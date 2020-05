“A minha decisão de isolar foi para que o vírus não circulasse entre minha família e as pessoas da cidade”

Dilhermando José Finamore, que testou positivo para o covid-19, conta a experiência do isolamento por vontade própria

CARATINGA – Até ontem, Brasil já tinha cerca de 10 mil mortes pelo novo coronavírus. A situação se complica a cada dia, e mesmo assim, existem pessoas que não levam a sério a pandemia e não tomam os devidos cuidados. É muito comum, principalmente nas ruas de Caratinga, ver pessoas sem a máscara de proteção, se aglomerando, e achando que não serão contaminados pela doença.

Mas hoje a história contada é de um caratinguense que testou positivo para o covid-19, e teve uma das atitudes mais nobres que um ser humano consciente em um momento tão complicado, poderia ter.

Dilhermando José Finamore, casado, pai de Matheus de 12 anos e Ana Caroline de 21 foi um dos caratinguenses que testou positivo para o covid-19, e tomou a sensata decisão de se isolar em um quarto de hotel para não contaminar sua família.

Engenheiro de produção da Petrobrás, Dilhermando trabalha embarcado no litoral norte do Rio de Janeiro, numa escala de 21 dias de trabalho por 21 de folga. Ele conta nessa entrevista exclusiva como foi todo o processo durante desde que suspeitou que estava doente.

O DIÁRIO tem por conduta não mostrar fotos de pessoas infectadas pelo covid-19. Mas nesse caso, a reportagem foi comunicada que havia o interesse de fazer esse alerta, pois as medidas preventivas tem que serem seguidas à risca. “Não subestimem a enfermidade, apesar do meu caso ter sido simples, porque não teve maiores complicações, tiveram outros colegas meus que tiveram, inclusive um está na UTI”, avisa Dilhermando.

Quando veio do Rio se isolou por que já estava com sintomas ou porque teve contato com pessoas que já tratavam positivo?

Meu contato com pessoas que tiveram suspeita de covid-19 foi em torno de 15 de abril, como trabalhei junto com eles, desembarquei no dia 19 e tomei as providências necessárias.

Fale um pouco sobre seu trabalho e com que frequência viaja

Trabalho embarcado no litoral norte do Rio de Janeiro, numa escala de 21 dias de trabalho por 21 de folga.

Como foi a decisão de se isolar?

Viajei no meu carro próprio, cheguei à cidade fui para um quarto de hotel, me isolei lá, não vim para minha casa, porque tem criança, e ali comuniquei aos funcionários da suspeita para que não fizessem nenhuma limpeza no meu quarto, eu mesmo faria. O café da manhã foi levado no meu quarto para que evitasse o máximo de contato até que saísse o resultado. A minha decisão de isolar foi para que o vírus não circulasse entre minha família e as pessoas da cidade. Poderia ter chegado, ficado quieto, já estaria bom e ninguém saberia, poderia ter espalhado para muita gente, mas tomei as providências necessárias.

Quando fez o teste para o covid-19?

Fiz contato com a Secretaria de Saúde no dia 24, fizeram a coleta do teste rápido e deu negativo. Mesmo dando negativo, continuei em isolamento no hotel para completar os sete dias, tomando os devidos cuidados e depois vim para minha casa e fiquei mais sete dias em isolamento social devidamente autorizado pela secretaria de Saúde aqui da cidade. Fiquei isolado em um quarto da minha casa para que meus familiares fossem preservados.

Quais sintomas que sentiu?

Os sintomas que senti foram leves graças a Deus, foram perdas de paladar e olfato, um pouco de dor de cabeça, não tive falta de ar, não tive febre. Usei máscara e álcool em gel durante todos os esses dias, usando um banheiro diferente dos meus familiares, para evitar o máximo que o vírus atingisse meus filhos e minha esposa.

Você tem sido acompanhado por algum profissional de saúde?

A Secretaria de Saúde tem me acompanhado desde então. Hoje (sexta-feira dia 8) tive alta pela médica que me acompanhou, me liberando da quarentena, devido ao tempo, já não tenho nenhum sintoma, estou liberado para voltar às minhas atividades normais tomando os cuidados de higiene e limpeza das mãos, e continuar usando máscara por medida de segurança.

Quando volta ao trabalho?

Volto a embarcar no próximo domingo provavelmente.

Qual foi a parte mais difícil de ter sido contaminado pelo covid-19?

Ficar separado da família foi o mais difícil para mim. Fiquei mais de 30 dias separado da minha família, porque fiquei 21 dias embarcado, e mais o período da quarentena. Isso foi o mais difícil, ficar distante da minha filha, do meu filho, da minha esposa e dos meus pais, mas era para um bem maior e por isso não hesitei em fazer.

Qual a mensagem que você deixa para conscientização da população caratinguense?

Não subestimem a enfermidade, apesar do meu caso ter sido simples, porque não teve maiores complicações, tiveram outros colegas meus que tiveram, inclusive um está na UTI. Então não subestime a enfermidade, não é para ter desespero, mas vamos tomar os cuidados necessários para que o sistema de saúde consiga absorver a demanda, e para que passemos por essa pandemia com os menores problemas possíveis, que possamos pedir a Deus que tudo ocorra bem nesse período e que possamos sair lá na frente melhor.