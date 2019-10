A menina que gosta de correr

Letícia Lopes, 20 anos, conquistou pódio na Dez Milhas Garoto, uma das provas mais tradicionais do país

CARATINGA – A Dez Milhas Garoto chegou a sua 30ª edição no último domingo (29/09). A prova, além de ser a maior corrida de rua do Espírito Santo, tornou-se uma das mais tradicionais do país. Mais de 15 mil pessoas de vários cantos do país e do mundo percorreram o trajeto de aproximadamente 16 km entre as cidades de Vitória e Vila Velha. Dentre os participantes, a caratinguense Letícia Lopes, 20 anos, que conseguiu o terceiro lugar em sua faixa etária (20/24 anos).

Letícia Lopes começa a entrevista agradecendo ao seu patrocinador. “Sem apoio do Boachá eu não teria ido à Vitória (ES). Arcou com passagens e hospedagens. Sou muito grata por isso”, considera a atleta.

DEZ MILHAS GAROTO

Ela conta que tinha o sonho de participar desta prova, mas não imaginava que já seria neste ano e que alcançaria resultado tão expressivo. “Sempre quis participar das Dez Milhas Garoto. Assim que soube que iria, pensei em dar o melhor de mim. Estou acostumada a correr até 10 quilômetros, nunca havia corrido 16 quilômetros. Então foi uma surpresa muito grande. Também imaginava correr a prova em uma hora e 27 minutos, mas consegui um tempo de uma hora e 17 minutos. Foi maravilhoso”, ressalta a atleta.

“CUSTO E BENEFÍCIO”

Letícia Lopes fala de seu interesse pela corrida, surgido aos 17 anos. Geralmente, nessa idade as adolescentes procuram academia, mas Letícia optou por correr e ela gosta muito do que faz. “Fiz essa escolha por uma questão simples: Custo e benefício. Digo que foi paixão à primeira vista. Eu precisava disso, tinha que gastar energia”, brinca a atleta.

Incialmente as corridas eram mas curtas. “Corria um quilômetro. Depois fui aumentando a distância gradativamente e cheguei até cinco quilômetros. Raramente corria dez quilômetros. Só como frisei anteriormente, 16 quilômetros nunca havia corrido, daí a surpresa e contentamento pelo resultado”.

Ela aproveita e manda um recado para quem quer se enveredar pela corrida de rua. Esse recado é principalmente voltado para sua geração. “Vejo poucas pessoas da minha idade saindo de casa para praticar esporte, a corrida no caso. Aconselho a passar a correr, as vantagens são inúmeras ao longo da vida. Correr faz bem para mente e para o corpo. Penso que as pessoas deveriam reservar um tempo para essa prática. É saudável. Como frisei, a questão do custo e benefício”.

No próximo domingo (8) acontece a Corrida do Cruzeiro, em Belo Horizonte, e Letícia Lopes estará presente. Mas o maior desafio da atleta ainda estar por vir e será no dia 31 de dezembro. “O grande sonho da minha vida era correr as Dez Milhas Garoto. Agora pretendo participar da prova mais exaltada do Brasil, a São Silvestre, que ocorre na cidade de São Paulo (SP). Vou me preparar bem. Acredito que será um momento ímpar na minha carreira”, finaliza Letícia, a menina que gosta de correr.