A menor cidade do Brasil, em Minas Gerais, está há 56 anos sem homicídio

O Censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que Serra da Saudade é o menor município brasileiro em termos de população. A cidade tem 833 moradores, 18 a mais do registrado no Censo de 2010.

Fundada em 1963, depois de conseguir a emancipação de Dores do Indaiá, Serra da Saudade não registra um homicídio há 56 anos. O último assassinato no município ocorreu em 1967, quatro anos após virar cidade.

Segundo a Polícia Militar, em 2022 foram registrados dois furtos. Neste ano, um furto de celular, em uma festa, foi registrado. Posteriormente, os policiais conseguiram recuperar o aparelho.

Na cidade há um destacamento da Polícia Militar. Segundo a corporação, há um trabalho dos policiais que trabalham em Serra da Saudade para identificar pessoas “estranhas”, ou seja, pessoas que não são moradoras fixas do município.

“Qualquer cidadão que chega à cidade em um veículo diferente passa por uma abordagem. A medida é mesmo para garantir que a cidade siga tranquila como sempre foi. Qualquer pessoa diferente que chega, abordamos gentilmente para saber o motivo da visita”, informou a Polícia Militar.

Mais detalhes sobre a Serra da Saudade

Serra da Saudade está localizada no Centro-Oeste de Minas Gerais e fica a 270 quilômetros de Belo Horizonte. Por ter menos de mil habitantes, se deslocar pela cidade é muito tranquilo. De uma ponta à outra do município são 990 metros. Ou seja, não há a necessidade de carro ou outro tipo de transporte.

A cidade não conta com hospital, posto de combustível, pousada, hotel e farmácia. Há um posto de saúde que, segundo os moradores, é bem estruturado e tem atendimento médico constante.

A cidade conta com uma igreja, a de Nossa Senhora do Carmo. Há apenas uma missa por semana, realizada aos domingos, às 17h30.

Fonte: Estado de Minas