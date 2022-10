A importância da formação multidisciplinar em profissionais para atuarem nos pilares do Saneamento Básico

A crescente preocupação com meio ambiente e a saúde pública, tem contribuído para o aumento de ações voltadas a proteção ambiental e recuperação de ambientes, com atuações que possam resolver ou mesmo mitigar os problemas relacionados ao saneamento básico. Estas ações, tem sido consideradas uma necessidade emergente nos muitos municípios brasileiros, e com isso, cada vez mais profissionais de diferentes áreas estão sendo demandados em todas as áreas do conhecimento.

As dificuldades existentes para atender as necessidades em saneamento básico, muitas vezes, estão relacionadas com as prioridades relacionadas ao direcionamento dos investimentos públicos, e com as políticas públicas de cada região, e até mesmo as questões socioculturais, entre outras, as quais podem contribuir para que direta ou indiretamente aumente a apreensão da sociedade com relação aos serviços prestados nos municípios em relação a este contexto, e assim, a busca por conhecimentos e profissionais mais qualificados e capacitados são mais oportunos para atender ao mercado e a sociedade.

Os profissionais mais aptos e capacitados, podem, então, contribuir para que estes diferentes anseios referentes aos pilares do saneamento básico, venham ser implementados de forma mais adequada as necessidades existentes, e assim atender melhor as legislações, e ao mesmo tempo possa proporcionar uma melhor qualidade de vida e saúde para todos.

Quando refiro-me a busca pelo conhecimento e a melhor conscientização dos processos interativos do homem com o meio ambiente, e destes com a sociedade, em questões de saneamento, vale ressaltar que o desenvolvimento e aplicação dos conhecimentos adquiridos, possuem relação principalmente com a diferenças culturais estabelecidos durantes as muitas gerações, as quais apresentam-se distintas e é especifica em cada região, e são responsáveis pelas diferentes percepções relacionadas as questões ambientais, a saúde pública, e densamente ligadas ao desenvolvimento dos municípios, estados e país.

Sabe-se que ausência do saneamento básico, somando as atividades humanas modificadoras do meio ambiente, podem resultar em precárias condições de saúde de uma parcela significativa da população brasileira, devido, muitas destas atividades, serem realizadas em bases insustentáveis, isto ocorre, porquê muitos profissionais apresentam uma formação fragilizada do processo ensino/aprendizagem e de sua aplicação prática de conhecimento, as quais trazem inúmeras consequências para a sociedade, a saúde e para o meio ambiente.

Observa-se que uma formação multidisciplinar, tem ocorrido de forma lenta entre o ensino básico e superior. O ensino sem a multidisciplinaridade, nos trouxe uma parcela significativa de profissionais com bastante conhecimento em uma determinada área, que são de extrema importância, no entanto, ressalta-se que muitos destes profissionais não conseguem pensar/agir e fazer fora de sua área de formação/conhecimento, ou seja, existe um entrave no pensar/agir e fazer em atuações que seus próprios conhecimentos lhe trazem, para estes venham serem aplicados em ações ou atividades que promovam processos interativos entre as áreas do conhecimento em beneficio profissional, social, cultural para desenvolver e aplicar na sociedade, proporcionando um compartilhando mais efetivo em prol de todos.

O que pode ser feito para que o entrave no pensar/agir e fazer venha se tornar uma ferramenta importante, principalmente, no saneamento básico? É termos uma formação que atenda os princípios da multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, e é o mesmo que dizer que os profissionais de diferentes áreas, deverão adquirir conhecimentos para proporcionar ações de carácter que são essencialmente interdisciplinar, como por exemplo, são necessários, profissionais atuem em conjunto em áreas com conflitos ecológicas, socioeducacionais, econômicas, tecnológicos, culturais, artísticas, pedagógicas, de saúde públicas, de gestão, realização da caracterização e valoração ambiental, estudos de impactos ambientais, planejamento ambiental e urbano, auditoria ambiental, educação ambiental, planos de zoneamento de áreas de pressão urbana, planos de recuperação de áreas degradadas, análise de riscos ambientais e muitas outras.

Essas várias atividades citadas, visam assegurar a boa qualidade de vida para a população, proporcionar a preservação dos recursos naturais e contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas locais ou regionais em saneamento básico.

Sabemos que o meio ambiente, a saúde pública e a qualidade de vida são para todos, então, todos os profissionais podem atuar em atividades ou ações referentes ao saneamento básico, claro que cada área deve ser respeitada suas especificidades de atuação, no entanto, o pensar “fora da caixa” pode ser significativamente importante em sua área de conhecimento e contribuir para que ações em demandas de saneamento possam a vir a serem mais apropriadas quer seja nível local ou regional.