A MENINA SONHA

Garota em tratamento contra a leucemia vive a expectativa de conclusão da reforma de sua casa. Campanha continua, obra já está em fase de acabamento

IMBÉ DE MINAS- A menina de sorriso sincero e olhos esverdeados tem travado uma batalha dolorosa. Mas, como toda criança, ela tem os seus sonhos. Thamires Lorraine de Oliveira Gonçalves, moradora de Imbé de Minas, tem apenas 11 anos de idade. Em julho deste ano, foi diagnosticada com leucemia, doença que atinge os glóbulos brancos do sangue, comprometendo o sistema de defesa do organismo.

Foi ainda naquele mês que teve início uma campanha para realizar o sonho da garota e garantir um ambiente favorável à saúde de Thamires, já que elas moravam em uma casa bastante simples, coberta por telhas de amianto. Os quartos e outros cômodos da casa, como o banheiro, estavam com as paredes descascando. Para os dias chuvosos, a solução foi improvisar, amarrando uma telha para conter a água que escorria para dentro da residência. Mas, os vãos entre as telhas também eram favoráveis para acúmulo de poeira e mais entrada de água.

A campanha que teve início a partir da reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA e depois contou com a colaboração de Manoel Pedrozo, o ‘Manoel Bruto’, repercutiu e muitas doações foram realizadas. A casa aos poucos está ganhando outro visual. A obra já está em fase de acabamento, mas o sonho ainda continua, mais materiais precisam ser arrecadados e a reportagem esteve no local para acompanhar o que já foi realizado e conversar novamente com a família.

Manoel Bruto faz um balanço positivo da primeira etapa da campanha. “É a primeira vez que estou vindo aqui, está sendo muito bacana, gratificante ver o antes e depois dessa campanha. Era uma casinha simplesinha e agora, graças a Deus, ver em fase de acabamento… A campanha ganhou força em muito pouco tempo, graças às redes sociais e a vocês, os parceiros que chegaram, acreditaram na causa e estamos realizando o sonho da Thamires”.

A solidariedade das pessoas tem surpreendido. Colaboradores de toda a região se mobilizaram. “Por exemplo, o transporte de Caratinga para cá não é fácil, pessoas ofereceram meio de trazer o material, não vou citar nomes, senão vou acabar deixando alguém para trás e isso não é justo. Mas, eu queria agradecer todos os parceiros mesmo de coração, cada um que se mobilizou, que acreditou nessa causa. Juntos estamos resolvendo e construindo o sonho da Thamires, que é essa casinha. O sonho ainda não foi realizado, falta alguns detalhes. Peço a ajuda novamente dos colaboradores e parceiros que fizeram a primeira etapa, os empresários que estiverem vendo essa matéria, que se mobilizem porque quando juntamos a corrente, conseguimos fazer o sonho ser real”.

Para esta etapa, a campanha se concentra para a compra de materiais para piso e pintura da casa, além da instalação elétrica e mão de obra. Já foram feitos os orçamentos. Manoel convida para que os corações solidários se mobilizem novamente. “Quem puder, em dinheiro será disponibilizada uma conta bancária em nome da família para fazer esse depósito. Eu tenho o modelo da cerâmica e medidas, caso queiram doar na forma de material também. Meu contato é (33) 99964-3890”.

Rosely Ventura de Oliveira, mãe de Thamires, mostrou a casa bastante emocionada e disse que a família vive a expectativa de conclusão da obra. “Quero agradecer a Deus, ao Manoel Bruto, a vocês que vieram aqui, todo mundo, de coração; aos médicos que estão tratando minha menina bem. Ela veio aqui esses dias, ficou com vontade de vir para a casinha dela, deu febre porque ficou ansiosa. Falei com ela para esperar direitinho, não adianta querer vir com pressa, porque ela passa mal”.

Ela também falou sobre o quadro de saúde de Thamires, que passou o último final de semana em Imbé de Minas, mas retornou para o tratamento ontem. “Maior presente que Deus deu na minha vida é minha filha, xodó da minha vida. Agora ela está melhor, ontem mesmo ela foi para Ipatinga e veio embora porque deu alergia. O médico passou outro remédio para ela, compramos e ela retorna na segunda-feira”, disse.

Uma parte da casa tem ganhado uma atenção especial, que é o quarto de Thamires. Roseli deseja que o espaço seja aconchegante, do jeito que a filha sonha. “Deixa na mão de Deus, seja o que Deus quiser. O quarto dela era pequeninho, agora aumentou para poder colocar uma mesinha para ela brincar, porque aqui atrás tem poeira, então vou deixar ela mais no quarto dela”.

A Thamires também conversou com a reportagem e explicou com empolgação como ela deseja que seu quarto fique após a reforma. “Eu quero um quarto de unicórnio, com três paredes rosa e uma branca”. Mas, a garota ainda encontrou espaço para agradecer a todos que tem colaborado com a campanha. “Eu quero agradecer a quem está ajudando e a Deus. Obrigada a todo mundo que está ajudando”.

Mais informações sobre doações e a campanha estão disponíveis pelos telefones (033) 98740-1776- falar com Roseli ou (033)98855-5360- falar com Bruna. A conta bancária disponibilizada está em nome Rosely V de Oliveira (Banco Bradesco/ Agência 1566-0/conta corrente 1001455-7).

Lista de materiais para arrecadação