 reais nas demais áreas médicas. Cartão de TODOS, juntos podemos muito mais!

MUNDO NATURAL

Aqui na “Mundo Natural” você encontra uma linha completa para tratamentos fitoterápicos, vitaminas, suplementação esportiva e nutricional, isso e muito mais para lhe proporcionar uma vida saudável!

AGÊNCIA ENVISION

Se prepare para que sua empresa seja conhecida no meio digital e alcance resultados incríveis!

Somos uma agência publicitária que está disposta a fazer sua empresa lucrar e obter reconhecimento no meio digital.

Nossos serviços: Redes Sociais

Criar uma identidade por meio de suas redes sociais, mantendo um visual limpo e chamativo, além de atendimento exclusivo dentro da plataforma.

Marketing de Entrada

Automações, e-mail marketing e marketing de conteúdo para alcançar várias pessoas sem quaisquer esforços.

Produção Fotográfica

Fotografia e edição de qualidade que irá impactar qualquer público e trará grande atenção ao seu negócio.

Artes Visuais

Design de peça que fará sua empresa se comunicar com seu cliente de forma chamativa e eficaz.

Planejamento Estratégico

A definição perfeita de uma estratégia que fará com que os seus objetivos sejam alcançados.

Agência Envision: Tel (31) 98346-2294

Rua Semeão Pereira Campos 56, Centro, Santa Margarida-MG