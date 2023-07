A Jararaca chocalha novamente: Desta vez, uma edição exclusiva de quadrinhos

CARATINGA – A revista Jararaca Alegre, editada pelo cartunista caratinguense Camilo Lucas, terá uma nova edição lançada numa festa com a banda The Bitoustones comemorando o Dia Internacional do Rock, no Palácio de Cristal, do Esporte Clube Caratinga, dia 15 de julho, sábado, a partir das 20h.

O evento é uma parceria entre a revista, o Esporte Clube Caratinga e as PINC – Protetoras Independentes de Caratinga. Esta edição é totalmente dedicada a histórias em quadrinhos: “É uma ideia antiga, fazer uma só de quadrinhos, e o resultado ficou muito bom”, afirma Camilo, obviamente suspeito para falar.

A revista será disponibilizada gratuitamente na festa, começando às 20h ao som do piano do maestro Eroni Mendonça. “Na sequência, música do Flávio Boca, integrante da equipe original da revista nos anos 70, seguida por umas palavrinhas gaguejadas pelo Camilo, como em todo lançamento. E depois, The Bitoustones comemorando o Dia Mundial do Rock!”, informa a organização.

“Haverá serviço de bar de qualidade. A renda beneficiará o trabalho das Protetoras Independentes de Caratinga – PINC – que atuam no resgate e proteção de cães e gatinhos de rua”, adiantou a organização.

Este evento só é possível graças à parceria do Esporte Clube Caratinga. Segundo seu presidente, Edgar Martins da Silva. “Me lembro que, na minha juventude, aconteciam grandes eventos culturais no clube, e gostaria muito de retomar este perfil. Por isto, apoiamos o evento”, afirma.

A REVISTA

A Jararaca Alegre é publicada via Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com incentivo de Viação Riodoce e Irmão Supermercados.

Artistas presentes nesta edição: Ziraldo, Alpino (Vila Velha), Laz Muniz (Itabira), Camilo, Carlos Chagas (Rio – ex-desenhista da revista MAD), Robert de Andrade e Sânzio Marden (BH), Dovalho (Ouro Preto) e algumas tirinhas do nosso querido e saudoso mestre Maxs Portes. Os ingressos estão disponíveis com as PINC, e também no Bar Trindade e com o Luciano Fera.