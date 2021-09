A LÓGICA MAIOR

Ajuda-nos a entender!

Talvez você hoje esteja lutando com alguns pensamentos! A princípio, parece ser uma luta sem riscos – é só nos pensamentos!

Mas lembrando que os pensamentos nos comandam em quase tudo, podemos realmente nos dar mal, e sair feridos!

O que é lógica? Não, não me refiro àquela dos livros, ou melhor, da Filosofia. Apesar de ser algo muito profundo, e com argumentos compreensíveis, ela é carente pois foi afetada pelas decisões humanas, a primeira das quais foi descartar o Ser Supremo. É como costuma-se dizer, quando o homem, deslumbrado, jogou fora não somente a água suja do primeiro banho, mas também o próprio “bebê”, cheinho de vida! Isto é, o Criador – Deus! Por que? Na mistura de religião e fé, sobrou uma fé muito embotada, entorpecida, que só tem dado (e ainda continua dando) o “sustento” daqueles que vivem às custas de religião.

Não – falo é da fé verdadeira, aquela capaz de remover montes e montanhas, e que no fundo, cada um já experimentou em sua vida. Diferente para quase todos, mas com ingredientes idênticos para todos.

Como li hoje de manhã, uma palavra de uma pessoa anônima, que disse que o importante é o amor. Como é que ela sabe disso? Foi na experiência, na vida dela – nos vais-e-vens dos encontros e desencontros, nas descobertas e nas perdas.

Por trás dessa minha ponderação está um pensamento da Bíblia que parece controverso, e, talvez, até desumano:

Todas as coisas contribuem para o bem…

Que lógica é essa?

Como posso dizer que o mal, o sofrimento, a desgraça contribuem ou contribuíram para o bem?

O mal trazer um bem? A perda, algo que estávamos procurando?

O início disso está num versículo de Jeremias, o profeta chorão que passou grande parte da miséria e desgraça do povo judeu quando Deus veio finalmente cobrar os juros de suas dívidas!?

Bem, quem conhece a história do povo de Israel sabe que é nos primeiros cinco livros que estão as linhas gerais pelas quais o povo que Deus escolheu e formou (ou vice-versa?) deveria viver. São regras ou leis claras, das quais a primeira é:

Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todo o teu entendimento…

Apesar de toda essa clareza nas instruções, no Manual, eles viveram como todos os outros povos: sempre caindo para o lado averso a Deus, sempre servindo a si mesmos e os deuses que eles (ou outros povos) criaram.

Você sabe que cada um de nós faz isso, não é? Ao invés de seguir instruções – até para pequenas coisas -, preferimos fazer do “nosso” jeito!, e por vezes, quebramos o aparelho novo. Por quê? Porque queríamos ver se não dava de outro jeito!

O povo de Deus fez isso. Mas – coitados – não sabiam que o PLANO maior iria / teria de acontecer, porque era o plano de Deus, era a lógica d’Ele.

Quando jogamos “Deus” fora, nossa lógica se perde, e o que inventamos para substituí-la, não subsiste. Este é o nosso mundo, tão avançado, tão desenvolvido, e tão perdido, e sem rumo – a bússola está apontando para um Norte inexistente!

O Paulo, o apóstolo, disse assim – contrapondo toda a sabedoria de todas as épocas:

Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo os seus propósitos. (Romanos 8.28)

Aqui está a essência da LÓGICA que está valendo, e que, aliás, sempre esteve valendo.

Para ser bem claro: Deus tem um plano, e esse vai acontecer – não importa, Ele é Deus. Queiramos ou não, você e eu fazemos parte dele, não como personagens principais, embora extremamente importantes – só um amor imenso pode explicar isso. Contudo, tem algo que esse nosso Criador e Senhor não passou para nós: a direção! Ele é o ROTEIRISTA, o Criador e Provedor de todo o universo.

Quando aquela pessoa que destacou o amor como o principal na vida, ela estava – talvez sem saber – apontando para esse plano maior, para essa lógica que supera – e em muito, a nossa lógica.

Querido leitor, com todo o respeito pela sua pessoa e sua crença: o Deus que criou e dirigiu tudo para termos essa natureza maravilhosa – ELE continua no controle.

Quando chega o momento de perguntar o porquê das coisas que nos acontecem, Ele tem a resposta: Confia em mim –

… meus planos são de prosperidade, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança! (Jeremias 29.11)

O problema é nossa lógica!

Tentemos entrar na lógica d’Ele – a única que vale no contexto maior.

Ao olharmos nossas vidas com lentes limpas de nossos preconceitos, veremos que Ele realmente fez e faz de sorte que tudo contribua ou concorra para o bem dos que confiam n’Ele.

O que não impede – muito pelo contrário, é Ele que nos conclama a orar pela nossa nação, começando por nossa cidade:

Ó Deus, dá-nos governantes que sejam pessoas não somente de bem, mas também honestas, sinceras e VERDADEIRAS!

Hoje eu acrescentaria:

Ajuda-nos, também, a entender melhor o Teu plano!

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum rudi@doctum.edu.br